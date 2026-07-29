Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия после удара БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нарушении шиитским движением «Хезболла» договоренностей о прекращении огня, передает ТАСС. Инцидент произошел на юге Ливана, где боевики атаковали инженерную машину израильских военных.

«Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболла» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер [на юге Ливана] в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – заявили в армейской пресс-службе.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что данный инцидент является грубым нарушением ливанского соглашения о перемирии. Израильские военные продолжают удерживать позиции в районе высоты и намерены пресекать любые попытки продвижения или нападения на свои силы со стороны боевиков, добавили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны из-за регулярных нападений на военных.

В июне бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским позициям. Весной шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы беспилотники против тяжелой бронетехники ЦАХАЛ.