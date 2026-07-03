Российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» поставлены в войска, передает РИА «Новости». Боеприпас создан для борьбы с мини-дронами и уже запущен в серийное производство.

«Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», – рассказал один из разработчиков патрона в проекте «Наш Краш» в Telegram-канале «Ростеха». Новинка способна поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров и унифицирована со штатным оружием ВС РФ.

Боеприпасы выпускаются в калибрах 5,45х39 и 7,62х54 миллиметров с разделяющейся в полете трехэлементной пулей. На дистанциях свыше 500 метров поражающие элементы теряют энергию, что делает их применение в городских условиях безопасным для людей и объектов, в отличие от обычных пуль, сохраняющих убойную силу на расстоянии до трех километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали специальные многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

Концерн «Калашников» успешно испытал собственный противодроновый многокомпонентный боеприпас.

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов.