Трамп сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Президент США заявил, что Вашингтон готов осуществить новые жесткие атаки по Ирану, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон параллельно изучает перспективы заключения соглашения с Тегераном. «Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», – подчеркнул американский лидер.

На прошлой неделе президент США заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана.

В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.