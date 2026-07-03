В Подмосковье задержали участников перестрелки у кафе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Установлены и доставлены в территориальный отдел двое участников конфликта 1988 и 1985 годов рождения, один из них стрелял из травматического пистолета, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Сам инцидент произошел вечером 2 июля на Лесной улице в поселке Боброво.

По данным ведомства, ссора между двумя компаниями возникла на бытовой почве. Конфликт быстро перерос в драку, после чего участники скрылись с места происшествия. За медицинской помощью никто из граждан не обращался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас полиция ищет остальных участников потасовки и выясняет все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня полиция задержала двоих подозреваемых в избиении посетителя кафе на Краснопрудной улице в Москве.