Суд США заставил администрацию Трампа вернуть уволенных сотрудников разведки

Суд в США постановил восстановить на работе 19 уволенных сотрудников разведки

Tекст: Мария Иванова

Федеральная инстанция вынесла решение в пользу 19 бывших работников спецслужб, передает РИА «Новости». Главным предметом разбирательства стало право уволенных специалистов на перевод или обжалование отстранения от должности.

«Мы пришли к выводу, что дают», – говорится в официальном вердикте по поводу действующих правил разведывательных ведомств. Представители ЦРУ и офис директора Национальной разведки США воздержались от комментариев для канала NBC.

Ранее глава государства отменил правительственную политику разнообразия и инклюзивности, посчитав ее дискриминационной. Во время инаугурации он подчеркнул, что официальный Вашингтон признает существование лишь двух гендеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президент США отменил политику инклюзивности в американском правительстве. Весной того же года администрация президента США инициировала масштабные сокращения сотрудников Центрального разведывательного управления. Позже Белый дом запретил американским пограничникам посещать мероприятия в поддержку меньшинств.



