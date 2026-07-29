В ФРГ раскритиковали миграционную политику страны из-за оттока специалистов

Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику Германии из-за оттока специалистов

Tекст: Денис Тельманов

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подвергла резкой критике миграционную политику властей ФРГ, передает ТАСС.

Поводом для заявления послужило новое исследование Института германской экономики (IW), зафиксировавшее серьезный отток квалифицированных кадров.

«Квалифицированные специалисты и те, на ком держится экономика, бегут из Германии, а получатели социальных пособий приезжают в страну. Ошибочная миграционная политика – это яд для экономики и рынка труда, что подтверждает исследование Института германской экономики (IW)», – заявила Вайдель.

Эксперты выяснили, что за последние три года число покидающих страну немецких специалистов увеличилось почти на 30%.

Аналитики призвали власти срочно снизить налоги и социальные сборы для повышения привлекательности Германии. В 2024 году чистая миграция из ФРГ в Восточную Европу составила 35 тыс. человек, а в 2025 году – 45 тыс. человек.

Одновременно с этим Германия приняла еще 89 тыс. граждан Украины. В институте подчеркнули, что украинцы, въезжающие по упрощенной схеме, остаются крупнейшей национальной группой мигрантов в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Алис Вайдель жестко осудила экономический курс немецкого руководства.

Аналитики спрогнозировали дефицит кадров в ФРГ в размере 4,3 млн человек к 2036 году.

Политолог Александр Рар указал на неспособность социальной системы страны справиться с наплывом украинских беженцев.