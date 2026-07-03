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    3 июля 2026, 12:47 • Новости дня

    Собянин сообщил о строительстве новых зданий Таганского и Лефортовского судов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве продолжается активное строительство современных зданий для Таганского и Лефортовского районных судов, которое завершится в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Активно строим здание для Таганского и Лефортовского судов», отметил мэр Москвы Сергей Собянин в Max. По словам градоначальника, завершить все работы планируется в 2027 году.

    В настоящее время оба учреждения располагаются в постройках, возраст которых превышает сто лет. Их функциональность давно перестала отвечать современным требованиям комфорта и безопасности.

    Новое восьмиэтажное здание возведут в Таможенном проезде. Его разделят на две независимые секции с отдельными входами. Внутри планируется оборудовать 36 залов заседаний, а также кабинеты для более чем ста сотрудников, переговорные комнаты и зоны отдыха. После завершения переезда общая площадь двух судебных инстанций увеличится в 4,5 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России одобрил проект закона о создании Внуковского районного суда Москвы.

    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    2 июля 2026, 15:36 • Новости дня
    Суд в Москве вынес приговор похитившим в Крыму 450 млн рублей банкирам

    Бывших топ-менеджеров банка осудили за хищение 450 млн рублей через кредиты на жителей Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве вынесен приговор бывшим руководителям кредитной организации, похитившим более 450 млн рублей с помощью оформления фиктивных займов на жителей Крымского полуострова.

    Суд в Москве приговорил к срокам до семи лет лишения свободы членов организованной преступной группы, которые нанесли ущерб Агентству по страхованию вкладов на сумму свыше 450 млн рублей, сообщила прокуратура столицы на платформе «Макс». Злоумышленники оформляли фиктивные кредиты на жителей Крыма.

    По данным правоохранительных органов, речь идет о бывших топ-менеджерах закрывшегося «Тальменка-банка», главный офис которого располагался в Барнауле. С октября 2014 года по ноябрь 2016 года в Москве участники ОПГ оформили около 800 фиктивных кредитов на граждан, преимущественно зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

    «С учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского к семи годам лишения свободы, Дриевского - к шести годам лишения свободы, Долматову - к четырем годам лишения свободы, каждого со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Еще двое фигурантов получили по четыре года условно с испытательным сроком на четыре года. Все подсудимые признаны виновными в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении председателя правления банка выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой тюремный срок за незаконный вывод более 4,6 млрд рублей.

    В апреле суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор шестерым участникам организованной преступной группы за дистанционное оформление кредитов.


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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Вынесен приговор членам ОПГ, легализовавшим 100 тыс. мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества, легализовавшего более 100 тыс. иностранных граждан в России, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    С 2018 по 2022 год трое руководителей отдела по вопросам миграции района Западное Дегунино вместе с сообщниками массово регистрировали нелегалов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники использовали для своих целей хостелы в Москве и Подмосковье. Иностранцы получали временную регистрацию, хотя фактически там не проживали, а спальных мест банально не хватало. В результате преступной деятельности на учет незаконно поставили более 100 тыс. человек.

    Доход группировки от теневых махинаций составил 420 млн рублей. Следственный комитет признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

    «Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от восьми до 17 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Трое осужденных полицейских также лишены специальных званий. Для возмещения ущерба суд арестовал имущество преступников на сумму свыше 470 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года следователи завершили расследование этого уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на учет.

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    3 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы лишилась денег и ювелирных украшений матери, поверив злоумышленникам, сообщившим о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

    Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

    По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

    Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома в Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.

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    3 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, ночная гроза и повышение температуры выше климатической нормы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В пятницу в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, а по области – от 15 до 20 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Специалист также уточнила, что температурные показатели в пятницу окажутся на 2-3 градуса выше привычной климатической нормы для этого времени года.

    Ранее синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в столичном регионе.

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    3 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации дронов на подлете к городу.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

    Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    2 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты, он вернулся в штатный режим работы, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

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    2 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил о том, что аэропорт Внуково временно перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    «Аэропорт  Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.


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    3 июля 2026, 06:35 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал о переходе аэропорта Домодедово на решим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ.


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    2 июля 2026, 20:39 • Новости дня
    В НЦ «Россия» наградили лучших студентов-участников олимпиады «Я – профессионал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Золотые медали олимпиады «Я – профессионал» получили 133 российских студента, торжественная церемония чествования отличившихся участников прошла в Национальном центре «Россия».

    В девятом сезоне за победу боролись более 215 тыс. человек почти из 1100 вузов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко направил чемпионам приветственный адрес. «Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» составят интеллектуальный, кадровый резерв страны. Не сомневаюсь: сидеть на «скамейке запасных» вам не придется, потому что яркие таланты, новые лидеры «прорывных» проектов России нужны прямо сейчас», – подчеркнул он.

    Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил беспрецедентный масштаб завершившихся соревнований. По его словам, успех медалистов доказывает их готовность решать важные государственные задачи. Президент РСПП Александр Шохин добавил, что диплом проекта служит реальным карьерным капиталом.

    Лидером медального зачета стал Московский физико-технический институт, получивший 14 наград. Представители Высшей школы экономики забрали 12 медалей, а студенты МГУ – 11. Учащиеся Петербургского государственного университета и Дальневосточного федерального университета завоевали по шесть золотых знаков отличия.

    Руководитель проекта Валерия Касамара сообщила, что каждый пятый чемпион выиграл сразу несколько дисциплин. Глава ВТБ Андрей Костин указал на высокую конкуренцию в профильных направлениях, где из 19 тыс. претендентов лучшими стали только пять человек.

    Осенью прошлого года заявки на участие в девятом сезоне олимпиады подали свыше 215 тыс. человек.

    В начале текущего года в финал соревнований прошли более 29 тыс. тудентов из всех регионов страны.

    В конце мая организаторы подвели окончательные итоги этого масштабного образовательного проекта.

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    3 июля 2026, 06:01 • Новости дня
    Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал о двух сбитых БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией. Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    3 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные авиагавани Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме, все ограничения сняты, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщала о переходе аэропорта Внуково в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию. В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ.


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    3 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник в Max указал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля системы ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников.

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    3 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы ПВО поразили три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в Max.

    До этого в пятницу Собянин сообщал о двух уничтоженных БПЛА у Москвы.

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    3 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 11-й дрон с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Отражена атака одного дрона, направлявшегося в столичный регион, сообщил Собянин в Max.

    В настоящее время на месте ликвидации аппарата работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к Москве.

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