Верховный суд разъяснил порядок сноса самовольных построек

Верховный суд России разъяснил порядок сноса самовольных построек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президиум Верховного суда России утвердил обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством и сносом таких построек, передает РИА «Новости». Документ содержит правовые позиции для судов.

«Так, в документе разъясняется, что органы местного самоуправления не вправе применять внесудебную административную процедуру сноса самовольных построек в отношении объекта, являющегося частью многоквартирного дома. Такие решения относятся только к компетенции судов», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Верховный суд также указал, что здания, возведенные на землях сельскохозяйственного назначения, которые были незаконно переведены в земли населенных пунктов, являются самовольными постройками и подлежат сносу. При этом добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после ликвидации объекта.

В обзоре приведено дело владельца дома, который при строительстве получил все документы, однако позже выяснилось, что здание находится рядом с газопроводом. Суд постановил снести строение и выплатить собственнику компенсацию. Кроме того, если в спорной постройке проживают граждане, суд при удовлетворении требования о сносе должен вынести решение об их выселении с обязательным участием прокурора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.

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