Адвокат объяснила, как Дуров может скрыться от международного розыска

Адвокат Пономарева объяснила, как Дуров может скрыться от международного розыска

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Если гражданина объявили в международный розыск – значит, в отношении него избрана мера пресечения заключение под стражу», – сказала Пономарева «Газете.Ru».

Эксперт пояснила, что далеко не все государства выдают разыскиваемых лиц. Например, Британия и Польша отказывают в экстрадиции по политическим мотивам. Кроме того, у бизнесмена продолжаются судебные разбирательства во Франции, что делает его выдачу оттуда маловероятной.

Генеральный директор юридической группы Давид Адамс добавил, что при заочном аресте российские органы смогут направлять запросы о задержании. По статье о содействии терроризму бизнесмену грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а иногда и пожизненное заключение.

Наиболее рискованными для предпринимателя станут поездки в страны СНГ и государства, связанные с Россией двусторонними договорами. При этом Франция и Объединенные Арабские Эмираты запрещают экстрадицию собственных граждан, резюмировал юрист.

Федеральная служба безопасности объявила Павла Дурова в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

Также сообщалось, что в Париже Дуров провел более шести часов на допросе у следователей.

Французский суд обвинил бизнесмена в шести правонарушениях, там ему грозит до 10 лет тюрьмы.