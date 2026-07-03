Мощное землетрясение произошло у побережья Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около Курильских островов

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Курильских островов, передает РИА «Новости».

Сейсмическое событие зафиксировано в 11.22 по московскому времени. Эпицентр располагался в 297 километрах от Северо-Курильска и более чем в 600 километрах от Петропавловска-Камчатского. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 76 километров.

Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате стихии пока не поступали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В апреле сейсмологи зарегистрировали в этом же регионе подземные толчки магнитудой 4,9.

В начале марта специалисты зафиксировали вблизи островов сейсмическое событие магнитудой 5,2.