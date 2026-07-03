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    3 июля 2026, 10:39 • Новости дня

    Дмитриев назвал причину начала деиндустриализации и спада экономики Германии

    Дмитриев: Деиндустриализация Германии началась с атаки на «Северный поток»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах «Северный поток», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Спад немецкой промышленности напрямую обусловлен разрушением газотранспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев озвучил эту позицию в социальной сети X.

    «Деиндустриализация и экономический спад Германии начались с террористической атаки на газовую инфраструктуру «Северного потока», по которой поставлялся недорогой российский газ», – написал чиновник.

    Взрывы на двух магистралях произошли осенью 2022 года. Оператор Nord Stream AG признал разрушения беспрецедентными. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.

    Позже немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину Украины. Следствие полагает, что подозреваемые выполняли приказы украинских государственных структур. При этом Москва ни разу не получала запрашиваемых данных о ходе расследования инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне прокуратура Германии предъявила официальные обвинения в подрыве газопроводов украинцу Сергею К.

    2 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину

    Полиция Германии исключила политические мотивы в краже памятника Пушкину

    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Heme

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы Германии предполагают, что злоумышленники, похитившие памятник Александру Пушкину в городе Хемер, действовали без политических мотивов.

    Полицейские считают, что преступление совершили обычные воры, специализирующиеся на краже металла. «Без каких бы то ни было политических мотивов или культурных предубеждений», – подчеркнули следователи, комментируя отношение преступников к личности поэта. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство DPA.

    В немецкой полиции также отметили историческую значимость писателя. Правоохранители охарактеризовали Александра Пушкина как основоположника современного русского литературного языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина в немецком городе Хемер.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кражу этого монумента проявлением бескультурья.

    Месяцем ранее украинский суд ликвидировал популяризировавшее творчество великого русского поэта Измаильское пушкинское общество.

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    1 июля 2026, 18:32 • Новости дня
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»

    Прокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины по делу «Северных потоков»

    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура ФРГ выдвинула первые официальные обвинения в рамках дела о подрыве «Северного потока».

    Генеральная прокуратура Германии выдвинула первые официальные обвинения в рамках расследования диверсий на магистралях «Северный поток», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщает ARD. Главным фигурантом громкого уголовного дела стал гражданин Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    В сентябре прошлого года польская полиция задержала под Варшавой еще одного фигуранта дела Владимира Ж.

    Летом прошлого года Генпрокуратура Германии обвинила Сергея К. в координации диверсии с борта яхты «Андромеда».

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    2 июля 2026, 12:39 • Новости дня
    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США

    Министр обороны Германии выступил против безоговорочной лояльности НАТО США

    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий министр обороны Борис Писториус раскритиковал призывы президента США Дональда Трампа к безоговорочному подчинению европейских союзников по Североатлантическому альянсу.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус ответил на требования Дональда Трампа, заявив о недопустимости слепого подчинения европейских стран Вашингтону, передает Bloomberg.

    «НАТО – это не слепое повиновение. Решения в НАТО принимаются на основе свободного консенсуса всех государств-членов, а не под диктовку отдельных стран», – подчеркнул министр в интервью журналу Der Spiegel.

    Писториус также выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса в Турции Вашингтон воздержится от дальнейшей критики Берлина. Такое ожидание связано с недавними разногласиями между канцлером Фридрихом Мерцем и американским лидером по поводу стратегии США в конфликте с Ираном.

    Тем временем Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления политических и экономических преимуществ тем участникам блока, которые увеличивают расходы на оборону. Эта инициатива усиливает напряженность внутри организации, так как Трамп продолжает давить на Европу в вопросе финансирования альянса.

    Европейские лидеры в целом готовы к увеличению расходов, однако опасаются, что США могут отказаться от обязательств по обеспечению безопасности континента. Недавно Вашингтон объявил о планах вывести пять тысяч военнослужащих из Европы и сократить военные ресурсы, предназначенные для кризисных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Страны западного военного блока обеспокоились вероятным недовольством главы Белого дома из-за снижения оборонных расходов.

    Ранее глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ на фоне разногласий с канцлером Фридрихом Мерцем.

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    2 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»

    Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения украинскому гражданину в соучастии в военном преступлении в связи с диверсией на трубопроводах «Северный поток».

    Немецкая прокуратура обвинила гражданина Украины, известного как Сергей К., в осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, сообщает Politico. В обвинительном заключении утверждается, что он действовал как соучастник военного преступления, совершив «нападение на гражданские объекты», вызвав взрыв и разрушив инфраструктуру.

    По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи офицером украинской армии, вместе с другими военными разработал план уничтожения трубопроводов. Целью диверсии было прекращение поставок российского газа и лишение Москвы доходов, которые могли быть направлены на ведение боевых действий.

    Следователи полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой Andromeda, с которой, предположительно, была осуществлена операция. Сообщается, что он въехал в Германию через Польшу по поддельному паспорту и перевез взрывчатку военного назначения в район датского острова Борнхольм.

    Мужчина был арестован в Италии в августе 2025 года и через три месяца экстрадирован в Германию. С тех пор он находится в предварительном заключении в Гамбурге. Сам обвиняемый отрицает свою вину, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отвергал причастность своего правительства к диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.

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    1 июля 2026, 19:38 • Новости дня
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Hemer

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестные злоумышленники украли бронзовый монумент русскому поэту Александру Пушкину, установленный в немецком Хемере более тридцати лет назад.

    В городе Хемер на территории Германии похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина, сообщает RT. Монумент был передан немецкой стороне в 1994 году российским городом-побратимом Щелково.

    Изначально скульптура задумывалась как важный символ укрепления взаимопонимания и развития дружественных связей между народами двух стран.

    Российское посольство в Германии выразило обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Дипломатическое представительство сообщило, что находится в постоянном контакте с местными властями и правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года злоумышленники осквернили мемориал советским воинам в немецком городе Пренцлау.

    В апреле прошлого года вандалы в Одессе накинули петлю на памятник Александру Пушкину.

    В мае текущего года неизвестные повредили надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены.


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    1 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.

    Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

    Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

    «Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

    Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

    Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.

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    1 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту

    Канцлер Германии Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц рассчитывает на скорое участие Москвы в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия захочет принять участие в урегулировании украинского кризиса, передает RT. Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», – сказал Мерц.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее лидеры Британии, Франции и ФРГ обсудили в Лондоне потенциальные переговоры с Россией.


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    2 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Писториус заявил о подготовке личных запасов на случай войны

    Министр обороны Германии Писториус подготовил личные запасы на случай войны

    Tекст: Мария Иванова

    Глава минобороны ФРГ Борис Писториус вместе с супругой запаслись продовольствием и питьевой водой, чтобы без проблем продержаться несколько дней в условиях любых непредвиденных обстоятельств.

    Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что его семья готова к возможным кризисам благодаря накопленным резервам, передает РИА «Новости».

    «Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», – сказал глава ведомства в интервью изданию Spiegel.

    Политик также объяснил отказ от частого использования термина о готовности к ведению войны. По его словам, изначально эта фраза должна была встряхнуть общество и указать на необходимость усиления обороны. Однако министр заметил, что подобные формулировки напугали некоторых граждан, поэтому теперь он применяет их реже.

    В 2025 году Федеральное ведомство Германии по защите населения выпустило обновленную брошюру с советами на случай чрезвычайных ситуаций. Впервые в документ включили памятки, касающиеся военных действий. Гражданам рекомендовали подготовить запас еды и воды на десять суток, а также собрать тревожный чемоданчик.

    Среди необходимых вещей ведомство указало газовые горелки, радиоприемники, карманные фонарики и батарейки. Также жителям посоветовали запастись аккумуляторами, сменной одеждой, аптечкой и списком важных телефонных номеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовки страны к войне к 2029 году.

    Министерство обороны Германии официально подтвердило наличие оперативного плана на случай вооруженного конфликта.

    В июне немецкая бронетанковая бригада отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией.

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    2 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Дмитриев призвал Мерца признать ошибки

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал главе немецкого правительства Фридриху Сердцу отказаться от ошибочной политики во избежание усиления оппозиционной партии.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнее выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». «Энтузиазм в отношении следования неверному курсу – это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ сделает это за вас», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По словам главы РФПИ, ностальгия немцев по старым временам говорит о серьезной потребности общества в рациональных политических решениях. Так он отреагировал на слова Мерца в прямом эфире телеканала Phoenix. Немецкий лидер тогда отметил, что понимает тоску граждан по прошлому, но считает необходимым решительно продвигать перемены.

    Ранее Дмитриев уже публично предупреждал канцлера о возможных последствиях его политического вектора. Он прогнозировал, что отказ от смены текущего курса может привести к отставке Мерца по сценарию бывшего британского премьера Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции о досрочной отставке на фоне падения рейтинга.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал отпраздновать скорый уход с поста британского премьера Кира Стармера.

    Ранее спецпредставитель президента России посоветовал главе немецкого правительства кардинально изменить экономический курс.

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    1 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Власти Германии начали переговоры о разработке наземной модификации Tomahawk

    FT: Берлин начал переговоры о создании наземных ракет Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин обсуждает с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет для укрепления собственной армии, пишет Financial Times.

    Немецкие власти ведут консультации с местным подразделением компании MBDA, передает РИА «Новости».

    Цель диалога заключается в налаживании партнерства с американской Raytheon для адаптации известного вооружения под наземный запуск. Ранее прямого взаимодействия по этому вопросу между корпорациями не происходило.

    «Правительство Германии находится в контакте с немецким филиалом европейского производителя ракет MBDA по поводу сотрудничества с компанией Raytheon, выпускающей ракеты Tomahawk, для создания наземного варианта крылатой ракеты», – отмечает издание Financial Times.

    Интерес к самостоятельному получению подобных систем возник после отказа Пентагона от майского развертывания ракетных батальонов на немецкой территории. В качестве альтернативы Берлин также оценивает возможность закупки украинских комплексов «Фламинго».

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп пояснил, что стране срочно требуются подобные технологии для защиты континента. По его словам, если США не обеспечат поставки, государство будет искать другие способы сохранения боеспособности, соглашаясь на менее точные аналоги.

    В апреле Берлин утвердил новую военную стратегию, предполагающую создание сильнейшей армии Европы к 2039 году. В Кремле этот документ назвали квинтэссенцией конфронтации против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. После этого Берлин возобновил попытки самостоятельной закупки данных американских вооружений. Однако власти США испугались возможной ответной реакции Москвы на подобные поставки.

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    3 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    DPA: Теща немецкого чиновника помогала стрелку в Штаде скрыться

    DPA: Теща чиновника по делам мигрантов была за рулем машины стрелка в Штаде

    Tекст: Мария Иванова

    Родственница уполномоченного по вопросам миграции в Нижней Саксонии управляла автомобилем, на котором преступник пытался уехать после нападения в Штаде, пишут СМИ.

    Теща уполномоченного по вопросам миграции и интеграции в федеральной земле Нижняя Саксония находилась за рулем машины, на которой скрывался стрелок из города Штаде, передает РИА «Новости».

    Должность чиновника по делам мигрантов с 2022 года занимает Дениз Курку, политик от Социал-демократической партии Германии и гражданин ФРГ турецкого происхождения.

    «Сразу после того, как я узнал о причастности моей тещи из сообщений СМИ, я проинформировал об этом следственные органы и другие ведомства», – заявил Курку.

    Точная хронология событий и роль женщины в преступлении пока остаются неясными, полиция уже допросила ее после инцидента.

    Согласно данным прокуратуры Штаде, причастность родственницы политика к преступлению все еще расследуется. В понедельник во время встречи в местном центре матери и ребенка мужчина внезапно открыл огонь по соцработникам. В результате пять человек скончались на месте, шестой позднее умер в больнице. Подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек. Позже полиция установила личность 45-летнего подозреваемого с турецкими корнями.

    Отмечается, что причиной трагедии послужил личный конфликт без экстремистской подоплеки.

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    2 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    FT: Производитель танков Leopard отложил выход на биржу

    FT: Производитель танков Leopard отложил IPO

    Tекст: Мария Иванова

    Оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за отказа инвесторов принять оценку бизнеса выше 12 млрд евро.

    Решение о переносе размещения ценных бумаг продиктовано реакцией рынка, передает РИА «Новости».

    «Германо-французский производитель танков KNDS отложил масштабный выход на биржу до тех пор, пока рыночные условия не станут более благоприятными, поскольку инвесторы негативно отреагировали на целевую оценку компании, превышающую 12 млрд евро», – пишет Financial Times.

    Ранее планировалась продажа до 20% капитала на площадках Парижа и Франкфурта. Активами владеют французская госкомпания GIAT Industries S.A.S. и немецкий холдинг Wegmann & Co GmbH. Немецкие акционеры отказались от сделки при оценке бизнеса ниже 12,5 млрд евро, хотя в начале года обсуждалась сумма до 20 млрд евро.

    Интерес инвесторов остыл из-за волатильности европейского оборонного сектора и возможных производственных ограничений. Представители предприятия заявили о готовности вернуться к планам IPO при улучшении конъюнктуры. Ускорить этот процесс может крупный заказ правительства Германии на бронемашины Boxer, выпускаемые совместно с Rheinmetall.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия руководства концерна KNDS с властями Германии поставили под угрозу первичное размещение акций компании.

    В мае производитель военной техники запланировал покупку завода автомобильного гиганта Mercedes-Benz под Берлином.

    В конце прошлого года предприятие получило 350 заказов от пяти стран на новое поколение танков Leopard-2.

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    2 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Захарова назвала кражу памятника Пушкину в ФРГ бескультурьем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Европейский «цветущий сад» в очередной раз продемонстрировал свою сущность». Так она прокомментировала информацию о том, что бронзовую фигуру Александра Пушкина высотой около 1 метра 80 сантиметров буквально выдрали с постамента в Германии.

    Захарова написала в Telegram, что практика «культуры отмены» в Европе рождает бескультурье и подпитывает человеконенавистническую идеологию.

    Захарова напомнила, что памятник был создан российским скульптором Григорием Потоцким и в 1994 году подарен Хемеру городом-побратимом Щёлково для укрепления культурного диалога и дружбы народов. По ее словам, посольство России в Германии уже прокомментировало инцидент, находится в контакте с правоохранительными органами, а сама ситуация производит обескураживающее впечатление.

    Дипломат сопоставила кражу с «войной с памятниками» в Польше и странах Балтии против мемориалов и захоронений воинов Красной армии, назвав происходящее переносом этой практики и на Германию. Она напомнила о нацистском прошлом страны, где с сжигания книг и запрета искусства начался путь к массовому уничтожению людей, отметив, что в Северном Рейне – Вестфалии книги жгли уже с мая 1933 года. Захарова связала нынешние процессы и с действиями киевских властей, подчеркнув, что поддерживаемый в том числе Берлином киевский режим уничтожает русскую классику, отменяет русскую музыку и кино и почти полностью запрещает русский язык в основных сферах жизни. По ее словам, многие не сомневаются, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение крадут будущее у поколений украинцев.

    Российские дипломаты уже осмотрели место кражи, передало генеральное консульство России в Бонне. Там констатировали, что ущерб скульптурному комплексу значителен: на площадке остались только опора и стальная конструкция, удерживавшая фигуру поэта. Дипмиссия выразила надежду на оперативное расследование, установление и задержание виновных, подчеркнув, что памятник долгие годы служил символом значимости русского культурного наследия в Германии, передает ТАСС.

    Генконсульство напомнило, что всего месяц назад, ко Дню русского языка, у монумента Пушкину проходило памятное мероприятие с участием дипломатов и соотечественников, которые возлагали цветы и читали стихи поэта.

    Захарова выразила надежду, что памятник обнаружат и вернут на место, добавив, что в противном случае активно поощряющие русофобию немецкие власти фактически вынесут приговор сами себе, тогда как великое наследие Пушкина от происходящего не потускнеет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Хемер неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина, установленную более 30 лет назад.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила об активизации в Прибалтике, Польше и на Украине кампании по уничтожению советского и российского мемориального наследия под предлогом спецоперации.

    В мае 2026 года Захарова на фестивале «Интермузей. БРИКС+» в Москве заявила о росте на Западе неоварварства, связанного с практикой «отмены» культуры и искусства и введением санкций против деятелей этих сфер.

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    1 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    Немецкий футбольный союз заподозрили в махинациях с билетами на Евро-2024

    Bild: Немецкий футбольный союз обыскали из-за махинаций с билетами

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии началось расследование возможного незаконного распределения билетов на матчи чемпионата Европы по футболу среди привилегированных гостей.

    Следователи провели обыск в штаб-квартире Немецкого футбольного союза (DFB) в связи с подозрениями в махинациях при распространении билетов на Евро-2024, передает РИА «Новости». Также правоохранительные органы проверяют администрации городов, принимавших матчи турнира.

    По данным следствия, речь идет о приглашениях в гостиницы и нескольких тысячах билетов, которые могли быть незаконно переданы привилегированным гостям. Существует подозрение в «структурированном предоставлении преференций», а также во взяточничестве. Предполагается, что к махинациям причастны сотрудники городских администраций по всей стране.

    Поводом для обысков стало расследование в отношении двух мужчин. Французский сотрудник компании-организатора турнира отвечал за связи с городами и приглашал местных руководителей на топ-матчи. Бывший сотрудник администрации Гельзенкирхена, как утверждается, получил финансовую выгоду в размере около 2400 евро за счет оплаты проезда и проживания на полуфинал в Мюнхене. Ранее он уже подозревался в мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители предотвратили теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.

    Во время турнира три человека получили ранения при нападении в фан-зоне Штутгарта.

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