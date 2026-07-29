Россиянка Самсонова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Tекст: Ольга Иванова

Матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице США завершился победой Людмилы Самсоновой со счетом 6:2, 6:2, передает ТАСС. В четвертьфинале россиянке предстоит встретиться с победительницей поединка между соотечественницей Дианой Шнайдер и австрийкой Анастасией Потаповой.

Сейчас 27-летняя Самсонова находится на 70-й строчке рейтинга WTA, имея в активе пять побед на турнирах организации в одиночном разряде. Прошлый год ознаменовался для нее выходом в четвертьфинал Уимблдона, что стало лучшим достижением спортсменки на турнирах Большого шлема. Кроме того, в 2021 году она завоевала Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Ее 24-летняя соперница Ван Синьюй занимает 42-е место в мировом рейтинге и пока не имеет титулов WTA в одиночном разряде. Турнир в Вашингтоне, относящийся к категории WTA 500, проходит на хардовом покрытии. Ранее победительницами этих соревнований становились россиянки Надежда Петрова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, а также сама Самсонова в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Людмила Самсонова уступила японке Наоми Осаке на турнире в Монреале.

Осенью 2024 года российская теннисистка выиграла парные соревнования в Сеуле.

Ее возможная соперница по четвертьфиналу Диана Шнайдер в июне текущего года вошла в восьмерку лучших на «Ролан Гаррос».