Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

В девятом сезоне за победу боролись более 215 тыс. человек почти из 1100 вузов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко направил чемпионам приветственный адрес. «Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» составят интеллектуальный, кадровый резерв страны. Не сомневаюсь: сидеть на «скамейке запасных» вам не придется, потому что яркие таланты, новые лидеры «прорывных» проектов России нужны прямо сейчас», – подчеркнул он.
Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил беспрецедентный масштаб завершившихся соревнований. По его словам, успех медалистов доказывает их готовность решать важные государственные задачи. Президент РСПП Александр Шохин добавил, что диплом проекта служит реальным карьерным капиталом.
Лидером медального зачета стал Московский физико-технический институт, получивший 14 наград. Представители Высшей школы экономики забрали 12 медалей, а студенты МГУ – 11. Учащиеся Петербургского государственного университета и Дальневосточного федерального университета завоевали по шесть золотых знаков отличия.
Руководитель проекта Валерия Касамара сообщила, что каждый пятый чемпион выиграл сразу несколько дисциплин. Глава ВТБ Андрей Костин указал на высокую конкуренцию в профильных направлениях, где из 19 тыс. претендентов лучшими стали только пять человек.
Осенью прошлого года заявки на участие в девятом сезоне олимпиады подали свыше 215 тыс. человек.
В начале текущего года в финал соревнований прошли более 29 тыс. тудентов из всех регионов страны.
В конце мая организаторы подвели окончательные итоги этого масштабного образовательного проекта.