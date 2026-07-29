Российский шахматист Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду

Россиянин Алексей Гребнев завоевал золото на чемпионате Азии по быстрым шахматам

Tекст: Мария Иванова

Золотую медаль континентального первенства завоевал российский спортсмен, передает РИА «Новости».

Второе место занял представитель Индии Гутам Кришна, а бронза досталась еще одному россиянину Илье Ильюшенко. Все три призера набрали по восемь с половиной баллов.

В женском дивизионе чемпионкой стала индийская шахматистка Харика Дронавалли. Серебряную награду выиграла россиянка Анна Шухман с аналогичным результатом в восемь с половиной очков. Тройку лидеров замкнула представительница Вьетнама Фам Ле Тхао Нгуен, заработавшая восемь баллов.

Соревнования в Китае продолжаются. В четверг, 30 июля, участники разыграют медали чемпионата Азии по блицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Роман Шогджиев выполнил первую норму гроссмейстера на чемпионате Азии.

В апреле 11-летний россиянин выиграл юношеский чемпионат мира по блицу.

В мае прошлого года Иван Землянский победил на азиатском первенстве по блицу.