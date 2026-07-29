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    29 июля 2026, 14:45 • Новости дня

    Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия после удара БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники на юге Ливана.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нарушении шиитским движением «Хезболла» договоренностей о прекращении огня, передает ТАСС. Инцидент произошел на юге Ливана, где боевики атаковали инженерную машину израильских военных.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболла» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер [на юге Ливана] в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – заявили в армейской пресс-службе.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что данный инцидент является грубым нарушением ливанского соглашения о перемирии. Израильские военные продолжают удерживать позиции в районе высоты и намерены пресекать любые попытки продвижения или нападения на свои силы со стороны боевиков, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны из-за регулярных нападений на военных.

    В июне бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским позициям. Весной шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы беспилотники против тяжелой бронетехники ЦАХАЛ.

    29 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Иорданцы потребовали вывода американских войск

    В Иордании потребовали вывода войск США на фоне участившихся ударов Ирана

    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    @ Senior Airman Adriana Jordan-Alcaniz/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни политических и общественных деятелей Иордании подписали открытое письмо с требованием вывести из страны вооруженные силы Соединенных Штатов.

    Группа иорданских политиков, юристов и других общественных деятелей на прошлой неделе подписала открытое письмо с призывом к выводу американских войск из страны, пишет The New York Times.

    Это редкий случай публичного несогласия с властями, которые жестко подавляют свободу слова.

    В последние недели иранские ракеты и беспилотники все чаще атакуют военные базы США в Иордании. Иранские официальные лица заявили, что удары наносились и рано утром в среду. Атаки неоднократно вызывали срабатывание сирен по всему королевству, втягивая страну в конфликт, в котором она не хочет участвовать. Подписавшие письмо заявили, что ими двигало чувство национальной ответственности.

    «Мы утверждаем, что их присутствие подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, которые не служат никаким национальным интересам, и увеличивает вероятность втягивания нашей страны в региональный конфликт, стороной которого она не является», – говорится в открытом письме.

    В Иордании находится около четырех тысяч американских солдат, а страна является центром военных операций США на Ближнем Востоке. Конфликт уже ударил по туристической отрасли, которая приносит до 18% доходов страны. При этом в прошлом году США предоставили Иордании 1,65 млрд долларов в виде экономической и военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов за пять дней.

    В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих США.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    29 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

    CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.

    Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    28 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    После возобновления ограничений в ближневосточном регионе американские моряки вмешались в маршруты следования почти двух десятков торговых рейсов.

    Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.

    «По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.

    В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

    В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады Исламской республики.

    Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.

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    29 июля 2026, 05:23 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху обсудили недопустимость получения Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры американского президента Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продлились около часа и затронули ключевые вопросы безопасности на Ближнем Востоке, сообщил высокопоставленный осведомленный источник.

    «Это была очень позитивная встреча, прошедшая в хорошей атмосфере с участием высокопоставленных представителей американской администрации. Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», – сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что политики подтвердили общую цель полностью исключить вероятность появления ядерного оружия у Ирана. Стороны также обсудили беспрецедентное укрепление двустороннего партнерства и новые возможности для развития ближневосточного региона.

    С американской стороны в часовых переговорах приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Фотографии с мероприятия опубликовала канцелярия главы израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переговоры с Дональдом Трампом по иранской проблеме. Накануне глава израильского правительства прибыл в Белый дом для проведения встречи с американским лидером. В мае политик назвал ошибкой отсрочку ударов США по территории Ирана.

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    29 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по порту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран планировал нанести ответный удар по порту на Украине после гибели своего моряка в результате обстрела торгового корабля, сообщает газета New York Times.

    Иран готовил атаку на украинский порт в ответ на повреждение своего судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Напряженность удалось снизить благодаря активным дипломатическим усилиям.

    Американское издание пишет, что разведка ожидала символического запуска баллистической ракеты для причинения небольшого ущерба.

    Инцидент произошел 25 июля, когда украинские военные обстреляли иранский торговый корабль. Жертвой нападения стал один член экипажа, еще один человек получил ранения.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи потребовал от временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги возместить убытки. Украинский дипломат заверил, что нападение произошло непреднамеренно и Киев не желает эскалации конфликта.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсацию за удар по торговому судну.

    Исполняющий обязанности украинского министра Андрей Сибига в ответ призвал Тегеран прекратить поддержку действий России.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о постоянных контактах российского и иранского военных ведомств из-за данного инцидента.

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    29 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

    Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался проводить встречу с Владимиром Зеленским во время визита обоих политиков в Вашингтон на этой неделе, пишет газета Haaretz.

    Как сообщил источник Haaretz, офис Зеленского первоначально пытался договориться о переговорах, однако «израильская сторона так и не ответила», передает ТАСС.

    По версии украинского источника издания, инициатива исходила от канцелярии Нетаньяху. После согласия офиса Зеленского ответ не поступал до 28 июля. Затем израильские официальные лица уведомили, что премьер-министр не сможет встретиться из-за нехватки времени.

    Во вторник Дональд Трамп провел отдельные встречи с обоими лидерами в Белом доме. Позже они присутствовали на похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в России), где обменялись краткими репликами. Канцелярия Нетаньяху отказалась комментировать ситуацию.

    Политики не проводили встреч с Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. После атаки ХАМАС в октябре 2023 года Зеленский пытался организовать визит солидарности в Израиль, но получил отказ.

    Ранее представитель Белого дома анонсировал встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху.

    Израильский премьер-министр прибыл в Вашингтон для переговоров и участия в похоронах сенатора Грэма.

    В марте Израиль не пригласил главу киевского режима в ходе его ближневосточного турне.

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    29 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    WSJ: Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме

    WSJ: Трамп менее радушно принял Нетаньяху из-за затягивания войны с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый прием, чем обычно, из-за затянувшегося конфликта с Ираном, пишут СМИ.

    Во вторник в Вашингтоне завершились переговоры американского и израильского лидеров, передает РИА «Новости». Позже пресс-служба Белого дома назвала атмосферу прошедшей встречи позитивной и продуктивной.

    «Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», – отмечает издание. При этом неназванный американский чиновник подчеркнул, что между двумя политиками сохраняются крепкие отношения.

    Ранее, 8 июля, Дональд Трамп объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было достигнуто 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.

    В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив. Иранские власти также обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил несогласие с подписанным американской администрацией меморандумом.

    Американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    29 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Радикальные израильские поселенцы попытались создать еврейский форпост в Сирии

    AP: Израильские поселенцы проникли в Сирию для захвата земель

    Tекст: Мария Иванова

    Ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву, пишет Associated Press.

    Израильские военные едва не нанесли ночной удар по группе мужчин на юге Сирии, но вовремя заметили у них пейсы и отменили атаку, передает Associated Press.

    Выяснилось, что это были не сирийские боевики, а религиозные евреи, возвращавшиеся после незаконного перехода границы.

    Инцидент привлек внимание к маргинальной группе поселенцев «Пионеры Васана», которые в последние недели регулярно пытаются проникнуть на юг Сирии. Активисты претендуют на территории в провинциях Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда, часть из которых входит в буферную зону, созданную Израилем после свержения Башара Асада.

    «Весь округ Даръа должен быть очищен от врагов, стремящихся к нашему уничтожению, и вместо этого заполнен еврейскими поселениями», – заявил лидер группы Амос Азария. Поселенцы надеются создать форпосты рядом с Голанскими высотами, рассчитывая на их последующую легализацию правительством.

    Армия обороны Израиля жестко пресекает подобные попытки. Военные задерживают нарушителей и передают их полиции, заявляя, что эти вылазки отвлекают войска и ставят под угрозу безопасность операций. При этом активисты утверждают, что пользуются поддержкой некоторых членов израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских боевиков для защиты друзского населения.

    В начале 2025 года армия обороны Израиля начала строительство военных баз в буферной зоне на Голанских высотах.

    Ранее израильские военные расширили зону контроля на сирийской территории.

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    29 июля 2026, 10:27 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на саудовский нефтяной танкер

    NYT: Йеменские хуситы атаковали ракетами саудовский танкер в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменская группировка хуситов объявила о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море, усиливая блокаду судоходства в регионе.

    Йеменские хуситы во вторник заявили, что обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер, пишет The New York Times.

    Повстанцы заявляют, что судно проигнорировало неоднократные предупреждения и было вынуждено изменить курс, однако не уточнили, получило ли оно повреждения.

    Саудовские власти пока не подтвердили атаку на танкер NCC Ghazal.

    По данным сервиса MarineTraffic, судно под флагом Саудовской Аравии последний раз было замечено пять дней назад у побережья Красного моря. Британская мониторинговая группа сообщила, что танкер в этом районе слышал взрыв, но экипаж не пострадал.

    Это как минимум четвертое нападение на нефтяные танкеры с момента объявления хуситами блокады судоходства в Красном море. В ответ министерство обороны Саудовской Аравии заявило об уничтожении нескольких беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты королевства.

    Из-за блокировки Ормузского пролива Саудовская Аравия вынуждена активнее использовать порты Красного моря для экспорта энергоносителей. По оценкам экспертов, блокада со стороны хуситов может затронуть более 3% мирового рынка нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы официально объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии

    Спустя несколько дней в Красном море подвергся атаке саудовский танкер NCC Masa с нефтепродуктами.

    Накануне мятежники ударили баллистическими ракетами по нефтяному судну NCC Ghazal.

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    29 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал Трампу не атаковать Иран без запроса США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заверил его, что Израиль не будет атаковать Иран по собственной инициативе.

    Нетаньяху во время переговоров с президентом США заверил его, что Израиль не станет инициировать удары по иранской территории без соответствующего запроса со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    При этом израильский лидер подчеркнул, что в случае нападения со стороны Тегерана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Нетаньяху также подтвердил намерение продолжить обмен разведывательными данными с американской стороной. Он отметил, что понимает необходимость учета Вашингтоном позиций арабских государств Ближнего Востока в конфликте с Ираном. Премьер заверил Трампа в полном доверии и готовности поддержать любое решение президента США.

    Ранее портал Al-Monitor сообщал, что Нетаньяху планировал представить Трампу планы ударов по иранским промышленным объектам и инфраструктуре.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Израильская сторона выразила готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Месяцем ранее президент США предостерег израильского премьера от полномасштабной войны.

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    29 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Reuters: Хуситы введут плату за проход судов в Красном море

    Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход в южной части Красного моря

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» планирует взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории Красного моря.

    Сроки начала действия новой ограничительной меры пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря», – говорится в публикации.

    Ранее представители йеменского движения объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Подобный шаг стал прямым ответом на ракетный обстрел международного аэропорта в Сане.

    Впоследствии трафик коммерческих маршрутов в Баб-эль-Мандебском проливе упал на 56%. Резкое снижение активности произошло сразу после заявлений о закрытии водного пути для саудовского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Позже повстанцы обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море.

    Из-за участившихся атак стоимость страхования военных рисков для морских грузоперевозок увеличилась в два раза.

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    29 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Reuters: Военных США на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование Соединенных Штатов планирует запретить военнослужащим использовать личные гаджеты из-за угрозы утечки данных и возможных ракетных ударов по базам на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters.

    Американские солдаты, дислоцированные в ближневосточном регионе, могут лишиться средств связи по соображениям оперативной безопасности, передает РИА «Новости». Ожидается, что приказ о сдаче гаджетов в ближайшие дни получат военные на базах в Иордании, которые часто подвергаются атакам.

    «Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке предупредил военнослужащих, что видео с мобильных телефонов, размещенные в интернете, могут помочь Ирану наносить удары по американским базам», – отмечает Reuters.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер призвал подчиненных удвоить усилия по защите информации.

    Обострение конфликта произошло после того, как восьмого июля президент США объявил о прекращении перемирия с Ираном. С тех пор американские силы провели несколько атак в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе. В свою очередь иранская сторона нанесла ответные удары по базам Соединенных Штатов и перекрыла пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Исламской республики.

    Вооруженные силы Ирана в ответ атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

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    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

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