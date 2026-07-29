В Москве завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза»

Вывод людей из здания комплекса проходил в столице в среду. О возвращении к привычному графику работы администрация проинформировала посетителей в официальном Telegram-канале. «UPD: эвакуация закончилась. ТЦ будет снова открыт для посещения», – говорится в сообщении.
Ранее администрация ТЦ сообщала проводящейся эвакуации посетителей, причины которой не назывались.
В феврале спасатели эвакуировали посетителей московского торгово-развлекательного центра «Щелковский» из-за пожара в вентиляции.
В ноябре прошлого года по внутренней системе оповещения прозвучало объявление о выводе людей из подмосковного комплекса «Мега Химки».
Месяцем ранее оперативные службы вывели около ста человек из столичного торгового центра «Крылатский» после обнаружения подозрительного предмета.