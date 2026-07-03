Россиянка насмерть разбилась при падении с высоты на Пхукете

Россиянка погибла при падении с восьмого этажа жилого комплекса на Пхукете

Tекст: Мария Иванова

Гражданка России погибла на таиландском острове Пхукет. Трагедия произошла в результате падения с восьмого этажа жилого комплекса, передает РИА «Новости».

«Тридцатидвухлетняя гражданка России погибла на Пхукете в четверг, 2 июля, около 13.35 (09.35 мск) в результате падения с восьмого этажа кондоминиума Condo Creek в районе Катху», – приводит агентство сообщение местного новостного портала со ссылкой на полицию.

Супруг погибшей рассказал следователям, что перед смертью женщины между ними произошла ссора. После конфликта она ушла из квартиры и не вернулась, а позже мужчине сообщили о ее гибели.

В квартире пары правоохранители не обнаружили следов борьбы, личные вещи женщины остались на своих местах. Тело направлено в морг больницы «Ватчира Пхукет» для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня полиция обнаружила тело пропавшего россиянина в отеле на Пхукете.

В феврале другой российский турист погиб при падении со скалы на острове Самуи.

В прошлом году 26-летняя гражданка России выпала с балкона 14-го этажа в Паттайе.