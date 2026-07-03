Роскомнадзор опроверг блокировку игр EA Sports FC и Battlefield 6

Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, передает «Царьград». Группа экологов и европейских политиков на надувных лодках попыталась заблокировать прохождение подсанкционного судна. На место также прибыл корабль Федеральной полиции Германии Bayreuth, потребовавший соблюдать дистанцию.

На помощь танкеру оперативно подошел российский корвет «Сообразительный». Экипаж боевого корабля связался с протестующими по радио и оттеснил нападавших, избежав пострадавших.

Один из участников акции поделился впечатлениями от встречи с флотом. Он рассказал, что военный корабль действовал стремительно и решительно потребовал держаться подальше от гражданского судна.

После завершения инцидента Kira K благополучно продолжил движение к Датским проливам. Судно находится в санкционных списках ряда западных стран, а в феврале 2026 года ограничения коснулись и капитана.

В конце июня на российском танкере в Балтийском море заметили крупнокалиберные пулеметы для защиты грузов.

Ранее Евросоюз разрешил своим военным кораблям задерживать суда с российской нефтью в Средиземном море.

В прошлом году посол России в Дании Владимир Барбин пообещал жестко пресекать любые попытки пиратства на Балтике.