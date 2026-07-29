Синоптики предупредили о надвигающихся на Москву мощных ливнях

Tекст: Денис Тельманов

Непогода вновь возвращается в столичный регион, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал подробный прогноз на вечер.

«Сейчас в ненастье наступила пауза, однако метеорадары показывают очередную мощную засветку от кучево-дождевых облаков, надвигающихся с северо-запада, а значит, в ближайшие часы столицу вновь накроют интенсивные ливни - до пяти-семи литров небесной воды на метр квадратный», – сообщил синоптик.

Эксперт подчеркнул, что 29 июля традиционно считается самым теплым днем года. Однако текущая погода больше напоминает осеннюю из-за резкого похолодания.

Температура воздуха упала сразу на десять градусов по сравнению со вчерашними показателями. Днем столбики термометров в городе показали всего плюс 18 градусов, что типично для начала сентября. Солнце скрылось за плотными облаками, сопровождаемыми холодным северным ветром и постоянным дождем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столицу. Прошлым летом в центре Москвы за сутки выпала треть месячной нормы осадков.

В августе специалисты сообщили о прохождении максимума аномальных дождей.