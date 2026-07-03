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    3 июля 2026, 02:38 • Новости дня

    Нидерланды собрались готовиться к войне «на восточном фланге НАТО»

    Дипломаты: Нидерланды готовятся к войне «на восточном фланге НАТО»

    Tекст: Катерина Туманова

    Гаага активно модернизирует авиабазы и транспортные объекты для масштабного приема союзных войск на фоне расширения долгосрочной военной поддержки украинской армии, рассказали российские дипломаты в дипмиссии Нидерландов.

    Королевство расширяет возможности для совместных учений и совершенствует военную логистику. Одновременно с этим власти Нидерландов планомерно наращивают участие в долгосрочных программах поддержки Киева.

    «В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса», – заявили представители российского посольства «Известиям».

    Дипломаты подчеркнули, что главный вывод из происходящего предельно прост. По их мнению, государство усиленно готовится к масштабному противостоянию на восточном фланге Североатлантического альянса, которое очевидно направлено против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс начал работу над созданием командной структуры для ускоренного развертывания войск в странах Балтии. Германия и Нидерланды создали военный командный центр для «сдерживания России». Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину.

    1 июля 2026, 00:32 • Новости дня
    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако

    «Страна.ua»: Помощь ЕС Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в Монако может привести к проблемам с получением Киевом европейской помощи, пишет украинское издание «Страна.ua».

    «В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», – заявило издание.

    Газета не исключает отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие «тихие гавани».

    «Однако для Украины в целом важнее даже другое», – подчеркивает издание, указывая, что убить пытались «предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции».

    «То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», – говорится в статье.

    Издание, ссылаясь на французские СМИ, отметило, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления называется возможная причастность СБУ. По его данным, противники поддержки Киева во Франции уже используют эту тему.

    «Страна.ua» считает, что если версия о следах организаторов взрыва, ведущих в Киев, получит развитие и подтверждение, это осложнит для украинских властей попытки добиваться увеличения европейской помощи и поставит под сомнение их соответствие заявленному европейскому курсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Figaro сообщило о том, что приоритетной версией следствия по взрыву в Монако стало участие СБУ.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости немедленно прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки вооружений на Украину после этого инцидента.

    Мэр Фрежюса Дэвид Рахлин задался вопросом о выходе киевского режима из-под контроля в связи с покушением на Вадима Ермолаева в Монако.

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    30 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако

    Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе

    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. Произошедший инцидент – только начало противостояния украинского олигархата на территории Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Монако произошел первый в истории королевства теракт.

    «Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.

    Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.

    По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.

    Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».

    Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

    Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

    В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

    Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    1 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Советник президента Эстонии предложил пранкерам помощь в атаках на Петербург

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом предложил помощь киевскому режиму с координацией атак по Санкт-Петербургу.

    Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил о желании помочь киевским властям, передает РИА «Новости».

    Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили политику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    «Я надеюсь, что если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать», – сообщил Ролл, обсуждая потенциальные цели в Петербурге. Он добавил, что Таллин возлагает вину за происходящее исключительно на Москву, оправдывая любые инциденты в соседних странах.

    В другой беседе советник президента Литвы Дейвидас Матуленис признался пранкерам, что Вильнюс старается избегать критики Киева из-за падения украинских беспилотников. По его словам, литовские власти полностью поддерживают удары по российским объектам, но испытывают обеспокоенность из-за вторжений дронов на свою территорию.

    Матуленис также указал на необходимость привлечения украинских специалистов для защиты от подобных инцидентов. В последние недели в воздушном пространстве стран Прибалтики зафиксировали сразу несколько случаев появления сбившихся с курса дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский профессор Гленн Диесен обвинил страны Прибалтики в помощи украинским военным для налета беспилотников на Санкт-Петербург.

    Власти Украины официально признали принадлежность сбитого над территорией Эстонии дрона.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи эстонских границ.

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    1 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался оправдать киевский режим, заявив, что Украина якобы не использует воздушное пространство стран альянса для нанесения ударов по российской территории, объяснив участившиеся случаи появления украинских дронов над странами блока у границ с Россией «случайным отклонением от курса».

    Киев не использует воздушное пространство государств Североатлантического альянса для преднамеренного нанесения ударов по территории России, передает РИА «Новости».

    По словам генсека НАТО Марка Рютте, участившиеся инциденты с пролетом украинских дронов над пограничными с Россией странами блока являются непреднамеренными.

    «Это стало бы новостью. Это даже не рассматривается. Это вообще не обсуждается… Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Иногда такие беспилотники могут отклоняться от курса… это может происходить по многим причинам, например, из-за радиоэлектронного подавления или по другим причинам», – отметил Рютте в интервью Financial Times.

    19 мая Служба внешней разведки России сообщала о планах украинского командования организовать серию атак по тыловым регионам страны. При этом власти Финляндии и стран Прибалтики заявляли, что не предоставляли Украине разрешение на использование своего воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об открытии европейскими странами воздушных коридоров для украинских беспилотников.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал украинское происхождение сбитого над Эстонией дрона.

    Служба внешней разведки России сообщила о планах киевского командования запускать аппараты с территории прибалтийских государств.

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    2 июля 2026, 12:39 • Новости дня
    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США

    Министр обороны Германии выступил против безоговорочной лояльности НАТО США

    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий министр обороны Борис Писториус раскритиковал призывы президента США Дональда Трампа к безоговорочному подчинению европейских союзников по Североатлантическому альянсу.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус ответил на требования Дональда Трампа, заявив о недопустимости слепого подчинения европейских стран Вашингтону, передает Bloomberg.

    «НАТО – это не слепое повиновение. Решения в НАТО принимаются на основе свободного консенсуса всех государств-членов, а не под диктовку отдельных стран», – подчеркнул министр в интервью журналу Der Spiegel.

    Писториус также выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса в Турции Вашингтон воздержится от дальнейшей критики Берлина. Такое ожидание связано с недавними разногласиями между канцлером Фридрихом Мерцем и американским лидером по поводу стратегии США в конфликте с Ираном.

    Тем временем Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления политических и экономических преимуществ тем участникам блока, которые увеличивают расходы на оборону. Эта инициатива усиливает напряженность внутри организации, так как Трамп продолжает давить на Европу в вопросе финансирования альянса.

    Европейские лидеры в целом готовы к увеличению расходов, однако опасаются, что США могут отказаться от обязательств по обеспечению безопасности континента. Недавно Вашингтон объявил о планах вывести пять тысяч военнослужащих из Европы и сократить военные ресурсы, предназначенные для кризисных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Страны западного военного блока обеспокоились вероятным недовольством главы Белого дома из-за снижения оборонных расходов.

    Ранее глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ на фоне разногласий с канцлером Фридрихом Мерцем.

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    30 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии отвергла нейтралитет ЕС на Украине

    Глава МИД Финляндии Валтонен отвергла нейтралитет ЕС на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС не должна отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    Брюссель не должен отчаянно искать пути мирного урегулирования украинского кризиса, передают «РИА Новости». Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен отметила недопустимость нейтралитета в данном вопросе.

    «Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники», – заявила министр. Она подчеркнула необходимость поддержки Киева и наилучшего представительства Европы.

    Днем ранее дипломат призвала европейские страны окончательно определить желаемые результаты диалога с Россией. Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта предложил установить прямой контакт с Москвой для понимания позиции российской стороны.
    Инициатива Кошты спровоцировала масштабные дискуссии среди политиков о выборе подходящего момента и представителя для возобновления диалога.

    Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова указала на спекулятивный характер обсуждений кандидатуры возможного переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о существенном прогрессе Евросоюза в разработке единой стратегии для будущего диалога с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о разногласиях на саммите ЕС из-за попыток наладить связь с Москвой.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко обвинил европейских политиков в неготовности к практическим шагам по мирному урегулированию.

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    1 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Италия не согласилась на закрепление обязательств НАТО по военной помощи Киеву

    FAZ: НАТО не согласовало обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год

    Tекст: Антон Антонов

    Перед саммитом НАТО в Анкаре страны альянса так и не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

    За несколько дней до встречи лидеров альянса в Турции страны НАТО продолжают спорить о формате будущих обещаний Киеву, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По данным издания, послы НАТО во вторник в Брюсселе согласовали в проекте итоговой декларации формулировку о том, что союзники в 2026 году обязуются выделить для военной техники, поддержки и обучения Украины 70 млрд евро.

    Эта сумма складывается из 30 млрд евро в рамках кредита Европейского союза для Украины и 40 млрд евро, соответствующих обещаниям с прошлогоднего саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года.

    Однако вторая часть договоренностей, касающаяся закрепления помощи на более длительный срок, по информации дипломатических источников, остается спорной.

    В проекте декларации предусмотрено подтверждение суверенных обязательств союзников «в 2027 году сохранять по меньшей мере сопоставимый уровень» поддержки. Против привязки формулировки к 2027 году, как отмечает газета, выступает Италия, из-за чего эта часть текста пока остается «в скобках». На четверг запланирован еще один раунд переговоров послов НАТО, чтобы попытаться снять разногласия до начала саммита.

    Для многих партнеров по альянсу, в том числе для Германии, именно закрепление стабильного уровня помощи Киеву считается ключевым шагом вперед в итоговом документе. При этом не предполагается жесткого механизма распределения финансовой нагрузки между странами, а обещанные средства включают не только новые ассигнования.

    В проекте заявления содержится формулировка: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность», – однако более жесткие увязки безопасности Украины и Европы европейским странам, по данным газеты, также не удалось согласовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждают инициативу предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи на предстоящем июльском саммите в Анкаре.

    По данным Corriere della Sera, НАТО рискует сократить военное финансирование Украины до 10–12 млрд долларов из-за снижения американской поддержки.

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    1 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии перспектив возобновления диалога с Западом

    Захарова: Европа находится в милитаристском угаре, диалог с ней невозможен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила шансы на урегулирование связей с западными партнерами.

    «Пока мы выдвигаем реалистичные предложения и готовы брать на себя определенные обязательства, с той самой западной стороны мы видим совершенно иной подход: там царит откровенная русофобия, а это просто одно из проявлений национализма, ксенофобии, нетерпимости», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что в текущих условиях общество наблюдает настоящий милитаристский угар. По ее словам, подобная обстановка делает рассуждения о перспективах возобновления диалога абсолютно бессмысленными.

    Ранее Захарова сообщила об осознании европейскими странами ошибочности своей русофобской позиции.

    Она обвинила Владимира Зеленского и поддерживающие его государства Европы в препятствовании мирному урегулированию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал европейский милитаризм.

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    1 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    Захарова высмеяла жалобы генсека НАТО на бессонницу из-за России

    Захарова высмеяла жалобы генсека НАТО Рютте на бессонницу из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

    Политик ранее сообщил, что не может спать из-за России, передает ТАСС.

    «Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна, – это женщина», – сказала дипломат в беседе с журналистами.

    Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался на бессонницу из-за постоянных мыслей о «российской угрозе».

    В феврале Захарова ответила на оскорбительные высказывания политика в адрес Москвы.

    Несколькими днями ранее дипломат назвала слова главы альянса о потерях России дезинформацией.

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    1 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Генсек НАТО пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России

    Генсек НАТО Рютте пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признался, что испытывает проблемы со сном из-за постоянных мыслей о российской угрозе.

    Глава альянса назвал Российскую Федерацию главной долгосрочной проблемой для западного блока, передает РИА «Новости».

    «Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия. К сожалению, главная долгосрочная угроза, с которой мы сталкиваемся, – это Россия», – заявил политик в беседе с турецким агентством Anadolu.

    Кроме того, руководство военного блока планирует значительно усилить свои позиции в Арктическом регионе. По словам генерального секретаря, такое решение связано с растущей активностью Москвы и Пекина на северных широтах.

    Соответствующее заявление прозвучало накануне саммита организации, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Страны-участницы уже достигли договоренности о необходимости играть более заметную роль в арктической зоне для противодействия новым вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран Североатлантического альянса.

    До этого генсек анонсировал масштабную перестройку военного блока.

    В мае руководство организации подтвердило повышенное внимание к совместным маневрам ядерных сил Москвы и Минска.

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    1 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии

    Глава департамента МИД Масленников: Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона отслеживает военно-морские учения НАТО Breeze в акватории Болгарии, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников сообщил, что речь идет об очередных маневрах, проводимых ВМФ Болгарии совместно с союзниками по Североатлантическому альянсу в Черном море. По его словам, такие тренировки стали регулярными, передает РИА «Новости».

    «Они проводятся ежегодно, уже в тридцатый раз», – сказал он, отметив, что в учениях обычно участвует порядка 2 тыс. военнослужащих из более чем десятка стран.

    Российский дипломат подчеркнул, что Москва внимательно наблюдает не только за этими учебно-тренировочными мероприятиями. По его словам, российская сторона отслеживает всю деятельность НАТО, которая носит очевидно агрессивный характер по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Североатлантический альянс провел масштабные военные учения военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026. Они прошли в том числе на территориях государств, имеющих общую границу с Российской Федерацией.

    В мае в акватории Черного моря с участием военных Болгарии, Канады, Португалии, Румынии, США и Турции прошли международные учения Opex-26 с использованием автономных морских беспилотников.

    В Румынии прошли многонациональные учения Noble Blueprint 2026.

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    1 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, хотя Москва не раз подчеркивала, что западные поставки оружия лишь мешают урегулированию.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, передает РИА «Новости». По его словам, западные страны стремятся обеспечить Киеву сильные позиции.

    «Единственное, что мы можем делать – это поддерживать Украину в борьбе и способствовать тому, чтобы они были как можно сильнее, когда эти переговоры однажды начнутся», – заявил Рютте в интервью изданию Financial Times. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь препятствуют урегулированию конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не допустит создания выгодных для противника условий на переговорах. Он напомнил о российских инициативах по формированию новой архитектуры безопасности, призывая вернуться к их предметному обсуждению для достижения мира на Украине.

    Кроме того, на предстоящем саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля лидеры стран альянса уделят особое внимание наращиванию производства в оборонной промышленности. Рютте отметил, что страны блока уже близки к пределу возможностей по быстрому увеличению военных расходов из-за ограничений производственных мощностей и нехватки кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО перед саммитом в Анкаре не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

    Месяцем ранее Марк Рютте во время выступления в Киеве не позволил Владимиру Зеленскому ответить на вопрос о нехватке систем ПВО Patriot.

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