Любитель уличного дрифта получил первый уголовный штраф в Новосибирске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инстанция назначила нарушителю наказание в размере 150 тыс. рублей, передает ТАСС.

В прокуратуре региона отметили, что это первый подобный случай в области. «Мировым судьей первого судебного участка Центрального района г. Новосибирска вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя», – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел ночью 19 апреля. Мужчина за рулем BMW X4 без номеров намеренно пускал машину в занос на центральных улицах. Следствие установило, что автомобилист создавал угрозу для окружающих ради публикации видео в Сети.

Глава областного управления МВД Андрей Кульков ранее уточнял, что иномарка с тонированными стеклами была изъята. Наказание вынесли по статье о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспорта.

В конце прошлого года депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за дорожное хулиганство. Инициатива направлена на формирование безопасной среды и защиту всех участников движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд в Смоленске конфисковал автомобиль BMW за опасный дрифт на оживленной дороге.

Суд в Каспийске оштрафовал лихача на 180 тыс. рублей по первому в России делу об угрозе безопасности дорожного движения.