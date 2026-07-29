Биржевые цены на газ в Европе превысили 700 долларов

Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла до 703 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали рост в среду днем, передает РИА «Новости».

По данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 680,4 доллара за тысячу кубометров.

К середине дня показатель достиг 703,3 доллара, что на 3,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. Динамика роста котировок наблюдается с начала весны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта на отметке 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, составив 3892 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость августовских фьючерсов приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

Двумя днями ранее котировки на лондонской бирже опустились до 695 долларов.

На прошлой неделе цена европейского газа на торгах превысила 716 долларов.