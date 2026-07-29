США ввели новые санкции по Ирану против десяти компаний и восьми танкеров

Tекст: Денис Тельманов

Американское министерство финансов обновило перечень ограничений, связанных с Тегераном, передает ТАСС.

В список были включены десять юридических лиц и восемь нефтяных танкеров. Попадание в этот реестр влечет за собой полную заморозку активов на территории Соединенных Штатов.

Кроме того, американским гражданам и предприятиям отныне категорически запрещено вести любые дела с фигурантами данного списка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний.

В июне американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

В апреле американские власти ввели ограничения в отношении 17 граждан и 18 организаций из Ирана и Китая.