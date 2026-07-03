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    3 июля 2026, 10:30 • Новости дня

    В Тегеране стартовали многодневные похороны Али Хаменеи

    В Иране началась масштабная церемония прощания с погибшим аятоллой Али Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране стартовали траурные мероприятия, посвященные памяти духовного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего четыре месяца назад.

    Многодневная церемония прощания с покойным духовным руководителем Исламской республики собрала политических и религиозных деятелей со всего мира, передает РИА «Новости».

    Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе мавзолея, где ожидается присутствие миллионов верующих.

    Почтить память аятоллы прибудут делегаты из порядка 100 государств. Российскую сторону представит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Организаторы подчеркнули, что отказались приглашать представителей стран, занявших «неправильную позицию» относительно военных действий США против Ирана.

    Народные прощания продлятся до 9 июля и охватят не только Иран, но и соседний Ирак. С 4 по 6 июля траурные мероприятия пройдут в Тегеране, после чего тело доставят в Кум, а затем в священные шиитские города Кербелу и Неджеф. Похороны состоятся 9 июля в родном для Хаменеи Мешхеде.

    Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов по иранской столице. Проведение похорон пришлось отложить из-за продолжавшихся весь март атак и необходимости подготовки инфраструктуры в условиях перемирия. Новым верховным лидером страны стал его сын Моджтаба Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил участие Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

    Офис погибшего лидера назначил погребение политика в его родном Мешхеде на 9 июля.

    Ассамблея экспертов избрала новым верховным руководителем страны сына погибшего Моджтабу Хаменеи.

    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    1 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана

    Замсекретаря СБ Венедиктов: США и Ирану нужен юридически обязывающий договор

    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на то, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном откроет путь к юридически обязывающему соглашению, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что Москва поддерживает все достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном, включая меморандум, передает ТАСС.

    «Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения», – подчеркнул Венедиктов.

    По его словам, без такого документа говорить о прочном и долгосрочном урегулировании ситуации невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор.

    В МИД России сообщили о надежде, что заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном поможет восстановить доверие в Персидском заливе и стабилизировать ситуацию в регионе.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    30 июня 2026, 22:25 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор министров иностранных дел России и Бахрейна Сергея Лаврова и Абделя Латыфа Аз-Зайяни был посвящен обстановке в зоне Персидского залива и выполнению июньского меморандума между США и Ираном, сообщает МИД России.

    Переговоры прошли по инициативе бахрейнской стороны. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию ситуации в зоне Персидского залива, сообщается на сайте МИД.

    Они подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

    Лавров и Аз-Зайяни договорились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной повестки в Совете Безопасности ООН. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества России и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Однако позднее стороны вновь обменялись ударами. По данным СМИ, после этого США и Иран договорились прекратить взаимные удары.

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    1 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США

    Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Морская блокада, ограничивавшая торговое судоходство Ирана, была полностью снята Вашингтоном, сообщил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

    Отвечая в эфире иранского телевидения на вопрос, сняли ли США блокаду полностью, Галибаф сказал: «Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло [как это предполагалось меморандумом]».

    Он подчеркнул, что после отмены ограничений судоходство для иранских торговых судов и танкеров стало свободным и при пересечении Оманского залива для них не возникает никаких препятствий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана и открытии Ормузского пролива.

    Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале практического снятия морской блокады США и свободном проходе иранских танкеров через международные воды.

    Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.

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    2 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    США вывезли бомбардировщики B-52H с британской военной базы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты вывезли стратегические самолеты B-52H Stratofortress с аэродрома Фэрфорд в Британии, сообщают американские СМИ со ссылкой на местных фотографов.

    B-52 Stratofortress ВВС США вылетели с авиабазы Фэрфорд Британии, таким образом было завершено развертывание для поддержки войны против Ирана, пишет The War Zone.

    Отлет техники запечатлели местные фотографы и опубликовали кадры в социальных сетях.

    В конце мая организаторы отменяли британское авиашоу Royal International Air Tattoo из-за активности американских военных на базе Фэрфорд.

    В марте британское военное ведомство подтверждало факт предоставления военных баз американским силам для операций против Ирана.

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    1 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Трамп не подтвердил возобновление операции США против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не подтвердил планы возобновить военную операцию против Ирана.

    Выступая 1 июля на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, он сказал: «Я думаю, они существенно продвинулись, мы по ним очень сильно ударили на прошлой неделе», передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной операции, Трамп отметил, что, по его мнению, дела Вашингтона с Тегераном идут хорошо и что речь идет о денуклеаризации Ирана. По его словам, у Ирана не должно быть ядерного оружия, эти заявления американский лидер сделал перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил возобновить военные атаки на Иран в случае провала ядерных переговоров.

    Позднее Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

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    1 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Власти Ирана пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи

    Власти Ирана заявили о неизбежном наказании виновников гибели Али Хаменеи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иране пообещали привлечь к ответственности причастных к гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи, который стал жертвой ударов США и Израиля в феврале.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего верховного лидера, передает РИА «Новости».

    Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атак со стороны США и Израиля по Тегерану.

    «Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», – говорится в заявлении на официальной странице ВСНБ в соцсети.

    Церемонию прощания пришлось отложить из-за продолжавшихся в течение марта ударов. Власти перенесли траурные мероприятия, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру. Ожидается, что прощание и похороны пройдут с 4 по 9 июля.

    В Тегеране прощальная церемония состоится с 4 по 6 июля, 7 июля процессия пройдет в Куме, а 9 июля Хаменеи будет похоронен в родном Мешхеде

    Секретарь штаба организации похорон Али Акбар Пурджамшидиан добавил, что 8 июля тела Хаменеи и его родственников доставят в Ирак для траурных мероприятий в священных городах шиитов – Кербеле и Неджефе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего лидера Али Хаменеи назначил церемонии прощания на начало июля.

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали пообещал США жесткое возмездие за пролитую кровь.

    До этого правительство Исламской республики объявило сорокадневный траур по аятолле Али Хаменеи.

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    1 июля 2026, 13:09 • Новости дня
    Нарушившее маршрут грузовое судно село на мель в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе, следуя по маршруту, отличному от указанного Ираном.

    Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе, двигаясь по маршруту, который отличался от предписанного Ираном, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне серьезных проблем с судоходством в регионе.

    «Одно судно, следовавшее по маршруту, отличному от установленного в рамках иранского режима управления Ормузским проливом, село на мель», – говорится в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией IRIB.

    Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам. Эскалация конфликта привела к серьезным транспортным трудностям в международной торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня иранские военные атаковали грузовое судно за использование несанкционированного маршрута.

    В этот же день власти Исламской республики остановили три иностранных танкера без разрешения на проход.

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    3 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    WSJ: Оман и США хотят переубедить Иран взимать плату за Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    До войны США с Ираном через Ормузский пролив перевозилось около пятой части мировой нефти, теперь Тегеран намерен сделать проход через пролив платным, а США и Оман ищут варианты его переубедить.

    «США и Оман ищут способы сломить настойчивое требование Ирана взимать плату за проезд судов через Ормузский пролив. Их главным рычагом в непрямых переговорах было обещание разморозить часть из 100 млрд долларов иранских средств, хранящихся за рубежом», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    США даже попытались предложить вознаграждение за открытие Ормузского пролива. Иран не сдвинулся с места. Вашингтон предлагает освободить от уплаты налогов, но Тегеран настаивает на взимании платы за проезд по водному пути, пишет газета.

    Пока что Тегеран не клюет ни на одну приманку. Его военное руководство отвечает новыми угрозами в адрес судов, проходящих по одному из самых оживленных водных путей в мире.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, США и Иран 22 июня решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.

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    2 июля 2026, 13:28 • Новости дня
    Иран пригрозил США решительным ответом на провокации во время похорон Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в отношении Ирана в дни проведения церемонии прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Центральный штаб иранских вооруженных сил предупредил западные страны о недопустимости провокаций в период прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, передает РИА «Новости»

    Траурные церемонии пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах, включая Тегеран и Мешхед.

    Командующий штабом Али Абдоллахи обратился к противникам государства. «В эти великие поучительные дни… мы предупреждаем врагов Ирана, в особенности США, Израиль, а также их региональных и внерегиональных сообщников о необходимости избегать просчетов любого рода и призываем задуматься о суровом и отрезвляющем ответе», – подчеркнул военный.

    Кроме того, военное руководство пообещало дать быстрый отпор на любые попытки американского вмешательства в ситуацию вокруг Ормузского пролива. В ведомстве отметили, что полеты авиации и беспилотников США над этой акваторией ставят под угрозу безопасность всего региона.

    Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Проведение похорон пришлось отложить на несколько месяцев из-за продолжавшихся атак и необходимости подготовки инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля.

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетит траурные мероприятия вместе с другими региональными лидерами.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть политика.

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    2 июля 2026, 12:25 • Новости дня
    Песков сообщил о поездке Медведева на похороны Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россию на траурных мероприятиях в Иране представит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие российского политика в официальной церемонии.

    «Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о составе российской делегации. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных авиаударов США и Израиля.

    Многодневные похороны были отложены из-за боевых действий и пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и Ирака. Официальное прощание с участием иностранных делегаций и глав государств состоится в Тегеране 3 июля. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал об участии Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

    Офис погибшего лидера назначил церемонии прощания на начало июля.

    Иранское агентство Fars сообщило о предстоящем погребении аятоллы в его родном городе Мешхед.

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    1 июля 2026, 11:53 • Новости дня
    Грузия заявила о нейтральной позиции в конфликте США, Израиля и Ирана

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Нейтральная позиция Грузии в конфликте США и Израиля с Ираном является основанием для участия президента Михаила Кавелашвили в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Звиад Шаламберидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Лидеры нашего региона будут совместно на этой церемонии, так что нет ничего необычного в присутствии на ней президента Грузии, – сказал он. – В первую очередь нам важны интересы Грузии, которая заняла нейтральную позицию в этом конфликте».

    Депутат отметил, что США сейчас ведут переговоры с нынешними властями Ирана, по приглашению которых церемонию посетит делегация Грузии.

    Накануне администрация президента Грузии сообщила, что Михаил Кавелашвили посетит церемонию похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Государственные похороны Али Хаменеи, погибшего в результате ударов 28 февраля 2026 года, пройдут с 4 по 9 июля 2026 года.

    Оппозиция критикует власти Грузии за якобы разворот от Запада на Восток и называет нецелесообразным посещение церемонии похорон аятоллы.

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    3 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем, что нужно»

    Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем» необходимым

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном, который согласился почти на все, что было нужно, заявил 2 июля американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

    «И мы ведем переговоры, и посмотрим, получится ли. Думаю, они согласились почти на все, что нам нужно», – заявил он телеканалу CNBC.

    Трамп снова напомнил о военных успехах США на Ближнем Востоке, напомнив о длительных военных кампаниях страны во Вьетнаме, Афганистане, во время Корейской войны.

    «Мы были во всех войнах много-много лет. Я там [в Иране] всего четыре месяца. И что я сделал? Я разгромил их в военном отношении. Они полностью разгромлены в военном отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала о поиске США и Оманом аргументов для смены позиции Ирана по Ормузу. Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США. Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.


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    1 июля 2026, 12:52 • Новости дня
    Reuters: Непрямые переговоры США и Ирана проводятся в Дохе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Катара проходят непрямые технические переговоры представителей США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    Непрямые технические переговоры между США и Ираном проходят в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В сообщении говорится: «Непрямые технические переговоры США и Ирана проходят в Дохе. Катар и Пакистан выступают в качестве посредников».

    По данным источника агентства, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов. Другие подробности формата и повестки переговоров не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Участники переговоров в швейцарском Бюргенштоке сформировали специализированные технические группы при участии Пакистана и Катара.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку шести из 12 млрд долларов иранских средств в Катаре после соглашения с США.

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    3 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Bloomberg: Около 8 тыс. моряков оказались заблокированы в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на перемирие между США и Ираном, тысячи членов экипажей торговых судов продолжают ожидать возможности покинуть акваторию.

    Около 8 тыс. моряков остаются заблокированными в Персидском заливе, ожидая открытия Ормузского пролива, передает Bloomberg.

    По данным Международной морской организации, в общей сложности во время военного конфликта в заливе застряли порядка 11 тыс. иностранных моряков.

    Капитан нефтяного танкера Абхиджит Чопра рассказал, что узнал о мирном соглашении между США и Ираном из сообщений от близких. «Когда они сказали, что Ормузский пролив открыт, мы были немного оптимистичны, что судно сможет пройти», – отметил он. Однако новости о новых атаках на танкеры принесли разочарование экипажу, состоящему из 21 человека.

    Ситуация усугубляется тем, что многие моряки находятся на судах сверх сроков своих контрактов, которые обычно длятся от четырех до девяти месяцев. Замена экипажей затруднена из-за нежелания сменщиков отправляться в зону конфликта, несмотря на увеличение зарплат до 30 тыс. долларов в месяц. Некоторые страны временно прекращали выдачу виз или запрещали своим гражданам отправляться в регион.

    В июне США и Иран заключили временное соглашение на 60 дней, предполагающее открытие пролива, однако Международная морская организация приостановила план эвакуации после возобновления атак. Подготовка судов к выходу в открытое море требует времени: необходимо очистить корпуса, составить планы бункеровки и провести тренировки экипажей на случай непредвиденных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. заблокированных в Персидском заливе моряков.

    Морской транспорт начал транзит через Ормузский пролив в рамках утвержденной программы.

    После атаки иранского беспилотника на сухогруз ведомство временно свернуло масштабную спасательную операцию.

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