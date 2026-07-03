  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 155 дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина объявила войну белорусским автобусам
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Британские депутаты нашли в мультфильме «Маша и Медведь» ассоциации с НКВД
    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Прокуратура сочла незаконными запреты электросамокатов в ряде городов Подмосковья
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    3 июля 2026, 07:27 • Новости дня

    Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, ночная гроза и повышение температуры выше климатической нормы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В пятницу в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, а по области – от 15 до 20 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Специалист также уточнила, что температурные показатели в пятницу окажутся на 2-3 градуса выше привычной климатической нормы для этого времени года.

    Ранее синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в столичном регионе.

    2 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В центре Парижа из-за жары отключилось электричество

    Кварталы у Елисейского дворца в Париже остались без электричества из-за жары

    Tекст: Денис Тельманов

    В историческом центре французской столицы из-за экстремально высоких температур произошло масштабное отключение света, парализовавшее работу бутиков и инфраструктуры.

    Улица Фобур-Сент-Оноре в восьмом округе Парижа, где расположены Елисейский дворец и известные дома моды, осталась без электроэнергии, передает ТАСС. Магазины на этой улице не могут открыться уже второй день.

    «Во многих бутиках из-за отсутствия электричества не открылись защитные шторы. Нарушена работа систем безопасности, в частности отключилась сигнализация», – рассказала сотрудница одного из офисов. Компания-оператор электросетей Enedis не назвала причины аварии, а сроки восстановления энергоснабжения неоднократно сдвигались. Отсутствие света также лишило горожан возможности заряжать электромобили.

    Ранее аналогичная ситуация произошла в районе площади Биржи, где штаб-квартире AFP пришлось использовать генераторы. Из-за жары до 42 градусов в тени оплавился асфальт, что создало нагрузку на подземные сети.

    Оппозиция обвинила власти в неготовности к климатическому кризису и планирует вынести вотум недоверия правительству, однако премьер-министр Себастьен Лекорню отверг эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции десятки температурных рекордов.

    Власти Парижа запретили распитие спиртных напитков на улицах из-за аномальной жары. Экстремальные погодные условия привели к отмене массовых мероприятий в европейских столицах.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Мэрия Москвы назвала самые популярные породы собак у горожан
    Мэрия Москвы назвала самые популярные породы собак у горожан
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи портала mos.ru добавили в личный кабинет более 275 тыс. собак. В топ-три пород входят йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры. В Международный день собак в столичном Департаменте информационных технологий рассказали, питомцев каких еще пород заводят москвичи.

    В Международный день собак Департамент информационных технологий столицы раскрыл предпочтения горожан при выборе домашних животных, передает Сайт мэрии Москвы.

    Чаще всего москвичи заводят метисов и беспородных собак, а среди породистых лидируют йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры. Также популярны шпицы, французские бульдоги и вельш-корги-пемброки.

    «Собаки традиционно остаются в числе самых популярных домашних животных у пользователей mos.ru. В личных кабинетах на портале зарегистрировано уже более 275 тысяч собак. В топе предпочтений москвичей в основном некрупные и декоративные породы, которые подходят для жизни в квартире», – рассказали в пресс-службе ведомства. Всего горожане добавили в профили свыше 577 тыс. питомцев, включая кошек и экзотических животных.

    Самой распространенной кличкой стала Боня. В число лидеров также вошли Арчи, Джесси, Буся и Ричард. Питомцы есть у 458 тыс. пользователей портала, при этом 33 тыс. человек держат одновременно и кошку, и собаку. Внесение данных о животном позволяет владельцам быстрее записываться к ветеринару и получать доступ к амбулаторной карте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

    В мае донские ученые разработали новую методику выявления уровня тревожности у собак.

    В июне эксперт Александра Чихринова предупредила об опасности летней жары для питомцев.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Комментарии (4)
    2 июля 2026, 15:36 • Новости дня
    Суд в Москве вынес приговор похитившим в Крыму 450 млн рублей банкирам

    Бывших топ-менеджеров банка осудили за хищение 450 млн рублей через кредиты на жителей Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве вынесен приговор бывшим руководителям кредитной организации, похитившим более 450 млн рублей с помощью оформления фиктивных займов на жителей Крымского полуострова.

    Суд в Москве приговорил к срокам до семи лет лишения свободы членов организованной преступной группы, которые нанесли ущерб Агентству по страхованию вкладов на сумму свыше 450 млн рублей, сообщила прокуратура столицы на платформе «Макс». Злоумышленники оформляли фиктивные кредиты на жителей Крыма.

    По данным правоохранительных органов, речь идет о бывших топ-менеджерах закрывшегося «Тальменка-банка», главный офис которого располагался в Барнауле. С октября 2014 года по ноябрь 2016 года в Москве участники ОПГ оформили около 800 фиктивных кредитов на граждан, преимущественно зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

    «С учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского к семи годам лишения свободы, Дриевского - к шести годам лишения свободы, Долматову - к четырем годам лишения свободы, каждого со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Еще двое фигурантов получили по четыре года условно с испытательным сроком на четыре года. Все подсудимые признаны виновными в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении председателя правления банка выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой тюремный срок за незаконный вывод более 4,6 млрд рублей.

    В апреле суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор шестерым участникам организованной преступной группы за дистанционное оформление кредитов.


    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Вынесен приговор членам ОПГ, легализовавшим 100 тыс. мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества, легализовавшего более 100 тыс. иностранных граждан в России, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    С 2018 по 2022 год трое руководителей отдела по вопросам миграции района Западное Дегунино вместе с сообщниками массово регистрировали нелегалов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники использовали для своих целей хостелы в Москве и Подмосковье. Иностранцы получали временную регистрацию, хотя фактически там не проживали, а спальных мест банально не хватало. В результате преступной деятельности на учет незаконно поставили более 100 тыс. человек.

    Доход группировки от теневых махинаций составил 420 млн рублей. Следственный комитет признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

    «Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от восьми до 17 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Трое осужденных полицейских также лишены специальных званий. Для возмещения ущерба суд арестовал имущество преступников на сумму свыше 470 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года следователи завершили расследование этого уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на учет.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Умер первый замруководителя аппарата мэра Москвы Старовойтов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве скончался первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Старовойтов, сообщил источник.

    Высокопоставленный столичный чиновник ушел из жизни в возрасте 46 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, пояснил собеседник «Известий».

    Тело Старовойтова обнаружили в его столичной квартире. Трагедия произошла 30 июня.

    Умершего нашла супруга.

    В 2025 году актер Московского драматического театра «Сфера» Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    На Солнце образовалась огромная активная область

    ИКИ: На Солнце зафиксировали второе по величине пятно за десятилетие

    Tекст: Мария Иванова

    Группа пятен на поверхности звезды стремительно увеличивается и уже достигла площади в 1550 единиц, уступая лишь рекордной области мая 2024 года.

    Активная область 4478 на Солнце продолжает расти, за прошедшее десятилетие наблюдалось только одно скопление пятен больше нее, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

    По размерам она уступает лишь легендарной активной области 3664, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури в мае 2024 года.

    Продолжает увеличиваться и область-компаньон 4479, расположенная примерно в 500 тыс. километров к северо-западу от основного пятна. На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности, взрывы на Солнце идут непрерывно, однако этот рост примерно в пять-десять раз уступает прогнозным значениям.

    В ближайшие сутки к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен. Экстремально сильных взрывов пока не зафиксировано, но воздействие будет заметным, что может означать самую сильную бурю за последние несколько месяцев. При этом вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии минимальна из-за коротких ночей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа пятен 4478 достигла максимального в этом году размера. Эта активная область сбросила колоссальную энергию на соседние участки. В результате в ночь на 1 июля на звезде произошла вспышка высшего балла X.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    В институте Склифосовского спасли зрение пациентке уникальной операцией на мозге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые в России врачи института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Хирурги Института Склифосовского впервые в отечественной практике выполнили гибридное вмешательство на головном мозге, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «На протяжении последних лет мы модернизируем московские больницы и оснащаем их новейшей техникой», – отметил градоначальник.

    Женщина обратилась к медикам с жалобами на потерю зрения. Обследование показало наличие крупной аневризмы, сдавливающей зрительный нерв. Команда нейрохирургов и эндоваскулярных специалистов полностью выключила патологию из кровотока.

    Спустя сутки больную перевели из реанимации, а через десять дней выписали домой. Подобные высокотехнологичные вмешательства стали возможны благодаря современному оборудованию, соответствующему целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичная мэрия сообщила о хорошем самочувствии пациентов после первых в стране пересадок рук в институте Склифосовского.

    Весной московские нейрохирурги успешно удалили крупную опухоль мозга двухмесячному младенцу.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Диетолог объяснила пользу горячих напитков в сильную жару

    Диетолог Игнатикова объяснила пользу горячего чая в жару

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление согревающих напитков при высокой температуре воздуха помогает расширить сосуды и запустить активное потоотделение для эффективной терморегуляции, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

    «В жарких странах, на Кавказе люди потребляют горячий чай летом. Дело в том, что у нас есть центр терморегуляции и, скажем так, он получает сигнал о том, что возрастает температура тела, что нам нужно снижать ее. То есть у нас расширяются сосуды на коже, мы начинаем активнее потеть и происходит избыточная термоотдача, организм охлаждается», – рассказала она радио Sputnik.

    Игнатикова рекомендует регулярно пить минеральную воду с высоким содержанием калия, натрия и магния. Эти важные микроэлементы задерживают жидкость внутри тканей, надежно предотвращая опасное обезвоживание.

    Кроме того, диетолог посоветовала обратить внимание на зеленый чай и матчу. По ее словам, содержащиеся в этих напитках антиоксиданты успешно борются с избыточной инсоляцией и защищают кожу от преждевременного старения, вызываемого высокой солнечной активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко назвал главные ошибки в жару. Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару.


    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты, он вернулся в штатный режим работы, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил о том, что аэропорт Внуково временно перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    «Аэропорт  Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.


    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации дронов на подлете к городу.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

    Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 06:31 • Новости дня
    Метеослужба США сообщила об аномальной жаре до 45 градусов в Вашингтоне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В конце недели американскую столицу ожидает экстремальное повышение температуры, которое может стать самым сильным с 1930 года, сообщили в национальной метеорологической службе США.

    Столбики термометров в американской столице могут подняться до отметки 45 градусов по Цельсию, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Экстремальные погодные условия ожидаются в пятницу и субботу с 10.00 до 20.00 по местному времени. Ситуацию усугубляет повышенная влажность, которая значительно увеличивает вероятность теплового удара.

    Специалисты настоятельно рекомендуют проявлять осторожность при использовании транспорта, поскольку салон закрытого автомобиля нагревается до смертельных значений за несколько минут.

    2 июля в городе уже зафиксировали абсолютный температурный максимум для этой даты, достигший 38,9 градуса. Текущий трехдневный период имеет все шансы оказаться самым знойным в истории метеонаблюдений столицы с 1930 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная погодная аномалия надвинулась на центральные и восточные штаты Америки. Во Франции из-за аномального зноя синоптики зафиксировали десятки температурных рекордов.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 20:39 • Новости дня
    В НЦ «Россия» наградили лучших студентов-участников олимпиады «Я – профессионал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Золотые медали олимпиады «Я – профессионал» получили 133 российских студента, торжественная церемония чествования отличившихся участников прошла в Национальном центре «Россия».

    В девятом сезоне за победу боролись более 215 тыс. человек почти из 1100 вузов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко направил чемпионам приветственный адрес. «Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» составят интеллектуальный, кадровый резерв страны. Не сомневаюсь: сидеть на «скамейке запасных» вам не придется, потому что яркие таланты, новые лидеры «прорывных» проектов России нужны прямо сейчас», – подчеркнул он.

    Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил беспрецедентный масштаб завершившихся соревнований. По его словам, успех медалистов доказывает их готовность решать важные государственные задачи. Президент РСПП Александр Шохин добавил, что диплом проекта служит реальным карьерным капиталом.

    Лидером медального зачета стал Московский физико-технический институт, получивший 14 наград. Представители Высшей школы экономики забрали 12 медалей, а студенты МГУ – 11. Учащиеся Петербургского государственного университета и Дальневосточного федерального университета завоевали по шесть золотых знаков отличия.

    Руководитель проекта Валерия Касамара сообщила, что каждый пятый чемпион выиграл сразу несколько дисциплин. Глава ВТБ Андрей Костин указал на высокую конкуренцию в профильных направлениях, где из 19 тыс. претендентов лучшими стали только пять человек.

    Осенью прошлого года заявки на участие в девятом сезоне олимпиады подали свыше 215 тыс. человек.

    В начале текущего года в финал соревнований прошли более 29 тыс. тудентов из всех регионов страны.

    В конце мая организаторы подвели окончательные итоги этого масштабного образовательного проекта.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 06:35 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал о переходе аэропорта Домодедово на решим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ.


    Комментарии (0)
    Главное
    Россия направила ноту Швеции из-за атаки БПЛА на посольство в Стокгольме
    Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    В Черкасской области снесли памятник Пушкину
    «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП
    Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз»
    Эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках