Путин поздравил Республику Алтай с 35-летием образования

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер направил праздничную телеграмму жителям и руководителю региона Андрею Турчаку, сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательными датами – 35-летием образования Республики Алтай и 270-летием добровольного вхождения алтайского народа в состав России», – говорится в обращении.

Владимир Путин подчеркнул, что эти исторические события помогли сберечь духовные богатства родной земли. Он обратил внимание на привлечение инвестиций, реализацию проектов в сельском хозяйстве и совершенствование инфраструктуры.

Также растут темпы строительства и создаются новые рабочие места. Особое значение придается поддержке туристической отрасли, славящейся уникальной природой и возможностями для отдыха. Президент отметил бережное отношение местных жителей к обычаям предков и пожелал им дальнейших успехов на благо всей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай.

В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к этому региону.

Летом 2024 года глава государства предложил Андрею Турчаку должность руководителя республики.