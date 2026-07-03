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    3 июля 2026, 08:41 • Новости дня

    В НАТО решили создать многомиллиардный банк для военных проектов

    Reuters: Премьер Канады Карни объявит о создании оборонного банка НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    На предстоящем саммите альянса в Анкаре будет представлен проект нового кредитного учреждения для финансирования военных программ с капиталом до 133 млрд долларов, пишет Reuters.

    Канадский премьер-министр Марк Карни планирует представить инициативу на встрече глав государств в Турции, передает ТАСС.

    Ожидается, что первоначальный взнос Канады составит 1,7 млрд долларов, а общий фонд учреждения достигнет 133 млрд долларов. Эти средства пойдут на выдачу льготных займов для оборонных проектов.

    Учредителями структуры могут стать до 19 государств альянса, однако на первом этапе их будет около десяти. Штаб-квартиру разместят в одном из крупных канадских городов. При этом Британия, Германия и Нидерланды отказались участвовать в формировании организации.

    Услугами финансовой организации смогут воспользоваться до 40 стран. Однако точные сроки запуска пока неизвестны, поскольку национальные правительства должны ратифицировать устав. Как отмечают журналисты издания The Globe and Mail, «на это уйдут месяцы».

    Саммит НАТО пройдет 7 и 8 июля в турецкой столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании рассматривали возможность учреждения специального банка для поддержки оборонных проектов.

    В прошлом году премьер-министр Канады Марк Карни пообещал довести военные расходы страны до стандарта альянса в 2% ВВП.

    редставители командования НАТО призвали участников предстоящего саммита в Анкаре нарастить инвестиции в оборону.

    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    3 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» для борьбы с мини-дронами поставлена в российские войска, сообщил разработчик этого боеприпаса.

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» поставлены в войска, передает РИА «Новости». Боеприпас создан для борьбы с мини-дронами и уже запущен в серийное производство.

    «Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», – рассказал один из разработчиков патрона в проекте «Наш Краш» в Telegram-канале «Ростеха». Новинка способна поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров и унифицирована со штатным оружием ВС РФ.

    Боеприпасы выпускаются в калибрах 5,45х39 и 7,62х54 миллиметров с разделяющейся в полете трехэлементной пулей. На дистанциях свыше 500 метров поражающие элементы теряют энергию, что делает их применение в городских условиях безопасным для людей и объектов, в отличие от обычных пуль, сохраняющих убойную силу на расстоянии до трех километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали специальные многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    Концерн «Калашников» успешно испытал собственный противодроновый многокомпонентный боеприпас.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов.

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    1 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Советник президента Эстонии предложил пранкерам помощь в атаках на Петербург

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом предложил помощь киевскому режиму с координацией атак по Санкт-Петербургу.

    Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил о желании помочь киевским властям, передает РИА «Новости».

    Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили политику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    «Я надеюсь, что если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать», – сообщил Ролл, обсуждая потенциальные цели в Петербурге. Он добавил, что Таллин возлагает вину за происходящее исключительно на Москву, оправдывая любые инциденты в соседних странах.

    В другой беседе советник президента Литвы Дейвидас Матуленис признался пранкерам, что Вильнюс старается избегать критики Киева из-за падения украинских беспилотников. По его словам, литовские власти полностью поддерживают удары по российским объектам, но испытывают обеспокоенность из-за вторжений дронов на свою территорию.

    Матуленис также указал на необходимость привлечения украинских специалистов для защиты от подобных инцидентов. В последние недели в воздушном пространстве стран Прибалтики зафиксировали сразу несколько случаев появления сбившихся с курса дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский профессор Гленн Диесен обвинил страны Прибалтики в помощи украинским военным для налета беспилотников на Санкт-Петербург.

    Власти Украины официально признали принадлежность сбитого над территорией Эстонии дрона.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи эстонских границ.

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    1 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался оправдать киевский режим, заявив, что Украина якобы не использует воздушное пространство стран альянса для нанесения ударов по российской территории, объяснив участившиеся случаи появления украинских дронов над странами блока у границ с Россией «случайным отклонением от курса».

    Киев не использует воздушное пространство государств Североатлантического альянса для преднамеренного нанесения ударов по территории России, передает РИА «Новости».

    По словам генсека НАТО Марка Рютте, участившиеся инциденты с пролетом украинских дронов над пограничными с Россией странами блока являются непреднамеренными.

    «Это стало бы новостью. Это даже не рассматривается. Это вообще не обсуждается… Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Иногда такие беспилотники могут отклоняться от курса… это может происходить по многим причинам, например, из-за радиоэлектронного подавления или по другим причинам», – отметил Рютте в интервью Financial Times.

    19 мая Служба внешней разведки России сообщала о планах украинского командования организовать серию атак по тыловым регионам страны. При этом власти Финляндии и стран Прибалтики заявляли, что не предоставляли Украине разрешение на использование своего воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об открытии европейскими странами воздушных коридоров для украинских беспилотников.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал украинское происхождение сбитого над Эстонией дрона.

    Служба внешней разведки России сообщила о планах киевского командования запускать аппараты с территории прибалтийских государств.

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    2 июля 2026, 12:39 • Новости дня
    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США

    Министр обороны Германии выступил против безоговорочной лояльности НАТО США

    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий министр обороны Борис Писториус раскритиковал призывы президента США Дональда Трампа к безоговорочному подчинению европейских союзников по Североатлантическому альянсу.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус ответил на требования Дональда Трампа, заявив о недопустимости слепого подчинения европейских стран Вашингтону, передает Bloomberg.

    «НАТО – это не слепое повиновение. Решения в НАТО принимаются на основе свободного консенсуса всех государств-членов, а не под диктовку отдельных стран», – подчеркнул министр в интервью журналу Der Spiegel.

    Писториус также выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса в Турции Вашингтон воздержится от дальнейшей критики Берлина. Такое ожидание связано с недавними разногласиями между канцлером Фридрихом Мерцем и американским лидером по поводу стратегии США в конфликте с Ираном.

    Тем временем Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления политических и экономических преимуществ тем участникам блока, которые увеличивают расходы на оборону. Эта инициатива усиливает напряженность внутри организации, так как Трамп продолжает давить на Европу в вопросе финансирования альянса.

    Европейские лидеры в целом готовы к увеличению расходов, однако опасаются, что США могут отказаться от обязательств по обеспечению безопасности континента. Недавно Вашингтон объявил о планах вывести пять тысяч военнослужащих из Европы и сократить военные ресурсы, предназначенные для кризисных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Страны западного военного блока обеспокоились вероятным недовольством главы Белого дома из-за снижения оборонных расходов.

    Ранее глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ на фоне разногласий с канцлером Фридрихом Мерцем.

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    3 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша планирует утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Украине.

    Польская сторона планирует уничтожить 14 истребителей МиГ-29, которые изначально должны были пополнить украинский авиапарк, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-каналы. Сделка по поставкам этих боевых машин окончательно сорвалась.

    Основной причиной отмены договоренностей стало категоричное нежелание украинских властей передавать Варшаве технологии создания беспилотников. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу об обмене самолетов на дроны.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передача техники не состоится. Позднее это решение подтвердила его заместитель Магдалена Собковяк-Чернецкая, подчеркнув, что вопрос поставок больше не рассматривается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 из-за нежелания украинской стороны делиться разработками беспилотников.

    Украинские власти отказались принимать самолеты без проведения их предварительной модернизации за счет польской стороны.

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик потребовал от Киева интересующие технологии дронов в обмен на оставшиеся машины.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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    1 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Италия не согласилась на закрепление обязательств НАТО по военной помощи Киеву

    FAZ: НАТО не согласовало обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год

    Tекст: Антон Антонов

    Перед саммитом НАТО в Анкаре страны альянса так и не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

    За несколько дней до встречи лидеров альянса в Турции страны НАТО продолжают спорить о формате будущих обещаний Киеву, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По данным издания, послы НАТО во вторник в Брюсселе согласовали в проекте итоговой декларации формулировку о том, что союзники в 2026 году обязуются выделить для военной техники, поддержки и обучения Украины 70 млрд евро.

    Эта сумма складывается из 30 млрд евро в рамках кредита Европейского союза для Украины и 40 млрд евро, соответствующих обещаниям с прошлогоднего саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года.

    Однако вторая часть договоренностей, касающаяся закрепления помощи на более длительный срок, по информации дипломатических источников, остается спорной.

    В проекте декларации предусмотрено подтверждение суверенных обязательств союзников «в 2027 году сохранять по меньшей мере сопоставимый уровень» поддержки. Против привязки формулировки к 2027 году, как отмечает газета, выступает Италия, из-за чего эта часть текста пока остается «в скобках». На четверг запланирован еще один раунд переговоров послов НАТО, чтобы попытаться снять разногласия до начала саммита.

    Для многих партнеров по альянсу, в том числе для Германии, именно закрепление стабильного уровня помощи Киеву считается ключевым шагом вперед в итоговом документе. При этом не предполагается жесткого механизма распределения финансовой нагрузки между странами, а обещанные средства включают не только новые ассигнования.

    В проекте заявления содержится формулировка: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность», – однако более жесткие увязки безопасности Украины и Европы европейским странам, по данным газеты, также не удалось согласовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждают инициативу предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи на предстоящем июльском саммите в Анкаре.

    По данным Corriere della Sera, НАТО рискует сократить военное финансирование Украины до 10–12 млрд долларов из-за снижения американской поддержки.

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    1 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии перспектив возобновления диалога с Западом

    Захарова: Европа находится в милитаристском угаре, диалог с ней невозможен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила шансы на урегулирование связей с западными партнерами.

    «Пока мы выдвигаем реалистичные предложения и готовы брать на себя определенные обязательства, с той самой западной стороны мы видим совершенно иной подход: там царит откровенная русофобия, а это просто одно из проявлений национализма, ксенофобии, нетерпимости», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что в текущих условиях общество наблюдает настоящий милитаристский угар. По ее словам, подобная обстановка делает рассуждения о перспективах возобновления диалога абсолютно бессмысленными.

    Ранее Захарова сообщила об осознании европейскими странами ошибочности своей русофобской позиции.

    Она обвинила Владимира Зеленского и поддерживающие его государства Европы в препятствовании мирному урегулированию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал европейский милитаризм.

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    1 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    Захарова высмеяла жалобы генсека НАТО на бессонницу из-за России

    Захарова высмеяла жалобы генсека НАТО Рютте на бессонницу из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

    Политик ранее сообщил, что не может спать из-за России, передает ТАСС.

    «Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна, – это женщина», – сказала дипломат в беседе с журналистами.

    Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался на бессонницу из-за постоянных мыслей о «российской угрозе».

    В феврале Захарова ответила на оскорбительные высказывания политика в адрес Москвы.

    Несколькими днями ранее дипломат назвала слова главы альянса о потерях России дезинформацией.

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    1 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Генсек НАТО пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России

    Генсек НАТО Рютте пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признался, что испытывает проблемы со сном из-за постоянных мыслей о российской угрозе.

    Глава альянса назвал Российскую Федерацию главной долгосрочной проблемой для западного блока, передает РИА «Новости».

    «Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия. К сожалению, главная долгосрочная угроза, с которой мы сталкиваемся, – это Россия», – заявил политик в беседе с турецким агентством Anadolu.

    Кроме того, руководство военного блока планирует значительно усилить свои позиции в Арктическом регионе. По словам генерального секретаря, такое решение связано с растущей активностью Москвы и Пекина на северных широтах.

    Соответствующее заявление прозвучало накануне саммита организации, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Страны-участницы уже достигли договоренности о необходимости играть более заметную роль в арктической зоне для противодействия новым вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран Североатлантического альянса.

    До этого генсек анонсировал масштабную перестройку военного блока.

    В мае руководство организации подтвердило повышенное внимание к совместным маневрам ядерных сил Москвы и Минска.

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