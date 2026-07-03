Задержан экс-глава Росавиации Нерадько

Экс-главу Росавиации Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следствие подало ходатайство об аресте Нерадько, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.

В случае признания вины бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии. Кроме того, суд может назначить ему финансовое взыскание в размере до 1 млн рублей.

В 2024 году СМИ связали отставку Александра Нерадько с поста главы Росавиации с уголовными делами о незаконном выводе самолетов из-под российской юрисдикции.

В прошлом году суд приговорил бывшего начальника отдела Росавиации Максима Павлюка к восьми годам лишения свободы за взятки.