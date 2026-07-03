DPA: Теща немецкого чиновника помогала стрелку в Штаде скрыться

DPA: Теща чиновника по делам мигрантов была за рулем машины стрелка в Штаде

Tекст: Мария Иванова

Теща уполномоченного по вопросам миграции и интеграции в федеральной земле Нижняя Саксония находилась за рулем машины, на которой скрывался стрелок из города Штаде, передает РИА «Новости».

Должность чиновника по делам мигрантов с 2022 года занимает Дениз Курку, политик от Социал-демократической партии Германии и гражданин ФРГ турецкого происхождения.

«Сразу после того, как я узнал о причастности моей тещи из сообщений СМИ, я проинформировал об этом следственные органы и другие ведомства», – заявил Курку.

Точная хронология событий и роль женщины в преступлении пока остаются неясными, полиция уже допросила ее после инцидента.

Согласно данным прокуратуры Штаде, причастность родственницы политика к преступлению все еще расследуется. В понедельник во время встречи в местном центре матери и ребенка мужчина внезапно открыл огонь по соцработникам. В результате пять человек скончались на месте, шестой позднее умер в больнице. Подозреваемый заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек. Позже полиция установила личность 45-летнего подозреваемого с турецкими корнями.

Отмечается, что причиной трагедии послужил личный конфликт без экстремистской подоплеки.