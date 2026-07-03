Нагельсман покинул пост тренера сборной Германии после провала на ЧМ

Тренер Нагельсман ушел в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

Tекст: Мария Иванова

Руководство Немецкого футбольного союза настоятельно рекомендовало специалисту оставить должность, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Sky Sport. Встреча представителей организации с наставником продолжалась три с половиной часа. Функционеры были готовы уволить тренера при отказе, однако он согласился уйти добровольно.

Главным кандидатом на освободившееся место считается Юрген Клопп. Бывший рулевой английского клуба «Ливерпуль» готов принять предложение возглавить национальную команду, если получит официальное приглашение.

В понедельник немецкие футболисты уступили сборной Парагвая в матче одной шестнадцатой финала чемпионата мира, который прошел в американском Бостоне. Команда потерпела поражение в серии пенальти и покинула турнир. Сразу после игры специалист заявлял о желании продолжить работу.

Изначально контракт с наставником был рассчитан до 31 июля 2028 года, соглашение продлили в январе 2025 года. Он тренировал сборную с сентября 2023 года, перейдя на этот пост из мюнхенского клуба «Бавария».

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