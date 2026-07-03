Собянин сообщил о строительстве новых зданий Таганского и Лефортовского судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Активно строим здание для Таганского и Лефортовского судов», отметил мэр Москвы Сергей Собянин в Max. По словам градоначальника, завершить все работы планируется в 2027 году.

В настоящее время оба учреждения располагаются в постройках, возраст которых превышает сто лет. Их функциональность давно перестала отвечать современным требованиям комфорта и безопасности.

Новое восьмиэтажное здание возведут в Таможенном проезде. Его разделят на две независимые секции с отдельными входами. Внутри планируется оборудовать 36 залов заседаний, а также кабинеты для более чем ста сотрудников, переговорные комнаты и зоны отдыха. После завершения переезда общая площадь двух судебных инстанций увеличится в 4,5 раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России одобрил проект закона о создании Внуковского районного суда Москвы.