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    Как России использовать уязвимость Николаевского морского узла
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    Медведев назвал условие сохранения России
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США атаки на КТК
    В Мурманской области стартовало строительство Кольской АЭС-2
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    29 июля 2026, 21:52 • Новости дня

    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел начало конца ЕАЭС из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если вопрос экспорта не будет решен в ближайшее время, то это станет началом конца ЕАЭС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что торговые запреты угрожают существованию экономического объединения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Арменпресс». По словам главы армянского правительства, текущая ситуация демонстрирует неработоспособность союза.

    «Сейчас мы все отмечаем, что проблема не в Армении. Проблема не в Армении, а в ЕАЭС, потому что на самом деле получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС», – подчеркнул Пашинян. Он добавил, что обсудил с российским лидером право Армении на поиск альтернативных путей развития.

    Пашинян отметил, что эпоха безальтернативности для страны завершилась, и народ поддержал этот курс. Касаясь возможного референдума о выборе между Европейским союзом и ЕАЭС, премьер пояснил, что до такого голосования необходимо официально подать заявку на вступление в ЕС.

    Ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая цветы, овощи, фрукты и алкоголь, были введены Россельхознадзором в конце мая. С 27 июля запрет распространился на молочную продукцию. Российская сторона объясняет эти временные меры нарушением фитосанитарных норм, тогда как Центробанк Армении предупреждает о риске снижения ВВП страны на 2% из-за введенных запретов.

    Ранее Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой об урегулировании сложностей с экспортом товаров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных сроков проведения референдума о вступлении республики в Евросоюз.

    До этого Путин предупредил об экономических последствиях для Армении в случае ее выхода из ЕАЭС.

    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    29 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике

    Лавров посоветовал России проявлять здоровую злость во внешней политике

    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике
    @ Brendan Smialowski/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России надо не сердиться и впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» во внешней политике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Сердиться, тратить нервы – это самое плохое», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Министр иностранных дел напомнил известную фразу Александра Горчакова о том, что государство не должно сердиться, а обязано сосредотачиваться.

    «Здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести здоровую злость. Злость в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всем, на направлении технологического прорыва, об этом сейчас много говорят. И «по-злому» решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться – хочу быстрее все достичь», – сказал Лавров.

    Аналогичный подход требуется государству и на внешнем фронте. Политик посоветовал избегать истерик, тщательно проверять любую информацию перед оказанием доверия и твердо отстаивать собственную линию.

    Несколькими днями ранее глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине.

    Месяцем ранее российский дипломат категорически отказался верить западным странам на слово при возможных мирных переговорах.

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    29 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Депутат призвал ввести верифицированный доступ к интернету

    Депутат Свинцов: Анонимность в интернете способствует преступлениям

    Депутат призвал ввести верифицированный доступ к интернету
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Для повышения безопасности подростков в Сети стоит подумать над созданием верифицированного интернета. Тогда каждый пользователь будет знать, что по ту сторону экрана настоящий человек, а не бот или фейк. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Андрей Свинцов.

    «Украинские спецслужбы используют всевозможные инструменты для вербовки граждан России, в том числе несовершеннолетних. Так, ранее выдвигались претензии к игровой платформе Roblox, где противник предпринимал попытки взаимодействовать с российскими детьми и склонять их к совершению противоправных действий», – напомнил Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информполитике.

    По его мнению, решением проблемы может быть создание верифицированного интернета: за каждым аккаунтом – подтвержденный пользователь. «Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление – его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних», – рассуждает парламентарий.

    Такие меры, как считает Свинцов, приведут к снижению случаев мошенничества и укреплению безопасности в стране. Депутат отдельно обратил внимание на игнорирование администрацией Telegram требования удалить чат-боты, связанные с украинскими спецслужбами.

    По мнению собеседника, это может быть связано с задержанием Павла Дурова во Франции в 2024 году по делу о недостаточной модерации мессенджера. «Он, по всей видимости, был вынужден пойти на определенные договоренности с властями Евросоюза и, как следствие, ему что-то было обещано в ответ – как минимум предпринимателя выпустили из СИЗО», – отметил Свинцов.

    «Тем не менее Дурову придется работать в России легально. Тем более что для этого есть все возможности. Важно, что наше законодательство выдвигает абсолютно несложные и логичные требования. Тот же Roblox, о котором я говорил выше, выполнил их за несколько месяцев, в результате чего ограничения были сняты», – заключил депутат.

    Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

    В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

    В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

    «После этого обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдооперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

    По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чувашии, Башкирии и в Алтайском крае.

    Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

    По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

    Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».

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    29 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров посоветовал Мерцу «приготовиться»

    Лавров посоветовал Мерцу приготовиться отвечать за лидерство в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о претензиях Германии на доминирующую роль в европейском регионе.

    Сергей Лавров отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лидерстве Германии в Европе, передает ТАСС. Дипломат посоветовал немецкому политику быть готовым к последствиям таких амбиций.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул исторический контекст текущего противостояния. «В том же составе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный – будь готов», – заявил Лавров в интервью гендиректору агентства Андрею Кондрашову.

    Лавров напомнил, что в настоящее время Москва ведет борьбу с прямыми последователями и потомками нацистов.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Берлина из-за реваншистских настроений.

    Лавров заявил о практической подготовке Германии к войне канцлером Фридрихом Мерцем.

    До этого Лавров напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    29 июля 2026, 12:36 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» назвал способы борьбы с вовлечением молодежи в терроризм

    Ветеран «Альфы» Демидкин призвал бороться за умы молодых людей

    Ветеран «Альфы» назвал способы борьбы с вовлечением молодежи в терроризм
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В целом ряде европейских стран активно обсуждается запрет соцсетей для несовершеннолетних. Однако гораздо более эффективным решением проблемы вовлечения российских подростков в террористическую деятельность станет повышение доверия молодежи к органам безопасности. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин.

    «Когда произошел развал Советского Союза, подрастающее поколение оказалось во многом предоставлено само себе, потому что родители, дедушки и бабушки вынуждены были работать с утра до вечера. Дети много смотрели всевозможные фильмы, в том числе боевики», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». По его словам, следующему поколению тоже досталось мало внимания от родителей.

    «Плюс ко всему, просело патриотическое воспитание: мало говорилось про героев Второй мировой войны, про Чечню и Афган. В школах и в высших учебных заведениях свернули так называемое военное дело, а быть офицером перестало считаться престижным», – добавил собеседник. Как подчеркнул Демидкин, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону в последние годы: в частности, в учебных заведениях проходят уроки мужества, на улицах появляются портреты настоящих героев.

    Однако, как указал ветеран «Альфы», одномоментно развернуться не выйдет: подростки усваивают информацию с разной скоростью, поэтому в глазах некоторых «доллары и рубли» – то есть все сводится к деньгам. «Всем этим пользуется враг», – считает спикер. На руку противнику и то, что на смену живому общению пришли знакомства и переписки в соцсетях, где люди зачастую выдают себя за других, продолжил Демидкин.

    «Если сейчас отключить телефон или какую-то программу, молодой человек прямо говорит, что не представляет своей жизни без этого. Он весь в виртуальном мире», – посетовал собеседник. Ветеран призвал усиливать воспитательную и разъяснительную работу с молодежью и активнее бороться за умы.

    На этом фоне он напомнил, что в целом ряде европейских стран активно обсуждается запрет соцсетей для несовершеннолетних. Однако, как полагает собеседник, гораздо более эффективным решением проблемы вовлечения подростков в террористическую деятельность станет повышение доверия молодежи к органам безопасности. Речь также должна идти о работе над эмоциональным интеллектом молодых людей.

    «К сожалению, у нас сейчас нет такого института, как дружинники. Мне посчастливилось быть в Комсомольском оперативном отряде. Мы с сотрудниками милиции ходили в патрулирование, дежурили на танцах, и была общая цель – соблюдение порядка. Важно показывать, что правоохранительные органы – это наши друзья и товарищи, которые в любую секунду могут прийти тебе на помощь. Вместе с тем, нужно и им помогать: сообщать о подозрительных людях и предметах», – подчеркнул Демидкин.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. Он назвал схему вербовки молодежи «примером целенаправленной и технологически выстроенной кампании, использующей уязвимость подростков, доверие к онлайн-знакомствам и страх перед правовыми последствиями». «Она демонстрирует как цифровые сервисы могут быть превращены в инструмент диверсионной работы», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, родителям важно уделять внимание цифровой безопасности детей: обсуждать риски онлайн-коммуникаций и признаки манипуляций. «Подросткам следует помнить: любые просьбы перевести деньги, прислать геолокацию или перейти по сомнительной ссылке от незнакомцев – повод немедленно прекратить общение и сообщить о ситуации взрослым или в правоохранительные органы», – уточнил Поддубный.

    Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

    В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек, и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

    В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

    «После этого, обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдо-оперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

    По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чуваши, Башкирии и в Алтайском крае.

    Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также, они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

    По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой, якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

    Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».

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    29 июля 2026, 16:45 • Новости дня
    Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд вынес суровый приговор представительнице прессы, признав ее виновной в государственной измене по итогам закрытого судебного разбирательства.

    Столичная инстанция завершила рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении Дарьи Шипачевой, передает РИА «Новости». Слушания проходили в закрытом режиме.

    «Суд признал Шипачеву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», – рассказал один из участников процесса.

    Отбывать назначенное наказание осужденной предстоит в исправительной колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российские суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене.

    В июне текущего года суд в Севастополе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за помощь украинской разведке.

    В мае Новосибирский областной суд назначил двум ученым-физикам по 12,5 года колонии строгого режима за аналогичное преступление.

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    29 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Россия гордится участием в создании фиджитала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия гордится своим статусом одной из ведущих спортивных держав и ролью в зарождении фиджитал-движения, создавая все условия для его развития, заявил президент Владимир Путин.

    Путин направил видеоприветствие участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который открылся в Астане. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость вклада страны в развитие новых спортивных форматов, передает ТАСС.

    «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – заявил российский лидер.

    Глава государства также напомнил об истории развития направления в стране. Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована в ноябре 2022 года, а дебютные «Игры будущего» состоялись на территории РФ в 2024 году.

    В 2024 году Путин поприветствовал участников первых «Игр будущего» в Казани.

    Позже российский лидер поддержал идею проведения следующих соревнований в Казахстане.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал этот турнир огромным успехом для мирового спорта.

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    29 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Получившая гражданство России немка рассказала о помощи российским паралимпийцам

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, недавно ставшая гражданкой России, поделилась историей сотрудничества с паралимпийской сборной России по конному спорту.

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел более десяти лет на общественных началах организует быт и тренировки отечественных спортсменов-конников во время европейских соревнований. Тренер недавно стала гражданкой РФ, рассказала, как стала помогать паралимпийской сборной России по конному спорту, передает ТАСС.

    «Да, именно так. Лошадей, которых мы тогда перевозили в Татарстан, транспортировал Евгений Руднев», – сказала она, вспоминая знакомство с будущим шеф-дэкипом команды.

    По словам наставницы, однажды Рудневу не удалось вылететь в Европу из-за проблем с документами. Он попросил коллегу встретить спортсменов в аэропорту Амстердама. С тех пор она начала помогать команде с обустройством, поиском гостиниц, конюшен и ветеринаров.

    Штэммлер-Герузел отметила, что занимается этой работой абсолютно бесплатно. Перед Играми в Токио российская сборная провела три месяца рядом с ее домом под Ганновером. Новость о снятии санкций со спортсменов вызвала у тренера искренние слезы радости.

    Президент России Владимир Путин 13 июля предоставил Штэммлер-Герузел российское гражданство. Сейчас специалист владеет тремя владимирскими тяжеловозами, одного из которых ей подарил заводчик из Татарстана.

    Международная федерация конного спорта допустила российских всадников к участию в командных турнирах.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров за поддержку решения о снятии санкций с Паралимпийского комитета.

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    29 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    В России наладили выпуск десяти жизненно важных препаратов

    Tекст: Валерия Городецкая

    За первые два квартала года в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» зарегистрированы десять наименований жизненно необходимых препаратов, сообщило правительство.

    Они предназначены для лечения онкологии, эпилепсии, рассеянного склероза и ревматоидного артрита, сообщается на сайте кабмина.

    На заседании профильного комитета вице-премьер Татьяна Голикова констатировала стопроцентное выполнение целевых показателей нацпроекта.

    «Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» призван обеспечить к 2030 году высокий уровень технологического лидерства в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий», – подчеркнула зампред правительства.

    С прошлого года в стране зарегистрировали свыше 1,5 тыс. новых медицинских изделий. В их числе первый отечественный аппарат для гемодиализа «Сатис» и роботизированные реабилитационные тренажеры. Для проведения клинических испытаний в этом году оснастили пять новых учреждений.

    Федеральные программы по биомедицине и превентивным технологиям сейчас включают десятки масштабных научных исследований. Их успешное завершение позволит создать еще десять инновационных лекарств, более тридцати современных приборов и 12 передовых лечебных методик.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о появлении на российском рынке более 500 новых лекарств.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова объявила о начале применения индивидуальных препаратов от колоректального рака.

    НМИЦ радиологии Минздрава России определил кандидатов на получение инновационной вакцины от меланомы.

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    29 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР

    Монах Рафаил погиб, иеромонах Иларион ранен при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагический инцидент произошел в Троицком районе Луганской народной республики, где вражеский аппарат ударил по священнослужителям гвардейской артиллерийской бригады.

    В результате воздушного удара смертельные ранения получил доброволец Рафаил, передает ТАСС. Он служил помощником настоятеля храма при девятой Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригаде.

    «В Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА «Хорнет» погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)», – уточнили в Московской птриархии.

    Представители церкви добавили, что при нападении также пострадал настоятель этого храма иеромонах Иларион. Священник исполнял обязанности помощника командира по работе с верующими военными одной из частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года настоятель Свято-Троицкого храма в Курской области Евгений Шестопалов получил серьезные ранения после удара дрона ВСУ.

    В конце прошлого года в результате боевых действий на территории ДНР погиб протоиерей Василий Кийко.

    Осенью прошлого года украинские беспилотники убили пытавшегося покинуть зону боевых действий священника Владимира Шутова вместе с семьей.

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    29 июля 2026, 18:23 • Новости дня
    Реакторы для нового ледокола «Ленинград» получили имена «Искра» и «Гром»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод Росатома завершил создание второй реакторной установки для строящегося атомного ледокола «Ленинград», реакторам присвоены имена знаковых военных операций времен блокады.

    Машиностроительный завод Росатома в Московской области завершил изготовление второй установки РИТМ-200 для универсального атомного ледокола «Ленинград», сообщает «Атом Медиа». Таким образом, готов весь комплект оборудования для реакторного отделения судна.

    «Машиностроительным заводом Росатома в Московской области – «ЗиО-Подольск» – завершено изготовление второй реакторной установки РИТМ-200 для строящегося универсального атомного ледокола «Ленинград». Таким образом мы закончили изготовление всего комплекта оборудования для реакторного отделения будущего покорителя Арктики», – заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    Глава компании отметил, что в 2025 году была возобновлена традиция присвоения реакторам имен собственных. Новые установки назвали «Искра» и «Гром» в честь военных операций, позволивших прорвать и снять блокаду Ленинграда в 1943 и 1944 годах. Инициатива исходила от ветеранов и была поддержана президентом

    Установки РИТМ-200 будут работать на ледоколе ближайшие 40 лет, обеспечивая проводку судов по Северному морскому пути. Лихачев добавил, что сейчас на разных стадиях производства находятся 13 корпусов малых реакторов, что является рекордом для отечественной атомной промышленности. В создании оборудования участвуют предприятия в Петербурге, Нижнем Новгороде и Подольске.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное создание ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».

    Сборка реакторной установки для нового судна началась на подмосковном заводе «ЗиО-Подольск» весной прошлого года.

    Осенью того же года в Петербурге заложили атомный ледокол «Сталинград».

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    29 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Онищенко объяснил отсутствие угрозы эпидемии ВИЧ в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия успешно избегает эпидемии ВИЧ благодаря бесплатному обеспечению инфицированных граждан дорогостоящими препаратами за счет государственного бюджета.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что угроза эпидемии ВИЧ-инфекции России не грозит, передает РИА «Новости».

    По его словам, это стало возможным благодаря государственной программе бесплатного обеспечения пациентов необходимыми дорогостоящими лекарствами.

    «У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%», – отметил академик.

    Онищенко подчеркнул, что антиретровирусная терапия позволяет инфицированным семьям рожать здоровых детей и вести полноценную жизнь, продолжительность которой не уступает жизни здоровых людей.

    Ранее в докладе ООН предупреждали о риске глобальной эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования.

    В свою очередь, эксперт ВОЗ Андрей Демин предложил включить тестирование на ВИЧ в программу диспансеризации.

    Он отметил, что раннее выявление критически важно, так как инфекция остается одной из главных мировых угроз здоровью. По данным Минздрава, за десять лет заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России сообщил о двукратном падении заболеваемости ВИЧ в стране с 2016 года.

    В 2024 году количество новых случаев инфицирования снизилось на 11%. По охвату населения тестированием на этот вирус наша страна заняла лидирующие позиции в мире.

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    29 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    Власти сообщили о стабилизации поставок топлива российским аграриям

    Проблема нехватки ГСМ для сельскохозяйственных предприятий начала решаться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема нехватки горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственных предприятий начала решаться, что позволяет беспрепятственно продолжать уборочную кампанию по всей стране, сообщило правительство.

    Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание, посвященное обстановке на рынке нефтепродуктов, сообщается в канале кабмина в Max.

    Основной темой обсуждения стало обеспечение фермеров горючим в период активных полевых работ.

    «Минсельхоз доложил о снабжении топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Отмечено, что ситуация в этой сфере постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны», – подчеркнули в правительстве.

    По итогам встречи вице-премьер дал поручения профильным министерствам, региональным администрациям и нефтяным компаниям. Им предстоит продолжить совместную работу для гарантированного обеспечения внутреннего рынка необходимыми объемами горюче-смазочных материалов. Особое внимание уделено строгому контролю за ценообразованием и недопущению перебоев в поставках потребителям.

    В конце июня Новак поручил выработать алгоритм оперативного обеспечения сельхозпроизводителей горючим.

    В середине июля участники правительственного совещания обсудили стабильное снабжение аграриев ресурсами в период уборочной кампании.

    Позже власти продлили запрет на экспорт бензина из России до конца текущего года.

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