Психолог назвала скрытые причины любви водителей к громкой музыке

Психолог Ликунова: Громкой музыкой в авто водители пытаются заглушить тревогу

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, слишком громкая музыка в машине не всегда говорит о невоспитанности или демонстративном поведении водителя. Ликунова отметила, что за этим часто скрывается желание получить удовольствие от момента и создать собственное эмоциональное пространство, передает «Лента.Ру».

«Громкая музыка в машине редко говорит о чем-то одном. Как правило, на то есть разные причины. Было бы ошибкой объяснять такое поведение исключительно комплексами или недостатком внимания», – заявила специалист. По ее словам, автомобиль дает человеку ощущение своего маленького мира, где можно быть свободнее.

Для некоторых водителей звук становится способом заявить о себе и почувствовать собственную значимость. Как пояснила Ликунова, это один из древнейших механизмов привлечения внимания. Кроме того, громкая музыка может служить психологическим щитом, помогающим заглушить внутреннюю тревогу, усталость или напряжение, добавила эксперт.

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