Дегтярев предрек провал попыток Европы изолировать российский спорт

Дегтярев: Российский спорт преодолеет ограничения европейских политиков

Tекст: Вера Басилая

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прибыл в Астану на третьи Игры будущего, передает ТАСС.

В ходе визита он подчеркнул позитивную динамику в отношениях с международными спортивными организациями.

Дегтярев выразил уверенность, что отечественный спорт преодолеет все препятствия на международной арене. По его словам, процесс взаимодействия с международными организациями идет в позитивном ключе, а спорт постепенно выводится из-под политического давления.

«Я прилетел в Астану прямо из Женевы. Работал три дня в Лозанне, в штаб-квартире МОК, встречался с директорами организации, гендиректором Международного агентства по тестированию», – заявил Дегтярев.

Он отметил, что отдельные европейские государства продолжают саботировать возвращение россиян, однако эти попытки будут преодолены.

Особое внимание министр уделил развитию фиджитал-спорта, зародившегося в России. В стране уже функционируют 37 профильных центров, а более двух десятков находятся на стадии строительства.

Дегтярев добавил, что Игры будущего, проходящие в Астане с 29 июля по 9 августа с призовым фондом более 4,6 млн долларов, вызывают растущий интерес во всем мире.

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев предупредил о серьезных последствиях для стран, препятствующих выступлению россиян.

Также Дегтярев охарактеризовал попытки воспрепятствовать возвращению российских гимнастов на европейские соревнования с государственной символикой как позицию маргинального меньшинства.

До этого исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

Международная федерация гимнастики одобрила отмену рекомендаций по ограничению участия российских атлетов в соревнованиях.