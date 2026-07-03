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    3 июля 2026, 08:59 • Новости дня

    Нагельсман покинул пост тренера сборной Германии после провала на ЧМ

    Тренер Нагельсман ушел в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

    Tекст: Мария Иванова

    Наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман согласился сложить полномочия по итогам трехчасовых переговоров с руководством Немецкого футбольного союза, крайне разочарованным ранним вылетом с мирового первенства.

    Руководство Немецкого футбольного союза настоятельно рекомендовало специалисту оставить должность, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Sky Sport. Встреча представителей организации с наставником продолжалась три с половиной часа. Функционеры были готовы уволить тренера при отказе, однако он согласился уйти добровольно.

    Главным кандидатом на освободившееся место считается Юрген Клопп. Бывший рулевой английского клуба «Ливерпуль» готов принять предложение возглавить национальную команду, если получит официальное приглашение.

    В понедельник немецкие футболисты уступили сборной Парагвая в матче одной шестнадцатой финала чемпионата мира, который прошел в американском Бостоне. Команда потерпела поражение в серии пенальти и покинула турнир. Сразу после игры специалист заявлял о желании продолжить работу.

    Изначально контракт с наставником был рассчитан до 31 июля 2028 года, соглашение продлили в январе 2025 года. Он тренировал сборную с сентября 2023 года, перейдя на этот пост из мюнхенского клуба «Бавария».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая выбила команду Германии с чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти.

    Ведомство федерального канцлера ФРГ назвало технической ошибкой хвалебный пост Фридриха Мерца о выступлении немецких футболистов.

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной в честь исторической победы над немцами.

    2 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину

    Полиция Германии исключила политические мотивы в краже памятника Пушкину

    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Heme

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы Германии предполагают, что злоумышленники, похитившие памятник Александру Пушкину в городе Хемер, действовали без политических мотивов.

    Полицейские считают, что преступление совершили обычные воры, специализирующиеся на краже металла. «Без каких бы то ни было политических мотивов или культурных предубеждений», – подчеркнули следователи, комментируя отношение преступников к личности поэта. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство DPA.

    В немецкой полиции также отметили историческую значимость писателя. Правоохранители охарактеризовали Александра Пушкина как основоположника современного русского литературного языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина в немецком городе Хемер.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кражу этого монумента проявлением бескультурья.

    Месяцем ранее украинский суд ликвидировал популяризировавшее творчество великого русского поэта Измаильское пушкинское общество.

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    1 июля 2026, 18:32 • Новости дня
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»

    Прокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины по делу «Северных потоков»

    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура ФРГ выдвинула первые официальные обвинения в рамках дела о подрыве «Северного потока».

    Генеральная прокуратура Германии выдвинула первые официальные обвинения в рамках расследования диверсий на магистралях «Северный поток», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщает ARD. Главным фигурантом громкого уголовного дела стал гражданин Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    В сентябре прошлого года польская полиция задержала под Варшавой еще одного фигуранта дела Владимира Ж.

    Летом прошлого года Генпрокуратура Германии обвинила Сергея К. в координации диверсии с борта яхты «Андромеда».

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    2 июля 2026, 12:39 • Новости дня
    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США

    Министр обороны Германии выступил против безоговорочной лояльности НАТО США

    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий министр обороны Борис Писториус раскритиковал призывы президента США Дональда Трампа к безоговорочному подчинению европейских союзников по Североатлантическому альянсу.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус ответил на требования Дональда Трампа, заявив о недопустимости слепого подчинения европейских стран Вашингтону, передает Bloomberg.

    «НАТО – это не слепое повиновение. Решения в НАТО принимаются на основе свободного консенсуса всех государств-членов, а не под диктовку отдельных стран», – подчеркнул министр в интервью журналу Der Spiegel.

    Писториус также выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса в Турции Вашингтон воздержится от дальнейшей критики Берлина. Такое ожидание связано с недавними разногласиями между канцлером Фридрихом Мерцем и американским лидером по поводу стратегии США в конфликте с Ираном.

    Тем временем Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления политических и экономических преимуществ тем участникам блока, которые увеличивают расходы на оборону. Эта инициатива усиливает напряженность внутри организации, так как Трамп продолжает давить на Европу в вопросе финансирования альянса.

    Европейские лидеры в целом готовы к увеличению расходов, однако опасаются, что США могут отказаться от обязательств по обеспечению безопасности континента. Недавно Вашингтон объявил о планах вывести пять тысяч военнослужащих из Европы и сократить военные ресурсы, предназначенные для кризисных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Страны западного военного блока обеспокоились вероятным недовольством главы Белого дома из-за снижения оборонных расходов.

    Ранее глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ на фоне разногласий с канцлером Фридрихом Мерцем.

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    2 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»

    Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения украинскому гражданину в соучастии в военном преступлении в связи с диверсией на трубопроводах «Северный поток».

    Немецкая прокуратура обвинила гражданина Украины, известного как Сергей К., в осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, сообщает Politico. В обвинительном заключении утверждается, что он действовал как соучастник военного преступления, совершив «нападение на гражданские объекты», вызвав взрыв и разрушив инфраструктуру.

    По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи офицером украинской армии, вместе с другими военными разработал план уничтожения трубопроводов. Целью диверсии было прекращение поставок российского газа и лишение Москвы доходов, которые могли быть направлены на ведение боевых действий.

    Следователи полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой Andromeda, с которой, предположительно, была осуществлена операция. Сообщается, что он въехал в Германию через Польшу по поддельному паспорту и перевез взрывчатку военного назначения в район датского острова Борнхольм.

    Мужчина был арестован в Италии в августе 2025 года и через три месяца экстрадирован в Германию. С тех пор он находится в предварительном заключении в Гамбурге. Сам обвиняемый отрицает свою вину, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отвергал причастность своего правительства к диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.

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    2 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    Евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир

    Politico: В ЕП осудили Инфантино за допуск юных россиян на футбольный турнир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа членов Европарламента потребовала от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить решение об участии российских спортсменов до 15 лет в мировом первенстве, пишет Politico.

    По данным Politico, 44 депутата ЕП призвали Инфантино пересмотреть допуск сборной России к чемпионату мира среди игроков не старше 15 лет. Парламентарии настаивают, что российские спортсмены не должны участвовать в турнирах организации до начала мирных переговоров и прекращения огня.

    По мнению евродепутатов, участие российской команды может спровоцировать другие страны на бойкот соревнований. Политики считают, что подобный сценарий якобы исказит спортивные мероприятия ФИФА и нарушит принцип победы сильнейшей команды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил допуск команды на новые соревнования без санкционных ограничений.

    Еврокомиссия отвергла идею Инфантино о снятии запрета на участие отечественных спортсменов в международных турнирах.

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    1 июля 2026, 19:38 • Новости дня
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Hemer

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестные злоумышленники украли бронзовый монумент русскому поэту Александру Пушкину, установленный в немецком Хемере более тридцати лет назад.

    В городе Хемер на территории Германии похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина, сообщает RT. Монумент был передан немецкой стороне в 1994 году российским городом-побратимом Щелково.

    Изначально скульптура задумывалась как важный символ укрепления взаимопонимания и развития дружественных связей между народами двух стран.

    Российское посольство в Германии выразило обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Дипломатическое представительство сообщило, что находится в постоянном контакте с местными властями и правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года злоумышленники осквернили мемориал советским воинам в немецком городе Пренцлау.

    В апреле прошлого года вандалы в Одессе накинули петлю на памятник Александру Пушкину.

    В мае текущего года неизвестные повредили надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены.


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    3 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Сборная Испании разгромила Австрию на чемпионате мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Испании одержала уверенную победу над соперниками из Австрии, впервые с 2010 года выиграв матч плей-офф на престижном турнире.

    Футболисты Испании одержали верх над сборной Австрии в матче 1/16 финала, передает РИА «Новости». Голами отметились Микель Оярсабаль на 36-й и 89-й минутах, а также Педро Порро на 66-й минуте встречи.

    Голкипер Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных мячей на мировых первенствах. Предыдущий лучший результат принадлежал Икеру Касильясу, который не пропускал мячи 476 минут.

    Впервые за 68 лет в стартовом составе на игру плей-офф вышли два футболиста младше 20 лет: 19-летний Пау Кубарси и 18-летний Ламин Ямаль. Ранее такое происходило лишь с бразильцами Пеле и Жозе Алтафини в 1958 году.

    Следующая игра испанцев пройдет 6 июля против победителя противостояния Хорватии и Португалии. Турнир, организованный в США, Канаде и Мексике при участии 48 сборных, закончится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. В первом раунде плей-офф мексиканская национальная команда обыграла сборную Эквадора. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

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    1 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежская футбольная сборная одержала победу над Кот-д'Ивуаром и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, повторив свой исторический максимум на турнире.

    Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в Далласе. Голами в составе победителей отметились Антонио Нуса на 39-й минуте и Эрлинг Холанд на 86-й. У ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло (74-я минута).

    Забитый мяч стал для Холанда пятым на текущем турнире. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лидерство аргентинцу Лионелю Месси, в активе которого шесть голов. Холанд забил в 13-м матче за национальную команду подряд, доведя общее количество мячей за сборную до 60 в 53 играх.

    Победа позволила норвежцам повторить свой лучший результат на чемпионатах мира – выход в 1/8 финала. Ранее скандинавская сборная достигала этой стадии в 1938 и 1998 годах, оба раза уступив итальянцам. Для сборной Кот-д'Ивуара это был первый опыт участия в плей-офф мирового первенства.

    В следующем раунде турнира Норвегия встретится с Бразилией. Матч состоится 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика, завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бразилии вырвала победу у команды Японии в матче 1/16 финала мирового первенства. Ранее футболисты Кот-д'Ивуара впервые в истории пробились в плей-офф турнира после матча с Кюрасао.

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    1 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.

    Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

    Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

    «Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

    Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

    Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.

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    1 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту

    Канцлер Германии Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц рассчитывает на скорое участие Москвы в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия захочет принять участие в урегулировании украинского кризиса, передает RT. Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», – сказал Мерц.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее лидеры Британии, Франции и ФРГ обсудили в Лондоне потенциальные переговоры с Россией.


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    2 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Писториус заявил о подготовке личных запасов на случай войны

    Министр обороны Германии Писториус подготовил личные запасы на случай войны

    Tекст: Мария Иванова

    Глава минобороны ФРГ Борис Писториус вместе с супругой запаслись продовольствием и питьевой водой, чтобы без проблем продержаться несколько дней в условиях любых непредвиденных обстоятельств.

    Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что его семья готова к возможным кризисам благодаря накопленным резервам, передает РИА «Новости».

    «Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», – сказал глава ведомства в интервью изданию Spiegel.

    Политик также объяснил отказ от частого использования термина о готовности к ведению войны. По его словам, изначально эта фраза должна была встряхнуть общество и указать на необходимость усиления обороны. Однако министр заметил, что подобные формулировки напугали некоторых граждан, поэтому теперь он применяет их реже.

    В 2025 году Федеральное ведомство Германии по защите населения выпустило обновленную брошюру с советами на случай чрезвычайных ситуаций. Впервые в документ включили памятки, касающиеся военных действий. Гражданам рекомендовали подготовить запас еды и воды на десять суток, а также собрать тревожный чемоданчик.

    Среди необходимых вещей ведомство указало газовые горелки, радиоприемники, карманные фонарики и батарейки. Также жителям посоветовали запастись аккумуляторами, сменной одеждой, аптечкой и списком важных телефонных номеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовки страны к войне к 2029 году.

    Министерство обороны Германии официально подтвердило наличие оперативного плана на случай вооруженного конфликта.

    В июне немецкая бронетанковая бригада отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией.

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    1 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Исторический триумф сборной Мексики на ЧМ обернулся гибелью фанатов

    В Мехико два болельщика скончались от удушья при праздновании победы сборной

    Tекст: Мария Иванова

    Мужчина и юная девушка скончались от удушья в Мехико, отмечая исторический выход национальной футбольной команды в следующий этап чемпионата мира по футболу.

    Трагический инцидент произошел в столице Мексики после успешного матча против Эквадора, сообщает газета Jornada со ссылкой на местный секретариат здравоохранения.

    «Секретариат здравоохранения столицы подтвердил смерть 44-летнего мужчины и 19-летней девушки от удушья во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором», – отмечается в сообщении ведомства. Личности жертв оперативно установили прямо на месте происшествия.

    Издание подчеркивает, что пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь, однако спасти их не удалось. Трагедия омрачила исторический успех команды, поскольку мексиканцы впервые с 1986 года преодолели первый раунд плей-офф, передает РИА «Новости».

    В следующем матче турнира национальная сборная встретится с победителем противостояния между Англией и ДР Конго. Текущий чемпионат мира, который завершится 19 июля, впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пары участников плей-офф чемпионата мира по футболу определились в конце июня.

    Несколькими днями ранее автомобиль въехал в толпу празднующих мексиканских болельщиков в городе Кабо-Сан-Лукас.

    Текущий турнир в Северной Америке обновил исторические рекорды по количеству забитых мячей и посещаемости.

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    1 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Франция победила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская футбольная сборная переиграла шведскую команду, забив три безответных мяча и обеспечив путевку в следующий этап проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу.

    Встреча состоялась в Нью-Йорке, автором двух забитых мячей стал Килиан Мбаппе, еще один гол на свой счет записал Брадли Барколя, передает РИА «Новости».

    Оформив дубль, Мбаппе довел число своих голов в плей-офф мировых первенств до 10. Нападающий превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо, в активе которых по восемь точных ударов. Всего на счету француза 18 мячей на чемпионатах мира, больше только у Лионеля Месси.

    Оба форварда возглавляют список лучших бомбардиров текущего турнира, забив по шесть голов. В последний раз французская команда завоевывала чемпионский титул в 2018 году в России.

    Следующим соперником французской сборной в одной восьмой финала станет сборная Парагвая. Встреча пройдет 4 июля, а сам чемпионат мира завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая победила команду Германии в серии послематчевых пенальти. На групповом этапе французские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 3:0.

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    2 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Дмитриев призвал Мерца признать ошибки

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал главе немецкого правительства Фридриху Сердцу отказаться от ошибочной политики во избежание усиления оппозиционной партии.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнее выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». «Энтузиазм в отношении следования неверному курсу – это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ сделает это за вас», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По словам главы РФПИ, ностальгия немцев по старым временам говорит о серьезной потребности общества в рациональных политических решениях. Так он отреагировал на слова Мерца в прямом эфире телеканала Phoenix. Немецкий лидер тогда отметил, что понимает тоску граждан по прошлому, но считает необходимым решительно продвигать перемены.

    Ранее Дмитриев уже публично предупреждал канцлера о возможных последствиях его политического вектора. Он прогнозировал, что отказ от смены текущего курса может привести к отставке Мерца по сценарию бывшего британского премьера Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции о досрочной отставке на фоне падения рейтинга.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал отпраздновать скорый уход с поста британского премьера Кира Стармера.

    Ранее спецпредставитель президента России посоветовал главе немецкого правительства кардинально изменить экономический курс.

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