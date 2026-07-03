Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем, что нужно»

Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем» необходимым

Tекст: Катерина Туманова

«И мы ведем переговоры, и посмотрим, получится ли. Думаю, они согласились почти на все, что нам нужно», – заявил он телеканалу CNBC.

Трамп снова напомнил о военных успехах США на Ближнем Востоке, напомнив о длительных военных кампаниях страны во Вьетнаме, Афганистане, во время Корейской войны.

«Мы были во всех войнах много-много лет. Я там [в Иране] всего четыре месяца. И что я сделал? Я разгромил их в военном отношении. Они полностью разгромлены в военном отношении», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала о поиске США и Оманом аргументов для смены позиции Ирана по Ормузу. Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США. Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.



