Суд арестовал москвича за публикацию фото в экстремистской футболке

Tекст: Денис Тельманов

Тушинский суд Москвы признал Даниила Неонова виновным в пропаганде экстремистской атрибутики, передает РИА «Новости».

Поводом для разбирательства стала публикация в мессенджере Telegram. Мужчина выложил фотографию, на которой он запечатлен в футболке с эмблемой запрещенного в России движения ЛГБТ.

«Суд назначил Неонову наказание в виде административного ареста на срок десять суток», – сообщили в инстанции. Правонарушение квалифицировали по п. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля суд в Москве назначил бывшему сотруднику издательства четыре года условно за продажу книг с пропагандой ЛГБТ.

В конце июня владельца оренбургского ночного клуба приговорили к реальному сроку за проведение тематических вечеринок.

В мае 2024 года столичного студента отправили под арест на 15 суток за публикацию запрещенной символики.