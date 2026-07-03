Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против экс-депутата Гудкова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Москвы добивается возбуждения уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов), сообщает надзорное ведомство в Max.

Ведомство установило, что после двух административных наказаний за нарушение порядка деятельности иноагента он продолжил публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Гудкова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», – говорится в официальном сообщении.

Результаты рассмотрения переданных материалов находятся на контроле столичной прокуратуры. Напомним, Министерство юстиции РФ включило экс-депутата в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года, а в ноябре 2025 года он пополнил список террористов и экстремистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года суд оштрафовал бывшего депутата на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента.

Месяцем позже Росфинмониторинг внес политика в перечень террористов и экстремистов.

До этого столичная инстанция заочно арестовала Дмитрия Гудкова по делу о распространении фейков про российскую армию.