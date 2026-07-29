Из-за атаки ВСУ на автобус на дороге в Светлодарск пострадали десять человек

Tекст: Вера Басилая

Пушилин сообщил в Max о массированных атаках украинских ударных беспилотников на мирных жителей.

На автодороге Луганск – Светлодарск под удар попал рейсовый автобус, в результате чего пострадали десять человек. Две женщины получили тяжелые ранения, еще восемь пассажиров – травмы средней тяжести.

«Один человек погиб, еще 14 мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – заявил глава региона. Трагический инцидент произошел в поселке Луганское, где при атаке на автомобиль погиб мужчина. Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Помимо этого, удары зафиксированы в других населенных пунктах. В Светлодарске тяжело ранен мужчина, пострадала женщина. В Центрально-Городском районе Горловки и Волновахском муниципальном округе ранения получили двое мужчин. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В результате атак повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Также пострадали четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля в Горловке, Дебальцево, Торезе, Харцызске, Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.

Ранее 27 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил о ранении шести мирных жителей из-за ударов украинских беспилотников.

Днем ранее в Горловке под удар вражеского дрона попал рейсовый пассажирский автобус.

В начале июля украинский беспилотный аппарат атаковал следовавший из Кременной в Луганск транспорт.