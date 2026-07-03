Польша решила построить первый завод высокоточных ракет

Defence24: Польша построит завод по производству ракет для РСЗО Chunmoo

Tекст: Мария Иванова

Польша начинает строительство фабрики по производству ракет для южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Defence24.

«В ближайшее время начнется строительство первой в Польше фабрики по производству высокоточных ракет. Предприятие в Гожуве-Велькопольском станет плодом сотрудничества южнокорейской Hanwha Aerospace и польской WB Electronics», – отмечается в публикации.

На новом объекте планируется выпускать управляемые ракеты CGR-080 для установок Homar-K, которые представляют собой локализованную версию азиатской системы. Это будет первое в республике предприятие, способное производить боевые средства поражения подобного класса.

Ожидается, что возведение завода займет более десяти месяцев. Тем временем польское Агентство по вооружению уже заключило контракт с компанией Hanwha WB Advanced System на поставку ракет CGR-080 местного производства. Стоимость сделки составляет 14 млрд злотых, что эквивалентно примерно 3,8 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша получила первые пусковые установки К-239 Chunmoo в 2023 году.

Сборка южнокорейских танков К2 стартует на польском заводе Bumar-Labedy в 2028 году.