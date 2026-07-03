Уведомления «Макс» на iOS подключили более 5 млн пользователей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Свыше 5 млн пользователей национальной платформы на операционной системе iOS восстановили получение уведомлений, передает ТАСС.

«На начало июля мобильную веб-версию приложения используют 5,3 млн пользователей на iOS», – рассказали в пресс-службе компании.

В начале июня Apple без объяснения причин удалила сервис из магазина AppStore. В середине того же месяца владельцы iPhone вновь получили возможность настроить пуш-уведомления через веб-версию, которую требуется добавить на домашний экран смартфона.

Для активации функции необходимо открыть сайт в браузере Safari, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать пункт добавления на экран «Домой». После появления иконки пользователю нужно авторизоваться и разрешить отправку уведомлений. При нажатии на пуш система автоматически откроет приложение или перенаправит в веб-версию.

Разработчики платформы посоветовали владельцам смартфонов Apple не удалять ранее установленную программу. Специалисты также рекомендовали отключить в настройках устройства функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американская компания Apple исключила мессенджер «Макс» из своего магазина приложений.

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал оперативно урегулировать ситуацию с блокировкой национальной платформы.

Позже корпорация без предупреждения удалила все сервисы холдинга VK из App Store.