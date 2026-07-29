Минспорт сообщил о старте «Игр будущего» в Астане

Tекст: Ольга Иванова

С 29 июля по девятого августа в Астане пройдут «Игры будущего», передает Минспорт. Церемония открытия состоялась в ледовом дворце «Барыс», в ней принял участие министр спорта России Михаил Дегтярев и высокопоставленные международные гости.

Программа турнира включает восемь дисциплин, среди которых фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, фиджитал-единоборства и киберспортивные турниры. Соревнования пройдут на четырех площадках Астаны, включая Национальный теннисный центр и легкоатлетический комплекс.

В турнире принимают участие 112 команд. Российские спортсмены заявлены в шести дисциплинах, всего страну представляют 13 команд. Россия стала первопроходцем в продвижении фиджитал-спорта, первые соревнования прошли в Казани, после чего формат поддержали в ОАЭ и Казахстане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые в истории «Игры будущего» стартовали в Казани в 2024 году.

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения.

Российский лидер записал видеообращение к участникам третьего международного турнира в Астане.