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    Зеленский готовит вымораживание Украины
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Иностранные грузовые суда прекратили заходить в одесские порты
    29 июля 2026, 16:12 • Новости дня

    Путин: Россия гордится участием в создании фиджитала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия гордится своим статусом одной из ведущих спортивных держав и ролью в зарождении фиджитал-движения, создавая все условия для его развития, заявил президент Владимир Путин.

    Путин направил видеоприветствие участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который открылся в Астане. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость вклада страны в развитие новых спортивных форматов, передает ТАСС.

    «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – заявил российский лидер.

    Глава государства также напомнил об истории развития направления в стране. Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована в ноябре 2022 года, а дебютные «Игры будущего» состоялись на территории РФ в 2024 году.

    В 2024 году Путин поприветствовал участников первых «Игр будущего» в Казани.

    Позже российский лидер поддержал идею проведения следующих соревнований в Казахстане.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал этот турнир огромным успехом для мирового спорта.

    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    29 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике

    Лавров посоветовал России проявлять здоровую злость во внешней политике

    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике
    @ Brendan Smialowski/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России надо не сердиться и впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» во внешней политике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Сердиться, тратить нервы – это самое плохое», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Министр иностранных дел напомнил известную фразу Александра Горчакова о том, что государство не должно сердиться, а обязано сосредотачиваться.

    «Здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести здоровую злость. Злость в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всем, на направлении технологического прорыва, об этом сейчас много говорят. И «по-злому» решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться – хочу быстрее все достичь», – сказал Лавров.

    Аналогичный подход требуется государству и на внешнем фронте. Политик посоветовал избегать истерик, тщательно проверять любую информацию перед оказанием доверия и твердо отстаивать собственную линию.

    Несколькими днями ранее глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине.

    Месяцем ранее российский дипломат категорически отказался верить западным странам на слово при возможных мирных переговорах.

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    29 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бречалова и назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову, ранее работавшую в Минсельхозе.

    Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой врио руководителя Удмуртии. Она будет исполнять обязанности до вступления в должность избранного главы Удмуртской Республики, следует из сообщения в Max Кремля.

    Перед назначением Владимир Путин провел встречу с Абрамовой в Кремле.

    «Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время? Дослужились до фактически председателя правительства. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?» – поинтересовался президент.

    Абрамова ответила, что в регионе заложен серьезный фундамент для развития, передает РИА «Новости».

    Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию. Президент Владимир Путин принял его отставку.

    Ольга Абрамова родилась в 1981 году, с 2018 года работала в правительстве республики, дослужившись до должности и. о. председателя правительства. Осенью 2024 года она перешла на должность советника министра сельского хозяйства России.

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    29 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Депутат призвал ввести верифицированный доступ к интернету

    Депутат Свинцов: Анонимность в интернете способствует преступлениям

    Депутат призвал ввести верифицированный доступ к интернету
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Для повышения безопасности подростков в Сети стоит подумать над созданием верифицированного интернета. Тогда каждый пользователь будет знать, что по ту сторону экрана настоящий человек, а не бот или фейк. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Андрей Свинцов.

    «Украинские спецслужбы используют всевозможные инструменты для вербовки граждан России, в том числе несовершеннолетних. Так, ранее выдвигались претензии к игровой платформе Roblox, где противник предпринимал попытки взаимодействовать с российскими детьми и склонять их к совершению противоправных действий», – напомнил Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информполитике.

    По его мнению, решением проблемы может быть создание верифицированного интернета: за каждым аккаунтом – подтвержденный пользователь. «Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление – его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних», – рассуждает парламентарий.

    Такие меры, как считает Свинцов, приведут к снижению случаев мошенничества и укреплению безопасности в стране. Депутат отдельно обратил внимание на игнорирование администрацией Telegram требования удалить чат-боты, связанные с украинскими спецслужбами.

    По мнению собеседника, это может быть связано с задержанием Павла Дурова во Франции в 2024 году по делу о недостаточной модерации мессенджера. «Он, по всей видимости, был вынужден пойти на определенные договоренности с властями Евросоюза и, как следствие, ему что-то было обещано в ответ – как минимум предпринимателя выпустили из СИЗО», – отметил Свинцов.

    «Тем не менее Дурову придется работать в России легально. Тем более что для этого есть все возможности. Важно, что наше законодательство выдвигает абсолютно несложные и логичные требования. Тот же Roblox, о котором я говорил выше, выполнил их за несколько месяцев, в результате чего ограничения были сняты», – заключил депутат.

    Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

    В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

    В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

    «После этого обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдооперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

    По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чувашии, Башкирии и в Алтайском крае.

    Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

    По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

    Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».

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    29 июля 2026, 12:36 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» назвал способы борьбы с вовлечением молодежи в терроризм

    Ветеран «Альфы» Демидкин призвал бороться за умы молодых людей

    Ветеран «Альфы» назвал способы борьбы с вовлечением молодежи в терроризм
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В целом ряде европейских стран активно обсуждается запрет соцсетей для несовершеннолетних. Однако гораздо более эффективным решением проблемы вовлечения российских подростков в террористическую деятельность станет повышение доверия молодежи к органам безопасности. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин.

    «Когда произошел развал Советского Союза, подрастающее поколение оказалось во многом предоставлено само себе, потому что родители, дедушки и бабушки вынуждены были работать с утра до вечера. Дети много смотрели всевозможные фильмы, в том числе боевики», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». По его словам, следующему поколению тоже досталось мало внимания от родителей.

    «Плюс ко всему, просело патриотическое воспитание: мало говорилось про героев Второй мировой войны, про Чечню и Афган. В школах и в высших учебных заведениях свернули так называемое военное дело, а быть офицером перестало считаться престижным», – добавил собеседник. Как подчеркнул Демидкин, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону в последние годы: в частности, в учебных заведениях проходят уроки мужества, на улицах появляются портреты настоящих героев.

    Однако, как указал ветеран «Альфы», одномоментно развернуться не выйдет: подростки усваивают информацию с разной скоростью, поэтому в глазах некоторых «доллары и рубли» – то есть все сводится к деньгам. «Всем этим пользуется враг», – считает спикер. На руку противнику и то, что на смену живому общению пришли знакомства и переписки в соцсетях, где люди зачастую выдают себя за других, продолжил Демидкин.

    «Если сейчас отключить телефон или какую-то программу, молодой человек прямо говорит, что не представляет своей жизни без этого. Он весь в виртуальном мире», – посетовал собеседник. Ветеран призвал усиливать воспитательную и разъяснительную работу с молодежью и активнее бороться за умы.

    На этом фоне он напомнил, что в целом ряде европейских стран активно обсуждается запрет соцсетей для несовершеннолетних. Однако, как полагает собеседник, гораздо более эффективным решением проблемы вовлечения подростков в террористическую деятельность станет повышение доверия молодежи к органам безопасности. Речь также должна идти о работе над эмоциональным интеллектом молодых людей.

    «К сожалению, у нас сейчас нет такого института, как дружинники. Мне посчастливилось быть в Комсомольском оперативном отряде. Мы с сотрудниками милиции ходили в патрулирование, дежурили на танцах, и была общая цель – соблюдение порядка. Важно показывать, что правоохранительные органы – это наши друзья и товарищи, которые в любую секунду могут прийти тебе на помощь. Вместе с тем, нужно и им помогать: сообщать о подозрительных людях и предметах», – подчеркнул Демидкин.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. Он назвал схему вербовки молодежи «примером целенаправленной и технологически выстроенной кампании, использующей уязвимость подростков, доверие к онлайн-знакомствам и страх перед правовыми последствиями». «Она демонстрирует как цифровые сервисы могут быть превращены в инструмент диверсионной работы», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, родителям важно уделять внимание цифровой безопасности детей: обсуждать риски онлайн-коммуникаций и признаки манипуляций. «Подросткам следует помнить: любые просьбы перевести деньги, прислать геолокацию или перейти по сомнительной ссылке от незнакомцев – повод немедленно прекратить общение и сообщить о ситуации взрослым или в правоохранительные органы», – уточнил Поддубный.

    Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

    В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек, и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

    В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

    «После этого, обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдо-оперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

    По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чуваши, Башкирии и в Алтайском крае.

    Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также, они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

    По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой, якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

    Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».

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    29 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров посоветовал Мерцу «приготовиться»

    Лавров посоветовал Мерцу приготовиться отвечать за лидерство в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о претензиях Германии на доминирующую роль в европейском регионе.

    Сергей Лавров отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лидерстве Германии в Европе, передает ТАСС. Дипломат посоветовал немецкому политику быть готовым к последствиям таких амбиций.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул исторический контекст текущего противостояния. «В том же составе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный – будь готов», – заявил Лавров в интервью гендиректору агентства Андрею Кондрашову.

    Лавров напомнил, что в настоящее время Москва ведет борьбу с прямыми последователями и потомками нацистов.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Берлина из-за реваншистских настроений.

    Лавров заявил о практической подготовке Германии к войне канцлером Фридрихом Мерцем.

    До этого Лавров напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    28 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин одобрил обновление военно-технических договоров с Астаной и Ташкентом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства об обновлении положений договоров о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, сообщают информационные агентства.

    Распоряжения кабмина о соглашениях с Казахстаном и Узбекистаном опубликованы на портале правовой информации.

    Договор с Казахстаном был заключен 24 декабря 2013 года и с тех пор ни разу не уточнялся. Аналогичный документ с Узбекистаном подписали 29 ноября 2016 года, его положения также не пересматривались, передает ТАСС.

    Тематика расширения военно-технического сотрудничества входила в повестку государственных визитов Путина в Казахстан в мае этого года и в Узбекистан в мае 2024 года.

    Действующие соглашения закрепляют общие принципы взаимодействия России с двумя странами в военной сфере. Документы предусматривают широкий спектр кооперации: поставки продукции военного назначения, ремонт и модернизацию вооружений, проведение совместных научных разработок. Также они включают создание совместных производств, подготовку кадров и обмен опытом между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о значении военного сотрудничества России и Казахстана для укрепления стабильности и безопасности в регионе.

    По итогам государственного визита Путина в Казахстан стороны в Астане оформили 15 документов о сотрудничестве в различных отраслях.

    В январе 2025 года министры обороны России и Узбекистана в Ташкенте подписали план военного сотрудничества на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 годы.

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    28 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о пополнении флота подлодками «Борей»

    Главком Моисеев: ВМФ получит два атомных подводных крейсера проекта «Борей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский флот в ближайшие годы пополнится двумя новыми атомными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей», сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    «Вы знаете, что восемь подводных крейсеров проекта «Борей» применяются в составе как Северного, так и Тихоокеанского флотов, а девятый, десятый корпуса находятся на разных этапах строительства, и в ближайшие годы мы их примем в состав Военно-морского флота», – заявил адмирал на церемонии вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» – «Ульяновск», передает ТАСС.

    По словам главкома, в рамках дальнейшего развития кораблей этого проекта, а также атомных субмарин «Ясень», запланирована модернизация вооружения и технических средств. Эти обновления будут использоваться в течение 30-40 лет эксплуатации подводных крейсеров.

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

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    28 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    МИД назвал агрессией атаку Киева на судно Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение Киева на коммерческий транспорт с гражданским грузом в Каспийском море грубо нарушает нормы международного права, заявил МИД России.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала жесткую оценку действиям украинской стороны.

    «Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», – подчеркивается в ее заявлении, опубликованном на сайте министерства.

    Ранее МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море.

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    28 июля 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин: Совет Федерации за сессию одобрил свыше 300 законов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подвел итоги работы Совета Федерации, отметив принятие более трехсот федеральных законов за прошедшую сессию.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. В ходе беседы глава государства обратил внимание на высокую продуктивность работы сенаторов в прошедшем сезоне, передает ТАСС.

    «Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел по документам, свыше трехсот законов федеральных», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко.

    Представитель Кремля объяснил выбор формата общения главы государства с парламентариями их рабочими графиками.

    Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о полном выполнении поручений российского лидера.

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    28 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Дегтярев назвал маргинальной попытку сорвать допуск гимнастов с флагом России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России Михаил Дегтярев охарактеризовал попытки воспрепятствовать возвращению российских гимнастов на европейские соревнования с государственной символикой как позицию маргинального меньшинства.

    Европейский гимнастический союз ратифицировал участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой, передает РИА «Новости».

    «European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными», – заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, это важный сигнал о том, что европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение россиян на турниры Европы.

    Глава ведомства также отметил, что попытки отдельных чиновников помешать этому процессу остаются лишь позицией маргинального меньшинства. В качестве примера он привел случай в Румынии, где местный мэр сорвал выступление российской сборной по спортивной гимнастике. Напомним, что Международная федерация гимнастики еще 17 мая разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.

    Европейский гимнастический союз утвердил участие отечественных спортсменов в турнирах с использованием национальной символики.

    Месяцем ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии из-за запрета на флаг и гимн.

    В мае Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с государственной атрибутикой.

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    28 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин утвердил основы госполитики в сфере кадетского образования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики России в сфере кадетского образования, сообщило Минпросвещения.

    Документ призван консолидировать усилия силовых ведомств при координации министерства, сообщается на сайте Минпросвещения.

    «Основы госполитики в сфере кадетского образования – это ключевой документ для развития этой системы. Документ готовился совместно с профессиональным сообществом, мы провели масштабные обсуждения во всех регионах страны. Для нас было крайне важно учесть лучшие наработки, сформированные в нашей стране за всю историю кадетского движения. Теперь кадетское образование получает четкую стратегическую основу, что позволит выстроить единую вертикаль воспитания патриотов, готовых служить Отечеству, воспитанных на чувствах преданности и любви к Родине, чести и справедливости», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

    Новые основы направлены на формирование патриотически настроенной личности и повышение престижа государственной службы. Особое внимание уделено защите молодежи от информационного воздействия недружественных стран. Правительству предстоит утвердить план мероприятий в трехмесячный срок.

    В России работают свыше 600 организаций кадетского типа, где обучаются более миллиона детей. Выпускники этих учреждений составляют кадровую основу государственной и военной службы, проявляя героизм, в том числе во время спецоперации. Эффективность новой политики будут оценивать по доле выпускников, поступивших на службу в силовые структуры.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил важную роль движения «Юнармия» в системе патриотического воспитания молодежи.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал идею включения произведений о специальной военной операции в школьную программу.

    Министерство просвещения анонсировало появление в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России».

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    28 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Выставка в НЦ «Россия» раскрыла тайны театрального закулисья

    Режиссер Оконешников: Выставка «Театр. Наследие. Великие» знакомит с героями закулисья

    Выставка в НЦ «Россия» раскрыла тайны театрального закулисья
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Спектакль начинается задолго до того, как актеры выходят на сцену, – его создают сотни людей, чья работа обычно остается незаметной для зрителя. Познакомить посетителей с жизнью театрального закулисья и показать, как рождается каждая постановка, – одна из главных задач выставки «Театр. Наследие. Великие», сказал газете ВЗГЛЯД режиссер Антон Оконешников. Ранее экспозиция открылась в Национальном центре «Россия».

    «Выставка «Театр. Наследие. Великие», как и любой спектакль, обладает своей внутренней драматургией. По задумке наши посетители как будто попадают в театр со служебного входа и на своем пути знакомятся со всеми цехами, трудящимися над воплощением замысла постановки», – рассказал режиссер драматургии выставки «Театр. Наследие. Великие» Антон Оконешников.

    По его словам, экспозиция выстроена как своеобразное путешествие по театральному закулисью. Гости проекта могут понаблюдать за работой машиниста сцены, узнать о деятельности бутафоров и гримеров. Затем посетители, подобно артистам, оказываются в свете софитов, после чего выходят в сценический коридор, украшенный афишами – единственными «артефактами», сохраняющимися после премьеры.

    Такой маршрут призван показать театр глазами тех, кого зрители обычно не замечают. «То есть наша главная задача – познакомить людей с деятельностью тех профессионалов, чья работа, как правило, остается для зрителя в тени. При чем узнать об их труде посетители могут, как говорится, из первых уст. Для этого мы разработали специальный аудиогид, который состоит из монологов сотрудников театра, живо и интересно рассказывающих о своих буднях за сценой», – подчеркнул собеседник.

    Благодаря этому посетители буквально по частям собирают картину рождения спектакля, понимая, какой масштабный труд скрывается за каждым выходом актеров на сцену. «Важно понимать, что таких театров – сотни по всей стране, а трудятся в них десятки тысяч людей, старающихся донести до своего зрителя что-то особенное, что-то, что заставит его внутренне измениться», – акцентировал режиссер.

    По мнению Оконешникова, именно в этом и заключается главная миссия театра. «Даже если из всего тысячного зала хотя бы один человек вернется домой с пониманием чего-то важного – это уже успех», – отметил он, добавив, что именно эта задача позволяет театру сохранять свою актуальность даже в самые непростые для страны времена.

    По словам режиссера, интерес к театральному искусству сегодня не ослабевает именно потому, что в переломные исторические периоды люди особенно нуждаются в осмыслении происходящего.

    «Мы видим, что и в настоящее время интерес к театру как к культурной площадке не ослабевает. Ведь в сложные исторические периоды зрителей особо интересуют философские вопросы: что такое «сегодня»? И наше ремесло – оно как раз про «сегодня», про его художественное осмысление. Этим оно и задевает зрителя за живое», – заключил Оконешников.

    Ранее в Национальном центре «Россия» открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Проект показывает отечественный театр как живую историю, где рядом с известными именами и знаковыми постановками представлены и работники закулисья.

    В экспозиции свыше 600 экспонатов, многие из которых редко покидают музейные и театральные фонды. Они распределены по 17 тематическим разделам, а отдельный акцент сделан на сценических профессиях: посетители смогут увидеть, как из труда десятков людей за кулисами складывается один спектакль.

    На открытии присутствовали представители культурного сообщества и организаторы: Союз театральных деятелей России, а также творческие коллективы, предоставившие экспонаты и материалы. По замыслу авторов, площадка должна стать не только собранием реликвий, но и поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем сцены.

    На открытии выставки также присутствовал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. «Театр – место для счастливых людей. Он создается тысячами людей – от тех, кто встречает в театре зрителей, до режиссеров, которые выпускают спектакли, художественных руководителей. Это огромный организм», – отметил он, добавив, что к реализации проекта подключились более 100 организаций, среди которых оказались культурные учреждения со всей страны.

    Отдельной частью проекта является просветительская программа. Для гостей подготовлены творческие встречи, лекции и мастер-классы, в том числе по гриму, сценической речи, пластике, созданию кукол, париков, аксессуаров, обуви и костюмов. Посетить выставку возможно с 28 июля по 25 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия».

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    28 июля 2026, 19:34 • Новости дня
    В НЦ «Россия» наградили лауреатов первой архитектурной премии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения лауреатов первой отечественной архитектурной премии.

    Мероприятие состоялось на площадке форума, посвященного архитектурному коду страны и исторической идентичности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Награды получили авторы выдающихся инициатив, формирующих современный облик российских городов.

    «Это большая честь – вручать первую Национальную премию в области архитектуры и градостроительства в России. В год семидесятилетия отрасли ее важность и значение трудно переоценить», – заявил замначальника Управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

    Он выразил уверенность, что вручение награды станет доброй традицией центра, миссия которого заключается в сохранении культурного наследия. По его словам, новое здание учреждения обещает стать архитектурным событием мирового масштаба к 2029 году.

    Победителем в номинации «Национальный градостроитель» стал гендиректор ГК «АРТ-ГРУПП» Артур Мартиросян. Награду за «Город будущего» забрал глава ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, а лучшим в национальной архитектуре признали директора профильного центра МАрхИ Алексея Капустина.

    Премии за эффективный диалог власти и профессионалов удостоилась председатель Совета главных архитекторов Александра Кузьмина. Она выразила надежду, что совместная работа бизнеса и государства заложит надежный фундамент для благополучного будущего.

    Ранее в НЦ «Россия» наградили победителей Зеленой премии – 2025.

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