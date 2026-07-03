Подозреваемую в организации взрыва в Монако нашли в Германии

BFMTV: Подозреваемую в организации взрыва в Монако обнаружили в Германии

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемая в организации взрыва в Монако скрывается на территории Германии, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил французский канал BFMTV, ссылаясь на близкий к расследованию источник.

«Было установлено, что разыскиваемая женщина находится на территории Германии», – говорится в сообщении телеканала. Другие подробности о личности подозреваемой и обстоятельствах ее обнаружения пока не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские следователи заподозрили в организации теракта проживающую в Германии гражданку Украины.

Прокуратура Монако установила личность предполагаемой злоумышленницы для выдачи ордера на арест.

При детонации заложенной у дома взрывчатки пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.