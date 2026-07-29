Роскачество раскрыло сроки хранения молодых и зрелых кабачков

Роскачество: Молодые кабачки лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель

Tекст: Дарья Григоренко

Срок хранения кабачков напрямую зависит от степени их зрелости и условий, в которых они лежат, сообщили в пресс-службе Роскачества, передает Lenta.Ru.

В организации подчеркнули: «Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель – даже в холодильнике они долго не хранятся и быстро теряют вкус. Более зрелые плоды с плотной кожурой при соблюдении правильных условий могут сохранять свежесть до четырех-пяти месяцев».

По данным специалистов, оптимальной для зрелых кабачков является прохладная, хорошо проветриваемая среда с температурой от плюс 4 до плюс 10 градусов и влажностью около 75%. Для этого, указали в Роскачестве, лучше всего подходят погреб или утепленный балкон. В холодильнике овощ советуют держать в отсеке для овощей, предварительно завернув в бумагу или перфорированный пакет, чтобы избежать образования конденсата.

Эксперты напомнили, что перед закладкой на хранение кабачки нельзя мыть, достаточно аккуратно очистить их от земли сухой тканью. Поврежденные или перезревшие экземпляры, как отметили в Роскачестве, стоит сразу пустить в переработку: заморозить, законсервировать или приготовить из них икру, иначе они быстро испортятся и могут повредить остальной урожай.

Еще одним надежным способом хранения в организации назвали заморозку. Нарезанные кубиками или кружочками и слегка бланшированные кабачки, по оценке специалистов, сохраняют вкус и текстуру в морозильной камере до 10-12 месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскачестве предупредили о сокращении срока годности готовых и скоропортящихся продуктов в жару из-за нарушения температурного режима хранения.

Агрономы рекомендовали высаживать кабачки в открытый грунт только после прогрева почвы до плюс 15 градусов и исчезновения угрозы заморозков.

Специалисты советовали выбирать для употребления в свежем виде молодые кабачки с упругой мякотью без трещин и темных пятен на кожуре.