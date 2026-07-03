Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

В центре Парижа из-за жары отключилось электричество

Кварталы у Елисейского дворца в Париже остались без электричества из-за жары

Tекст: Денис Тельманов

Улица Фобур-Сент-Оноре в восьмом округе Парижа, где расположены Елисейский дворец и известные дома моды, осталась без электроэнергии, передает ТАСС. Магазины на этой улице не могут открыться уже второй день.

«Во многих бутиках из-за отсутствия электричества не открылись защитные шторы. Нарушена работа систем безопасности, в частности отключилась сигнализация», – рассказала сотрудница одного из офисов. Компания-оператор электросетей Enedis не назвала причины аварии, а сроки восстановления энергоснабжения неоднократно сдвигались. Отсутствие света также лишило горожан возможности заряжать электромобили.

Ранее аналогичная ситуация произошла в районе площади Биржи, где штаб-квартире AFP пришлось использовать генераторы. Из-за жары до 42 градусов в тени оплавился асфальт, что создало нагрузку на подземные сети.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции десятки температурных рекордов.

Власти Парижа запретили распитие спиртных напитков на улицах из-за аномальной жары. Экстремальные погодные условия привели к отмене массовых мероприятий в европейских столицах.