Врач предупредил об опасности йоги при гипертонии

Врач Антонов предупредил об опасности йоги при гипертонии

Tекст: Ольга Иванова

Йога не всегда безопасна при обострении хронических заболеваний, выраженной гипертонии, серьезных болезнях сердца, активных воспалительных процессах и свежих травмах. Осторожность необходима при проблемах с позвоночником, суставами, а также при сильной боли или нестабильном самочувствии, передает «Газета.Ru».

«Однако йога может не подойти: она не всегда безопасна при обострении хронических заболеваний, выраженной гипертонии, серьезных болезнях сердца, активных воспалительных процессах, свежих травмах и ряде других состояний», – отметил Антонов. В некоторых ситуациях практику лучше временно исключить или подобрать упражнения только после консультации с врачом.

Занятия могут быть противопоказаны людям с тяжелыми психическими расстройствами, выраженными сердечно-сосудистыми проблемами, острыми инфекциями и злокачественными опухолями. При сильном ухудшении самочувствия во время тренировок не стоит продолжать упражнения через силу.

Специалист подчеркнул, что динамичные и силовые направления йоги могут оказаться значительно тяжелее для организма, чем кажется на первый взгляд. Новичкам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется начинать тренировки только под присмотром грамотного инструктора.

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