  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 155 дронов ВСУ
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    Украина объявила войну белорусским автобусам
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Британские депутаты нашли в мультфильме «Маша и Медведь» ассоциации с НКВД
    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Прокуратура сочла незаконными запреты электросамокатов в ряде городов Подмосковья
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    3 июля 2026, 04:40 • Новости дня

    Количество жертв и пострадавших при землетрясении в Венесуэле увеличилось

    Tекст: Катерина Туманова

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила актуальные данные о жертвах и пострадавших при землетрясении: число погибших достигло 2595 человек, пострадавших – более 12 тыс. человек.

     «Вся система здравоохранения Венесуэлы задействована, чтобы принять 12 400 раненых, которые учтены на сегодняшний момент», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Помощь травмированным оказывают как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. При этом лечение в коммерческих клиниках оплачивается за счет бюджета.

    Родригес добавила, что возросло и число погибших.

    «На сегодняшний день это 2595 погибших», – сказала она.

    Ранее погибших насчитывалось 2295 человек.

    Две серии мощных подземных толчков произошли в Венесуэле 24 июня. Стихия разрушила сотни жилых домов, повредила инфраструктуру и привела к закрытию главного аэропорта страны.

    Напомним, 24 июня, на северном побережье Венесуэлы произошли два мощных землетрясения подряд. Мощные подземные толчки повредили 1423 объекта инфраструктуры.

    Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия. Москва официально заявила о готовности оказать необходимую помощь Каракасу в преодолении последствий землетрясения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели вытащили живого младенца из-под завалов в Венесуэле. Охранник выжил после восьми дней под завалами в Венесуэле.

    2 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море
    Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У берегов Германии моряки ВМФ России предотвратили нападение на идущее под панамским флагом судно Kira K, оттеснив лодки протестующих.

    Инцидент произошел 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, передает «Царьград». Группа экологов и европейских политиков на надувных лодках попыталась заблокировать прохождение подсанкционного судна. На место также прибыл корабль Федеральной полиции Германии Bayreuth, потребовавший соблюдать дистанцию.

    На помощь танкеру оперативно подошел российский корвет «Сообразительный». Экипаж боевого корабля связался с протестующими по радио и оттеснил нападавших, избежав пострадавших.

    Один из участников акции поделился впечатлениями от встречи с флотом. Он рассказал, что военный корабль действовал стремительно и решительно потребовал держаться подальше от гражданского судна.

    После завершения инцидента Kira K благополучно продолжил движение к Датским проливам. Судно находится в санкционных списках ряда западных стран, а в феврале 2026 года ограничения коснулись и капитана.

    В конце июня на российском танкере в Балтийском море заметили крупнокалиберные пулеметы для защиты грузов.

    Ранее Евросоюз разрешил своим военным кораблям задерживать суда с российской нефтью в Средиземном море.

    В прошлом году посол России в Дании Владимир Барбин пообещал жестко пресекать любые попытки пиратства на Балтике.

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    2 июля 2026, 10:32 • Новости дня
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная атака на объекты военной промышленности и энергетической инфраструктуры украинской столицы была самой массированной, заявил мэр города Виталий Кличко.

    «Самая массированная атака, <…> самая масштабная», – заявил он в видеообращении, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что серьезные разрушения зафиксированы во всех районах.

    Местные средства массовой информации также подтвердили появление сильного задымления и множественных очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Были поражены заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила сделать День ветеранов боевых действий федеральным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предложение сделать День ветеранов боевых действий федеральной памятной датой озвучил начальник Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин. Инициатива о придании Дню ветеранов боевых действий статуса общегосударственной памятной даты прозвучала на фоне обращений, поступающих от региональных ветеранских организаций.

    Головин входит в федеральную пятёрку списка партии на выборах в Госдуму IX созыва.

    «Ветераны и их родственники проживают во всех регионах страны, и было бы правильным учесть это. К нам обращаются сами ветераны, ветеранские общественные объединения с предложением сделать такой памятный день единым для всех россиян. Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

    По информации партии, в регионах уже проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню ветеранов боевых действий. Однако на федеральном уровне такой день пока не отмечается по ряду причин.

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    2 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Опубликованы кадры масштабных пожаров в Киеве после российских ударов
    Опубликованы кадры масштабных пожаров в Киеве после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появились видеозаписи сильных возгораний, возникших в украинской столице в результате поражения военных объектов.

    Масштабные пожары вспыхнули в украинской столице после ударов Вооруженных сил России по местным военным объектам, передают «Вести». Кадры последствий атаки уже опубликованы в Сети.

    Мощное возгорание зафиксировано в Бучанском районе города. На видеозаписях видно, как в небо поднимается огромный грибовидный столб дыма.

    Опубликованные утром кадры демонстрируют масштабное возгорание и плотное задымление. Кроме того, камеры наружного наблюдения зафиксировали моменты ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. На видео также видны столбы дыма, поднимающиеся сразу в нескольких районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. После ночных взрывов в небе над украинской столицей появилось масштабное задымление. В Бучанском районе загорелся крупный промышленный объект.

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    2 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве

    ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве

    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе удара по инфраструктуре киевского режима поразили заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

    В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.

    «Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).

    Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.

    Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».

    «Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.

    Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.

    АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.

    Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.

    Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.

    Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.

    Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    2 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа в Брянской области

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа.

    Инцидент произошел в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    «Сегодня в 11.55 в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник», – сообщили журналисты телеканала. По предварительным данным, ранения получили два водителя из Гомельской области. Всего в автобусе находилось 19 человек.

    Для оказания помощи на место происшествия была направлена специальная группа. Специалисты из Гомеля займутся эвакуацией пассажиров и водителей пострадавшего транспортного средства.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с белорусской детской командой в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о переходе Владимира Зеленского к организации терактов.

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    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    @ Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

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    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    2 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Посольство России в Швеции атаковали дроны

    Российское посольство в Швеции атаковали беспилотники с муляжом взрывчатки

    Посольство России в Швеции атаковали дроны
    @ ANDERS WIKLUND/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные направили два квадрокоптера на территорию дипломатического представительства, сбросив контейнер с красной краской и муляж самодельной бомбы.

    Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники задействовали несколько аппаратов для провокации против российских дипломатов

    «2 июля около 2 часов ночи посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», – заявили в Telegram-канал дипмиссии.

    Представители ведомства уточнили подробности произошедшего. Первый квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй дрон был оснащен муляжом самодельного взрывного устройства и упал в непосредственной близости от здания.

    «Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств. Однако на деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство», – отметили российские дипломаты.

    «Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо – не получится», – закобчили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года беспилотник сбросил краску на территорию российского торгового представительства в Стокгольме.

    Летом 2025 года МИД выразил решительный протест шведскому дипломату из-за подобных инцидентов.

    Ранее российские дипломаты потребовали от местных властей расследования регулярных актов вандализма.

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    2 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи предполагают, что взрывное устройство возле дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако заложила женщина, пишет французская газета Figaro.

    «По нашей информации, женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева», – говорится в публикации Figaro, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей. Источники сообщили газете, что девушка могла заранее провести разведку местности за несколько дней или часов до покушения.

    Вечером в понедельник злоумышленница долго сидела на скамейке напротив здания, а затем приблизилась к объекту. В результате последовавшего взрыва чудом выжил один несовершеннолетний. Сейчас следствие активно изучает возможную связь этого преступления с событиями на Украине.

    Напомним, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента.

    Российские силовые ведомства располагают данными о причастности первого замглавы СБУ Александра Поклада к этому взрыву.

    Незадолго до покушения Вадим Ермолаев планировал организовать в Европарламенте слушания по вопросу украинской коррупции.

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями, пишет издание Politico.

    Европейская служба внешних связей, возглавляемая Каей Каллас, переживает тяжелые времена из-за внутренних противоречий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Ранее десять действующих и бывших европейских чиновников открыто заявили о глубоком кризисе в ведомстве.

    «Сотрудники описывают эту организацию как учреждение, раздираемое внутренними противоречиями, сталкивающееся с падением морального духа сотрудников, растущей критикой в адрес своей эффективности», – отмечается в публикации. Напряженная обстановка привела к массовому разочарованию среди персонала.

    Из-за постоянного стресса сотни специалистов были вынуждены приостановить работу. По данным журналистов, около 8% всего штата дипломатического ведомства ушли на больничный в связи с психологическим выгоранием и сопутствующими заболеваниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Глава евродипломатии стремительно теряет поддержку в европейских институтах.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте между Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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    2 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину

    Полиция Германии исключила политические мотивы в краже памятника Пушкину

    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Heme

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы Германии предполагают, что злоумышленники, похитившие памятник Александру Пушкину в городе Хемер, действовали без политических мотивов.

    Полицейские считают, что преступление совершили обычные воры, специализирующиеся на краже металла. «Без каких бы то ни было политических мотивов или культурных предубеждений», – подчеркнули следователи, комментируя отношение преступников к личности поэта. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство DPA.

    В немецкой полиции также отметили историческую значимость писателя. Правоохранители охарактеризовали Александра Пушкина как основоположника современного русского литературного языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина в немецком городе Хемер.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кражу этого монумента проявлением бескультурья.

    Месяцем ранее украинский суд ликвидировал популяризировавшее творчество великого русского поэта Измаильское пушкинское общество.

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