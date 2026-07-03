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    3 июля 2026, 09:30 • Новости дня

    Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в честь Дня независимости Белоруссии.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь», – отмечается в тексте послания, передает РИА «Новости».

    Глава российского государства подчеркнул способность двух стран справиться с любыми трудностями.

    «Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Уверен, что продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан», – говорится в тексте.

    В конце июня лидеры двух стран обсудили повестку Союзного государства на Валдае. Российский президент назвал этот формат интеграции прочным фундаментом для сотрудничества.

    1 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут совместный решительный ответ на любую военную агрессию со стороны украинских вооруженных сил, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

    «Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», – заявил сенатор, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание приграничной военной инфраструктуры.

    Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета назвал подобные угрозы попыткой поднять падающий рейтинг украинского лидера.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал соседней республике всестороннюю поддержку Москвы для отражения любых атак.

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    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    1 июля 2026, 08:06 • Новости дня
    Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина
    Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина
    @ spain.mid.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.

    Школьница Люсия получила подарок от президента после того, как написала ему письмо, передает РИА «Новости». Посол России в Испании Юрий Клименко пригласил семью девочки в главное здание дипломатической миссии в Мадриде.

    Поводом для приглашения стало обращение юной испанки, которое она попросила передать Владимиру Путину еще в июле 2025 года. В посольстве просьбу выполнили и направили послание по назначению.

    На показанной девочкой фотографии президент запечатлен в рамке. С одной стороны снимка находится Георгиевская лента, а с другой – ленточка в цветах российского флага. «Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», – сказала Люсия. Она добавила, что встреча с Владимиром Путиным является ее большой мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайский инженер Пэн Пай назвал фотографию с автографом Владимира Путина самым ценным подарком.

    В сентябре прошлого года президент исполнил мечту написавшего ему письмо крымского школьника о собаке. Весной 2025 года переехавшая в Подмосковье девятилетняя девочка из ДНР тоже получила щенка от главы государства.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    2 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Глава Генштаба доложил Путину о массированном ударе по военным объектам в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе ежедневного доклада начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента Владимира Путина о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», – сказал Дмитрий Песков, передает РИА «Новости»

    Представитель Кремля уточнил, что личной встречи главы государства с Герасимовым в четверг не было. По его словам, доклад о ходе ударов и их результатах был сделан президенту по телефону.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что контакты Путина с начальником Генштаба по ситуации на Украине проходят практически ежедневно. Он отметил, что такие встречи и обсуждения, как правило, не показываются по телевидению и остаются вне публичного поля.

    В ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал впечатляющими результаты ответных ударов Вооруженных сил России по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

    Песков заявил о системных ударах российских войск по военной инфраструктуре Киева и других украинских городов в ответ на действия киевского режима.

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    2 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи СК России возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус из Белоруссии в Брянской области.

    Информацию об этом подтвердила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

    «Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Брянской области», – заявила она. Расследование ведется по пунктам «а» и «в» части второй статьи 205 Уголовного кодекса России.

    Напомним, украинский беспилотник врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус, ранены два водителя.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Позже российская делегация потребовала от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения данного преступления.

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    30 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Кремль показал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным церемонии прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым.

    Российский лидер почтил память бывшего министра обороны РФ, передает Кремль в MAX. На опубликованных официальных кадрах видно, как президент подходит к гробу, кладет цветы и крестится.

    Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во вторник руководитель страны прибыл в ЦКБ для участия в траурном мероприятии. Во время визита он выразил соболезнования родным и близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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    30 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Хинштейн: Запуск Курской АЭС обеспечил Россию большим запасом доступной энергии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подключение первого энергоблока Курской АЭС к единой энергосистеме страны позволило создать значительный запас доступного электричества, сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Губернатор Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о результатах работы атомной генерации, говорится на сайте Кремля.

    «В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии», – заявил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале промышленной эксплуатации первого энергоблока Курской АЭС-2.

    Перед этим Ростехнадзор выдал официальное заключение о готовности данного объекта к работе.

    В прошлом году президент России Владимир Путин лично осмотрел стройплощадку этой станции в Курчатове.

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    2 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Лукашенко нашел в Индонезии достаточно работы для белорусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия нацелена развивать сотрудничество с Индонезий, где для белорусов «достаточно работы», заявил президент республики Александр Лукашенко.

    Лидер республики встретился с индонезийским коллегой Прабово Субианто во дворце в Джакарте, передает РИА «Новости». Политика сопровождал почетный эскорт из 17 мотоциклистов и конный караул.

    «Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз в Индонезии за время своей президентской службы, я все-таки убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно», – заявил Александр Лукашенко. Он добавил, что Минск готов помочь реализовать масштабные цели азиатского государства.

    Накануне состоялись переговоры министров двух стран. Политик предложил оперативно утвердить достигнутые договоренности без лишней бюрократии. Ожидается представление дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы.

    В декабре 2025 года Евразийский экономический союз и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле. Документ устанавливает преференциальный режим для подавляющего большинства товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

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    1 июля 2026, 13:33 • Новости дня
    Лукашенко помиловал десятки осужденных за экстремизм белорусов

    Лукашенко помиловал 32 осужденных в преддверии Дня Независимости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Белоруссии накануне Дня Независимости были помилованы 32 осужденных, среди них большинство привлекалось по статьям о преступлениях экстремистской направленности.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 осужденных в преддверии Дня Независимости республики, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы главы государства говорится: «В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь (отмечается 3 июля) помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности». Уточняется, что соответствующий указ подписал Лукашенко.

    По данным пресс-службы, помилование коснулось 20 женщин и 12 мужчин. Решение, как подчеркнули в администрации президента, принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Отмечается, что все помилованные заранее ходатайствовали об этом, признавали свою вину и выражали раскаяние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости, среди них были осужденные за экстремизм.

    В январе 2025 года Лукашенко помиловал 15 человек, из них пятеро были осуждены за преступления экстремистской направленности.

    В декабре 2025 года белорусский лидер помиловал 123 иностранца, ранее осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.

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    30 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов в сфере торговли и энергетики, а также обменялись мнениями по региональной повестке.

    Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. В центре внимания находилась реализация взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, договоренности о которых были достигнуты во время визита российского лидера в Казахстан в мае текущего года, сообщает пресс-служба Кремля.

    Кроме того, политики затронули актуальные вопросы международной и региональной повестки. В ходе беседы Токаев поделился впечатлениями от недавней поездки в Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными двусторонние переговоры в узком формате.

    Глава российского государства завершил свою поездку в соседнюю республику 29 мая.

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    30 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин запланировал на вторник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В течение дня у Путина запланирован международный телефонный разговор», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Кремль сообщит о переговорах по итогу звонка.

    В марте российский лидер провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

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