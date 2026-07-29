В Мурманской области стартовало строительство Кольской АЭС-2 за 800 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Работы на площадке будущего энергетического объекта уже ведутся, передает ТАСС. «Дали старт работам на стройплощадке КАЭС-2 в Полярных Зорях. Теперь рядом с ней появится Кольская АЭС-2 мощностью 1200 МВт», – сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Политик добавил, что масштабная стройка создаст мощный стимул для экономики края. Появление станции обеспечит пять тыс. рабочих мест на этапе возведения и сотни постоянных вакансий после запуска. Новый объект станет прочным фундаментом для развития горнодобывающих предприятий и Северного морского пути.

Будущая станция станет первой в мире АЭС с реактором на спектральном регулировании. Ввод первого энергоблока намечен на 2035 год, а второго – на 2037 год. На реализацию амбициозного проекта направят около 800 млрд рублей.

Действующая Кольская АЭС расположена на берегу озера Имандра в 200 километрах от областного центра. Она входит в структуру госкорпорации «Росатом» и стабильно вырабатывает электричество. Производство энергии обеспечивают четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики предусматривает возведение Кольской АЭС-2.

Президент России Владимир Путин поручил разработать модель формирования Трансарктического транспортного коридора.

В апреле текущего года корпорация «Росатом» ввела в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2.