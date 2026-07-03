Суд в Москве условно осудил экс-сотрудника издательства за экстремизм

Tекст: Дмитрий Зубарев

Замоскворецкий суд Москвы назначил четыре года условно бывшему сотруднику издательства Артему Вахляеву по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), передает РИА «Новости».

«Вахляеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно», – сообщил один из участников процесса.

Мужчину обвиняли в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней с использованием служебного положения. Ранее аналогичный приговор был вынесен бывшему сотруднику издательства Popcorn Books Павлу Иванову. По данным СМИ, директора по продажам Иванова, одного из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова и отвечавшего за склад Вахляева задержали в мае прошлого года.

Сначала фигуранты находились под домашним арестом, затем им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В «Эксмо» поясняли, что претензии правоохранительных органов связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ-пропаганды не отражались в складских остатках и продавались во время закрытия издательства.

В августе 2023 года издательская группа «Эксмо» купила 51% Popcorn Books, которое выпускало литературу в жанре young-adult.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта этого дела Дмитрия Протопопова.

В апреле текущего года силовики задержали руководителя издательства «Эксмо» Евгения Капьева из-за распространения запрещенной литературы.

Позже следователи отпустили топ-менеджера домой в статусе свидетеля.