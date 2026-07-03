В Екатеринбурге задержали обстрелявшего автобусы мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Екатеринбурга, стрелявший в конце июня по автобусам из пневматики, задержан, ему предъявлены обвинения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 24 июня. В результате стрельбы пострадал один человек, а также получили повреждения четыре автобуса и три легковых автомобиля.

«В результате кропотливой работы, осуществленной следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками полиции, удалось выйти на след фигуранта и задержать его в процессуальном порядке», – сообщили в СК.

Задержанным оказался 21-летний ранее не судимый местный житель, работающий электриком.

Молодой человек признался, что стрелял из окна квартиры родственников, где делал ремонт. Для хулиганских действий он использовал спортивный инвентарь.

На месте преступления полицейские нашли металлические шарики, которыми был поврежден транспорт. Орудие преступления и упаковка шариков изъяты. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая покушение на убийство и хулиганство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая полиция Петербурга задержала подозреваемого в обстреле общественного транспорта из пневматического оружия.