Южная Осетия и платформа «Россия – страна возможностей» подписали меморандум

Tекст: Валерия Городецкая

Документ подписали гендиректор платформы Андрей Бетин и врио президента республики Марат Камболов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Стороны планируют развивать социальные лифты и поддерживать инициативы для самореализации граждан двух стран.

Поводом для соглашения стало обращение Южной Осетии, заинтересованной во внедрении российских практик отбора кадров. Главная цель республики заключается в повышении престижа госслужбы и привлечении талантливых людей к управлению. Андрей Бетин напомнил, что российская платформа обладает восьмилетним опытом проведения конкурсов, включая проект «Лидеры России».

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» за восемь лет накопила уникальный опыт в проведении конкурсов, проектов, олимпиад и программ. Наработанные методики, подходы и практики уже доказали свою эффективность в России. И мы всегда открыты к тому, чтобы делиться этим опытом с дружественными странами», – заявил он.

Камболов подчеркнул важность качественного госуправления для Южной Осетии. По его словам, результат работы всегда зависит от людей, поэтому республике необходимо системно готовить управленческие кадры. Он добавил, что в Южной Осетии много способных людей, которым нужно дать возможность проявить себя через открытый конкурсный отбор.

Для российской платформы это не первый международный опыт. В прошлом году подобное соглашение заключили с Абхазией, что привело к созданию конкурса «Команда Абхазии». В настоящее время платформа объединяет более 60 проектов, а ее флагманский конкурс «Лидеры России» помог более 700 управленцам получить высокие должности.