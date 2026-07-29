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    29 июля 2026, 21:15 • Новости дня

    В Москве завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуационные мероприятия в московском торговом центре «Павелецкая Плаза» подошли к концу.

    Вывод людей из здания комплекса проходил в столице в среду. О возвращении к привычному графику работы администрация проинформировала посетителей в официальном Telegram-канале. «UPD: эвакуация закончилась. ТЦ будет снова открыт для посещения», – говорится в сообщении.

    Ранее администрация ТЦ сообщала проводящейся эвакуации посетителей, причины которой не назывались.

    В феврале спасатели эвакуировали посетителей московского торгово-развлекательного центра «Щелковский» из-за пожара в вентиляции.

    В ноябре прошлого года по внутренней системе оповещения прозвучало объявление о выводе людей из подмосковного комплекса «Мега Химки».

    Месяцем ранее оперативные службы вывели около ста человек из столичного торгового центра «Крылатский» после обнаружения подозрительного предмета.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    28 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили более 80 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили более 81дрон ВСУ на подлете к Москве с начала дня, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.37.

    До этого Собянин сообщил о том, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ превысило 70 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково  перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский. К 6 утра аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе.


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    27 июля 2026, 23:26 • Новости дня
    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве во вторник

    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Москвы не стоит опасаться разрушительного ветра во вторник, поскольку порывы ветра не превысят 17 метров в секунду, успокоил горожан начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Очередная волна непогоды обойдется без экстремальных явлений, уточнил он.

    «Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды», – пояснил специалист в беседе с  РИА «Новости».

    Голубев уточнил, что во второй половине дня в столице пройдут дожди. Жителям области при этом следует подготовиться к сильным ливням с грозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики 25 июля предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе. Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в столичном регионе. Метеоролог Терешонок спрогнозировал  аномально теплую вторую половину лета.


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    28 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 73 украинских беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 73 дрона ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Двадцать восемь БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.21.

    До этого Собянин сообщил о 12 и 11 уничтоженных дронах на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ утром во вторник. Аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский.

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    28 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли к ограниченному режиму работы

    Домодедово и Внуково работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале о переходе аэропортов Домодедово и Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Этот режим работы временно активирован в аэропорту Домодедово. Статус рейса также можно уточнить с помощью онлайн-табло. 

    Чуть позже Росавиация ввела временные ограничения полетов в Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.


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    28 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве

    Дептранс Москвы: Водитель попавшего в ДТП автобуса почувствовал себя плохо

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве стало кратковременное ухудшение здоровья водителя, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    В ведомстве подтвердили информацию о том, что мужчина за рулем потерял управление из-за внезапного недомогания.

    «По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса – Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет», – говорится в сообщении дептранса в Max.

    Напомним, в результате наезда маршрутного транспорта на препятствие на юге Москвы пострадали 17 человек.

    Ранее в Татарстане превышение скорости привело к аварии с участием пассажирского автобуса.

    В 2024 году полиция Петербурга зафиксировала резкое ухудшение самочувствия водителя перед массовым ДТП.

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    28 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ранним утром во вторник были уничтожены 22 дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Добавив чуть позже о ликвидации еще десяти беспилотников.

    До этого аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.

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    28 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Собянин: Продукция столичных предприятий востребована по всей России

    Tекст: Вера Басилая

    За первые шесть месяцев этого года московская промышленность продемонстрировала уверенный подъем, объем производства увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Объем промышленного производства в столице за полгода увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил в своем Max мэр города Сергей Собянин.

    «Обрабатывающие отрасли, вносящие существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики, показали еще более уверенную динамику – плюс 12,5%», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, значительно вырос выпуск конкретных видов продукции. Производство кабельных изделий увеличилось почти в три раза. Выпуск компьютерных, электронных и оптических изделий поднялся на 39,1%, а фармацевтических субстанций – на 29,4%.

    В последнее время город делает ставку на высокотехнологичные производства, что позволяет укреплять лидирующие позиции. Столичные товары, включая лекарства и средства реабилитации, востребованы по всей России и помогают развивать инфраструктурные проекты, подчеркнул Собянин.

    Президент России Владимир Путин заявил о значительном росте объемов отечественной обрабатывающей промышленности.

    В августе прошлого года  Собянин сообщил о двукратном увеличении выпуска фармацевтических субстанций.

    Весной прошлого года Собянин объявил о новой волне индустриализации в Москве.

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    27 июля 2026, 11:20 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили шесть дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону российской столицы двигались шесть беспилотных летательных аппаратов, их уничтожили, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Ранее утром на подлете к Москве уничтожили три дрона.

    За ночь над Россией перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотников самолетного типа.

    25 июля Собянин сообщал, что за семь дней в сторону Московского региона летел 1401 беспилотник.

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    28 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, а воздух прогреется до комфортных летних значений, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневные часы температура в городе составит от 25 до 27 градусов тепла, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    В Подмосковье столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

    При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке около 743 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду в столичном регионе похолодает до 12 градусов.

    На прошлой неделе метеорологи обещали в столице температуру воздуха до плюс 25 градусов и дождь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 28 градусов тепла.

    В середине прошлого месяца Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших кратковременных дождях.

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    28 июля 2026, 05:06 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский перешел в ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о переходе аэропорта Жуковский в ограниченный режим работы с авиарейсами.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Внуково перешли к ограниченному режиму работы. Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ утром вторника.


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    28 июля 2026, 06:13 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о возвращении графика работы аэропортов Внуково и Домодедово к штатному формату.

    «Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», –  написал он.

    В аэропорту Внуково режим работы также вернулся к штатному формату.

    Ранее в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 70 дронов ВСУ утром во вторник.

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    28 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    Собянин: За десять часов в сторону Москвы направили более 390 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника до утра вторника в сторону Московского региона направлялось более 390 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «С 20.30 мск вечера (27 июля – прим. ВЗГЛЯД) до 6.30 мск (28 июля – прим. ВЗГЛЯД) утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников», – указал Собянин в Max.

    Большую часть дронов уничтожили средства ПВО на дальних подступах. 81 беспилотник поражен на подлете к Москве.

    Напомним, в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково переводили на работу в ограниченном режиме, позднее такие же меры ввели в Жуковском. К 6.00 мск аэропорты Внуково и Домодедово начали работать штатно.

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    27 июля 2026, 03:05 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в Московском регионе

    Синоптик Макарова сообщила о ежедневных дождях в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Умеренные осадки ожидаются на протяжении всей рабочей недели в столичном регионе, при этом наиболее интенсивные ливни пройдут в Москве ближе к середине недели, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «В прогнозах осадки небольшие и умеренной интенсивности. Умеренные – это когда за 12 часов можно насчитать до 14 мм, от 15мм уже по Москве осадки считаются сильными. И наиболее интенсивными они будут где-то в середине недели», – сказала она ТАСС.

    Макарова подчеркнула, что текущие расчеты являются предварительными, так как интенсивность выпадения осадков точно предсказывается лишь на три дня вперед.

    Согласно прогностическим картам, в столице не ожидается экстремальных погодных явлений, а более сильные ливни возможны лишь к востоку от региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Терешонок спрогнозировал аномально теплую вторую половину лета. Терапевт рассказал о способах пережить сильную жару в городе.



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