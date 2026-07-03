Верховный суд Крыма приговорил агента СБУ к 18 годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным в государственной измене, передает ТАСС. Осужденный будет отбывать назначенное наказание в колонии строгого режима.

Следствие установило, что летом 2024 года крымчанин 1977 года рождения инициативно связался с представителями Службы безопасности Украины. Выступая против проведения специальной военной операции, он начал выполнять задания кураторов. Злоумышленник тайно снимал на видео места дислокации личного состава правоохранительных органов и передавал эти сведения украинской стороне.

Прокуратура региона уточнила детали вынесенного судебного решения. «Верховный суд республики с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год десять месяцев», – говорится в сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня суд в Крыму приговорил агента СБУ к 19 годам колонии за съемку стратегических объектов.

В середине того же месяца инстанция в Севастополе осудила местного жителя на 17 лет за государственную измену.

В мае шпионивший за Черноморским флотом житель Керчи получил 18 лет строгого режима.