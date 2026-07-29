Посол России Грозов заявил о замалчивании Австрией украинского терроризма

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном комментарии посла РФ говорится: «Вынуждены в очередной раз констатировать, что австрийские официальные лица и СМИ регулярно «выражают озабоченность» в связи с якобы имеющими место фактами ударов Вооруженных сил России по гражданским объектам на Украине», передает ТАСС.

Грозов подчеркнул, что российская сторона, по его словам, никогда не применяет вооружение по украинским гражданским целям. Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла об этом.

В завершение комментария посол отметил, что в Австрии, как он выразился, «стыдливо молчат», когда речь идет об украинских террористических атаках на жилые дома, гражданскую инфраструктуру и транспорт на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России призвал мировое сообщество не замалчивать атаки украинских войск по гражданскому населению в Кировской и Запорожской областях.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о переходе украинской стратегии ведения боевых действий в новую фазу террористической войны против гражданских.

Член Общественной палаты Максим Григорьев обратил внимание на молчание руководства ОБСЕ после ударов ВСУ по гражданским объектам в Геническе, приведших к жертвам среди детей.